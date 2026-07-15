Pratt & Whitney potenzia le engine inspections con la AI-powered technology

Pratt & Whitney, azienda di RTX, sta ampliando le proprie capacità di ispezione dei motori con un AI-assisted borescope software, grazie all’acquisizione e all’integrazione di Aiir Innovations, con sede ad Amsterdam.

“Questa tecnologia consente un cambiamento radicale nel modo in cui vengono eseguite le ispezioni, migliorando la coerenza e l’efficienza delle global maintenance, repair and overhaul (MRO) operations for commercial, civil and military engines”, afferma Pratt & Whitney.

“Ampliare l’integrazione delle funzionalità di ispezione assistite dall’AI rafforza la nostra capacità di individuare i problemi in anticipo, migliorare i tempi di intervento, aumentare il time on wing e ridurre le interruzioni operative per i nostri clienti”, ha dichiarato Rob Griffiths, senior vice president, Commercial Engines Operations at Pratt & Whitney. “Rimodellerà radicalmente il modo in cui motori e componenti vengono ispezionati, manutenuti e supportati durante tutto il loro ciclo di vita, man mano che ne estenderemo l’applicazione in tutta Pratt & Whitney”.

“Il software assiste gli ispettori applicando l’intelligenza artificiale ai video acquisiti con boroscopio per fornire valutazioni più rapide e ripetibili. È già stato implementato presso commercial customers and MRO providers, riducendo significativamente i tempi di ispezione. Pratt & Whitney ha applicato la tecnologia al motore V2500 e ha recentemente completato i progetti pilota sui motori GTF e F135, con l’intenzione di estenderne l’utilizzo a tutta l’azienda.

Adattandosi al feedback degli ispettori per migliorare le classification performance nel tempo, la tecnologia diventa più intelligente, più precisa e sempre più in linea con l’esperienza sul campo. Consente inoltre funzionalità di reporting configurabili, permettendo di completare in pochi minuti processi che in precedenza richiedevano tempi considerevoli, con maggiore qualità, coerenza, tracciabilità e precisione”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)