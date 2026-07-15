Inizia in Polonia la produzione dei primi Sikorsky FIREHAWK® Helicopters in Europa

In una pietra miliare per la lotta antincendio aerea e la risposta alle emergenze in Europa, PZL Mielec, società di Lockheed Martin, ha avviato la produzione dei primi elicotteri Sikorsky S-70 FIREHAWK® in Europa.

“Gli elicotteri vengono prodotti per il Czech Republic Ministry grazie a una partnership con Ceska letecka servisni (CLS), una Helicopter Alliance (HA) company e United Rotorcraft.

Il FIREHAWK, una variante appositamente progettata dell’elicottero BLACK HAWK®, consentirà alla Repubblica Ceca di lanciare missioni di spegnimento rapide e in qualsiasi condizione meteorologica dalla propria base e, attraverso l’European Commission RescEU program, di fornire supporto alle nazioni limitrofe che si trovano ad affrontare stagioni di incendi boschivi sempre più intense.

Oltre all’immediato vantaggio tattico, il programma sottolinea la svolta strategica dell’Europa verso capacità di difesa e sicurezza civile autosufficienti e ad alta tecnologia. Gli elicotteri saranno una risorsa permanente del RescEU pool, consentendo un rapido dispiegamento transfrontaliero in caso di emergenze dovute a incendi boschivi, alluvioni o terremoti”, afferma Lockheed Martin.

“L’avvio della produzione è più di una semplice pietra miliare produttiva; è il primo passo concreto verso una moderno aerial firefighting network”, afferma il Dr. Dennis Goege, vice president and chief executive for Europe, Lockheed Martin. “Fornendo una tecnologia collaudata da una filiera europea, offriamo alle comunità europee uno strumento decisivo per proteggere vite umane, proprietà ed ecosistemi”.

“Il programma dimostra la perfetta collaborazione tra PZL Mielec, CLS e la U.S.-based United Rotorcraft, che amplierà le proprie capacità nella Repubblica Ceca. Il team dello stabilimento all’avanguardia di PZL Mielec in Polonia assembla ogni BLACK HAWK airframe con il supporto di oltre 1.200 fornitori locali, sostenendo circa 5.000 posti di lavoro in tutta l’UE. United Rotorcraft integrerà attrezzature antincendio specifiche per la missione, si occuperà dell’addestramento degli equipaggi e fornirà assistenza a lungo termine, garantendo agli operatori cechi una soluzione chiavi in mano che rispecchi la maturità operativa su cui fanno affidamento le agenzie statunitensi, tra cui CAL FIRE, il County of Los Angeles Fire Department e altre”, prosegue Lockheed Martin.

“PZL Mielec vanta una lunga esperienza nella fornitura di velivoli impiegati in missioni di sicurezza nazionale e pubblica sicurezza”, ha dichiarato Janusz Zakrecki, PZL Mielec president and general director. “L’avvio della produzione degli elicotteri FIREHAWK per la Repubblica Ceca rafforza il nostro ruolo di centro di produzione europeo chiave e sottolinea la crescente importanza della cooperazione internazionale nell’affrontare le calamità naturali e le sfide legate alla risposta alle emergenze”.

“La Repubblica Ceca non sta semplicemente acquistando elicotteri, sta aprendo la strada alla prima operational FIREHAWK capability in Europa”, afferma Monika Kowalczykova, chief executive officer of Ceska letecka servisni. “La nostra partnership porta world-class, multi-mission aircraft in una regione che deve affrontare minacce di incendi boschivi sempre più gravi, e stabilisce un punto di riferimento che altri operatori europei possono seguire”.

“Le comprovate prestazioni del FIREHAWK nelle stagioni degli incendi più difficili degli Stati Uniti ci danno la certezza che eccellerà anche nei diversi tipi di terreno e nelle condizioni meteorologiche europee”, ha dichiarato Jeanette Eaton, United Rotorcraft vice president of strategy and business development. “Invieremo un team nella Repubblica Ceca per installare il firefighting kit, water tanks and additional search and rescue equipment, garantendo che i velivoli siano pronti per la missione fin dal primo giorno”.

“Ogni FIREHAWK è dotato di un serbatoio d’acqua da 3.785 litri (1.000 galloni), snorkel retrattile, due motori e capacità di visione notturna: vantaggi che si sono dimostrati decisivi negli incendi boschivi più impegnativi negli Stati Uniti”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)