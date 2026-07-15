Eve Air Mobility partecipa al Farnborough Airshow con progressi concreti e un percorso chiaro verso la certificazione

Eve Air Mobility arriva al Farnborough International Airshow 2026 in un momento cruciale.

“Il suo electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) program è passato decisivamente dalla fase concettuale a quella di active flight testing, valutazione e perfezionamento continuo, avanzando su un percorso chiaro e disciplinato verso la certificazione.

Dal suo primo volo nel dicembre 2025, l’Eve engineering prototype ha completato con successo decine di test flights, generando dati critici sulle performance e sui sistemi. Il programma si sta preparando per la transition flight evaluation in questo trimestre, mentre la produzione di sei conforming prototypes inizierà entro la fine dell’anno. La presenza di Eve a Farnborough sottolinea un programma che si sta svolgendo con disciplina, supportato dai 56 anni di esperienza aerospaziale di Embraer e focalizzato sullo sviluppo di una mobilità aerea urbana scalabile”, afferma Eve.

“Farnborough è il luogo in cui prende forma il futuro dell’aviazione, ed Eve si presenta con progressi concreti in volo e un percorso chiaro verso la certificazione”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Non ci limitiamo a parlare di possibilità. Agiamo, portando avanti i nostri test di volo e migliorando la piattaforma per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Questo mercato sarà plasmato da chi saprà realizzarlo, ed è proprio su questo che Eve si concentra”.

“Eve presenterà il modello in scala reale del suo eVTOL presso l’Eve Air Mobility Pavilion (D-030). L’esposizione dimostra la maturità del velivolo e offre agli stakeholder una visione tangibile del suo design e della sua configurazione. Eve presenterà inoltre un simulatore di volo che offrirà un’esperienza immersiva, consentendo ai visitatori di sperimentare l’interazione con il pilota e le prestazioni operative previste. Insieme, questi elementi evidenziano i progressi di Eve verso la certificazione e la prontezza commerciale.

Domenica 19 luglio alle 11:00 BST, Eve terrà una conferenza stampa presso il padiglione, dove il CEO Johann Bordais presenterà aggiornamenti sulla roadmap di implementazione e sulla strategia di crescita dell’azienda. La sessione metterà in luce come le soluzioni integrate di Eve riducano le barriere operative e accelerino l’adozione, con particolare attenzione alle tappe fondamentali, alle partnership strategiche e alla scalabilità efficiente.

Il programma di test di volo di Eve per il 2026 continua ad avanzare secondo i piani, dopo il successo del primo volo nel dicembre 2025, con i test di hovering e a bassa velocità già completati. Il programma sta ora procedendo verso la wingborne cruise evaluation, a partire da partial transition flights quest’estate e full transitions più avanti nel corso dell’anno. Queste tappe fondamentali sono cruciali per convalidare lift, cruise efficiency and system performance, riducendo al contempo il rischio di certificazione”, conclude Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)