ITA Airways avvia l’organizzazione di corsi di volo Multi Pilot Licence

ITA Airways comunica di aver avviato, per la prima volta dalla sua partenza operativa, la pianificazione dei suoi primi corsi MultiPilot Licence (MPL), con l’obiettivo di intraprendere un processo di formazione di circa 280 piloti nei prossimi quattro anni, con corsi della durata complessiva di 21 mesi.

“La selezione dei candidati inizierà nel corso del mese di luglio, mentre i primi corsi prenderanno il via ad ottobre 2026.

Per partecipare alle selezioni sarà necessario avere almeno 17 anni, possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado o un titolo equivalente, oltre a un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, e della lingua inglese. Sarà inoltre richiesta la certificazione DLR. Il percorso è rivolto a candidati senza esperienza di volo pregressa o con esperienza limitata”, afferma ITA Airways.

“In un contesto in cui la disponibilità di piloti qualificati rappresenta un fattore sempre più strategico per il trasporto aereo, ITA Airways sceglie di investire con lungimiranza nella formazione delle competenze del futuro. Con l’avvio dei corsi MPL vogliamo costruire un percorso strutturato e sostenibile di inserimento di nuove professionalità, programmando il turnover dei prossimi anni e creando un bacino di giovani talenti altamente preparati”, ha dichiarato Marzio Caneva, Chief Operations & Accountable Manager ITA Airways. “È un’iniziativa che valorizza il nostro know-how interno, rafforza la capacità della Compagnia di rispondere alle esigenze operative e conferma il nostro impegno per garantire i più elevati standard di sicurezza, qualità e affidabilità”.

“La MPL è una licenza aeronautica avanzata, riconosciuta a livello internazionale, pensata per formare piloti destinati a operare come copiloti su aeromobili commerciali multi-equipaggio. Il percorso formativo integra addestramento teorico, attività in volo, simulatori di ultima generazione e training specifico sulle procedure operative di compagnia, con un forte focus sul lavoro di squadra in cockpit, sulla gestione della sicurezza e sulle competenze richieste dall’operatività di linea.

ITA Airways è attualmente l’unica Compagnia certificata in Italia per corsi MPL, e gestirà la selezione e il reclutamento dei candidati attraverso dei team specializzati, potendo contare su un Centro di addestramento altamente qualificato. Mentre gli analisti stimano che il fabbisogno di piloti a livello mondiale crescerà fortemente, la Compagnia aerea italiana di riferimento guarda al futuro con un progetto sostenibile”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)