Embraer lancia il Phenom 300EV

Embraer ha annunciato oggi il Phenom 300EV, l’ultima evoluzione del ‘world’s best-selling light jet’ per 14 anni consecutivi.

“L’aereo è stato aggiornato con intuitive safety technology, tra cui il Garmin® Emergency Autoland, e integra una serie di performance and interior enhancements progettati per amplificarne le rinomate capacità e perfezionare la funzionalità della cabina, a vantaggio dell’esperienza del cliente.

Essendo il più grande business jet dotato di Garmin® Emergency Autoland, il Phenom 300EV è in grado di eseguire un fully automated landing nell’improbabile eventualità di un’incapacità del pilota. Anche le fasi di atterraggio e decollo sono supportate dall’esclusivo Autobrake, per una maggiore sicurezza e comfort. A rendere possibili queste funzionalità è il nuovo Multi-Purpose Electronic Controller (MEC) sviluppato da Embraer, che integra il rudder-by-wire e altre funzioni di controllo elettronico dell’aeromobile, contribuendo a ridurre il carico di lavoro del pilota e a semplificare la manutenzione. Ulteriori miglioramenti, inclusi nel Garmin G3000 Prodigy Touch™, comprendono la runway and taxi situational awareness, basata su Garmin 3D Taxiway Routing and Runway Occupancy Awareness (ROA), synthetic vision guidance system (SVGS), FANS 1/A+, RNP AR 0.3, inertial reference system (IRS). Questi sistemi si affiancano a funzionalità quali Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS), Autothrottle, Emergency Descent Mode. Insieme, questi sistemi ampliano le capacità del velivolo, concentrandosi sulla sicurezza e sulla riduzione del carico di lavoro in un’ampia gamma di condizioni operative”, afferma Embraer.

“Da oltre un decennio, la Phenom 300 series rappresenta il punto di riferimento per tutti i light jet. La sua posizione indiscussa di leader di categoria riflette il nostro impegno costante nel fornire prestazioni, tecnologia, comfort e supporto senza pari”, ha dichiarato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Con il nuovo Phenom 300EV, alziamo ancora una volta l’asticella. Grazie a innovazioni mirate che combinano tecnologie di sicurezza avanzate, prestazioni migliorate e raffinati accorgimenti per la cabina, abbiamo introdotto progressi significativi che rendono il volo più intuitivo, fluido e piacevole. Non si tratta solo dell’evoluzione del world’s best-selling light jet, ma di una chiara affermazione del fatto che il punto di riferimento per l’eccellenza nella leadership di mercato continua ad appartenere a Embraer”.

“Gli aggiornamenti prestazionali includono un’autonomia estesa fino a 2.055 miglia nautiche e un aumento del maximum zero fuel weight, con un incremento di circa 430 libbre di capacità di payload capacity. Il Phenom 300EV introduce anche le nuove True Blue Power® lithium-ion batteries e le luci di rullaggio e atterraggio a LED, progettate per migliorare l’affidabilità e le prestazioni operative.

I miglioramenti alla cabina si concentrano sulla funzionalità di bordo e sull’environmental command for passengers and crew. Il Phenom 300EV introduce la connettività globale all’avanguardia tramite satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), grazie a Gogo Galileo. La connettività Starlink sarà disponibile anche come soluzione aftermarket tramite un Supplemental Type Certificate (STC).

Ulteriori miglioramenti includono l’introduzione di un odorless vacuum lavatory, un sistema di controllo della temperatura in cabina ottimizzato, un refreshment center riprogettato con la possibilità di installare un distributore di bevande calde a scelta e un sistema di ionizzazione dell’aria. L’aeromobile continua a offrire una maximum cabin altitude di 2.000 metri, uno dei vani bagagli più ampi della sua categoria, i finestrini più grandi della classe e una robusta scaletta d’accesso ispirata ai jet con cabina più grande.

Il Phenom 300EV sarà supportato dal support and services networkdi Embraer, leader a livello globale, garantendo un’elevata disponibilità dell’aeromobile, costi operativi prevedibili e un valore costante per tutto il ciclo di vita del velivolo.

Le consegne del nuovo modello dovrebbero iniziare nel 2028″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)