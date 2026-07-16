Aeroporti più trafficati del mondo: Atlanta mantiene la posizione, l’Asia sale

Nel 2025, il trasporto aereo globale ha raggiunto i 9,8 miliardi di passeggeri, avvicinando il settore più che mai alla soglia dei 10 miliardi di passeggeri, secondo il 2026 ACI World Airport Traffic Dataset rilasciato da Airports Council International (ACI) World.

Il dataset, che copre passenger traffic, air cargo volumes and aircraft movements, conferma che l’aviazione continua ad espandersi, mentre il panorama globale degli aeroporti che guidano tale crescita è in continua evoluzione. Il set di dati, che comprende 2.817 aeroporti in oltre 180 paesi e territori, mostra che il traffico passeggeri globale è aumentato del 3,7% rispetto al 2024 e del 6,5% rispetto ai livelli del 2019. I 20 aeroporti più trafficati al mondo hanno gestito 1,59 miliardi di passeggeri, pari al 16% di tutti i viaggiatori aerei a livello globale. Gli aeroporti dell’Asia-Pacifico hanno guidato i cambiamenti di classifica dell’anno, grazie agli investimenti infrastrutturali, al miglioramento della connettività e alla crescente domanda turistica.

Commentando i risultati, l’ACI World Director General, Justin Erbacci, ha dichiarato: “Il trasporto aereo globale si sta avvicinando a un traguardo storico, ma la domanda record sta anche mettendo in luce le crescenti pressioni sulla capacità. Le decisioni di pianificazione e investimento prese oggi determineranno se l’aviazione sarà in grado di soddisfare le esigenze della prossima generazione di viaggiatori”.

“Il Kuala Lumpur International Airport (KUL) è stato quello che ha registrato il maggiore balzo in avanti nella top 20, scalando sei posizioni dal 26° posto nel 2024 al 20° nel 2025. L’aeroporto ha gestito 63,4 milioni di passeggeri, con un aumento dell’11% su base annua, grazie all’ampliamento della capacità, alla solida crescita del traffico domestico del 17%, alla domanda internazionale sostenuta in crescita dell’8,7% e a una maggiore connettività con la Cina e altri mercati strategici, posizionandosi in vista della campagna Visit Malaysia 2026.

Lo Shanghai Pudong International Airport (PVG) ha registrato il secondo maggiore balzo in avanti, salendo di cinque posizioni dal 10° al 5° posto. La sua crescita del 10,7% nel traffico passeggeri è stata trainata dalla ripresa dei viaggi internazionali, supportata dall’allentamento delle politiche sui visti e dall’ampliamento della connettività globale, a testimonianza della più ampia riapertura del mercato dell’aviazione cinese.

Il Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) ha registrato una delle traiettorie più notevoli nella classifica del 2025. Dopo aver dominato la classifica mondiale nel 2020, l’aeroporto è sceso al 57° posto nel 2022, per poi risalire al 9° posto nel 2025, un risultato che riflette la portata e la rapidità della ripresa del settore aereo cinese.

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) ha mantenuto il primo posto con 106,3 milioni di passeggeri nel 2025, nonostante un calo dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Dubai International Airport (DXB, 95,2 milioni di passeggeri, +3,1%) e Tokyo Haneda International Airport (HND, 91,7 milioni di passeggeri, +6,7%) si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto, entrambi continuando a ridurre il distacco da Atlanta.

Cinque dei primi 20 aeroporti si trovano negli Stati Uniti. Quattro di questi sono hub prevalentemente domestici, con il traffico interno che rappresenta tra l’80 e il 95% del totale dei passeggeri. Los Angeles International Airport (LAX) fa eccezione, con passeggeri domestici che costituiscono il 68% del traffico, a testimonianza della sua maggiore connettività internazionale. La presenza degli Stati Uniti nella top 20 sottolinea l’entità della domanda di trasporto aereo nordamericano, anche se gli hub a vocazione internazionale in altre regioni continuano a crescere”, afferma ACI World.

“Nel 2025, i Global air cargo volumes hanno superato 131 milioni di tonnellate, con un aumento del 3,3% rispetto all’anno precedente e del 7,4% rispetto al 2019. L’e-commerce e la ristrutturazione della supply chain stanno alimentando una domanda sostenuta.

Il traffico cargo è più concentrato rispetto al traffico passeggeri. I 20 principali cargo airports del mondo hanno gestito 53,1 milioni di tonnellate, quasi il 41% dei volumi globali, con un aumento del 2,4% rispetto al 2024.

Hong Kong International Airport (HKG) ha mantenuto il primo posto nella classifica cargo con 5,1 milioni di tonnellate (+2,7%), seguito da Shanghai Pudong (PVG, 4,1 milioni di tonnellate, +8,3%) e Ted Stevens Anchorage (ANC, 3,9 milioni di tonnellate, +4,2%). Louisville (SDF) e Miami (MIA) hanno registrato la crescita maggiore tra i primi cinque, entrambe con un aumento superiore al 13%.

Non tutti gli aeroporti hanno beneficiato di questi incrementi. Memphis International Airport (MEM) è sceso dal 3° al 6° posto dopo aver perso l’US Postal Service contract alla fine del 2024, con un calo dei volumi del 20,9%, il calo più marcato tra i 20 principali aeroporti cargo”, prosegue ACI World.

“Nel 2025, i movimenti aerei globali hanno superato i 103,1 milioni, con un aumento del 2,0% rispetto al 2024, riportando il settore a livelli prossimi a quelli pre-2019.

I 20 aeroporti principali hanno gestito 11,3 milioni di movimenti, pari all’11% del traffico globale, in crescita del 2,5% rispetto al 2024 e del 2,8% rispetto al 2019.

Chicago O’Hare International Airport (ORD) si è aggiudicato il primo posto con oltre 857.000 movimenti, in aumento del 10,5% rispetto al 2024, superando l’Hartsfield-Jackson di Atlanta (ATL, 808.000 movimenti, +1,4%), che aveva guidato la classifica dal 2020.

Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) si è posizionato al terzo posto con 743.000 movimenti, dato invariato rispetto al 2024″, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)