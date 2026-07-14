Volotea è Main Partner del Firenze Jazz Festival 2026

Volotea sarà Main Partner della decima edizione del Firenze Jazz Festival, in programma dal 5 al 13 settembre 2026.

“Una collaborazione che si rinnova e che consolida il legame tra il vettore e il capoluogo toscano, dove Volotea ha una delle sue basi operative italiane, confermando la volontà della compagnia di contribuire attivamente alla valorizzazione culturale e turistica del territorio.

Giunto alla sua decima edizione, il Firenze Jazz Festival rappresenta oggi uno degli appuntamenti musicali più attesi del panorama nazionale, capace di richiamare artisti di rilievo internazionale e migliaia di spettatori nel cuore della città. Attraverso questa partnership, Volotea ribadisce il proprio sostegno a un progetto che promuove la creatività, il dialogo culturale e la scoperta della città attraverso la musica. La compagnia supporterà il Festival attraverso diverse attività di comunicazione e visibilità dedicate, valorizzando l’evento sui propri canali, anche a bordo”, afferma Volotea.

“Siamo orgogliosi di sostenere il Firenze Jazz Festival per il secondo anno consecutivo e di essere, per la prima volta, Main Partner della manifestazione, che negli anni è diventata un punto di riferimento per la vita culturale della città e per gli appassionati di musica provenienti da tutta Italia e dall’estero”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Firenze occupa un posto speciale nella strategia di Volotea: qui abbiamo una delle nostre basi italiane e continuiamo a investire per migliorare la connettività del territorio. Essere al fianco di un evento come il Firenze Jazz Festival significa contribuire non solo alla mobilità delle persone, ma anche alla crescita culturale e all’attrattività internazionale della città. Crediamo infatti che cultura, turismo e connettività siano elementi strettamente collegati e capaci di generare valore per le comunità locali”.

“Per il 2026, Volotea continua a garantire un’ampia offerta di collegamenti dall’aeroporto Amerigo Vespucci, dove ha ampliato ulteriormente il proprio network con ben 6 nuove rotte. Nel dettaglio, la compagnia collega Firenze a 5 destinazioni italiane (Alghero, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), 1 in Repubblica Ceca (Praga), 5 in Francia (Bordeaux, Lione, Nantes, Strasburgo – novità 2026 – e Tolosa), 2 in Germania (Amburgo e Berlino – novità 2026) e 5 in Spagna (Oviedo – novità 2026, Bilbao, San Sebastián, Siviglia e Valencia, queste ultime tre novità del 2026). Tra i nuovi collegamenti spicca in particolare San Sebastián, operato in esclusiva da Volotea e unico volo diretto disponibile dall’Italia verso la celebre destinazione dei Paesi Baschi.

Accanto all’offerta dalla base di Firenze, Volotea conferma anche per il 2026 i collegamenti dall’aeroporto di Pisa verso Olbia, Nantes e Tolosa, quest’ultima nuova destinazione disponibile a partire dal prossimo autunno, garantendo così un supporto ancora più capillare alla mobilità dei passeggeri toscani”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)