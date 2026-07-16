GE Aerospace annuncia i risultati del secondo trimestre 2026

GE Aerospace ha annunciato oggi i risultati del secondo trimestre conclusosi il 30 giugno 2026. La solida crescita dei servizi traina un ottimo secondo trimestre, con previsioni di crescita per l’intero anno su tutti i fronti.

Il Presidente e CEO di GE Aerospace, H. Lawrence Culp Jr., ha dichiarato: “GE Aerospace ha registrato un secondo trimestre eccellente, con ricavi ed utile per azione in crescita di oltre il 20%, trainati dalla solida crescita dei commercial services. FLIGHT DECK continua a generare significativi miglioramenti operativi, con un numero record di interventi di manutenzione interni nel trimestre e una crescita del 31% nelle consegne totali di motori nel primo semestre”.

Culp ha proseguito: “Considerati gli eccezionali risultati ottenuti finora quest’anno e la visibilità per il resto dell’anno, stiamo rivedendo al rialzo la nostra full-year guidance su tutta la linea. Guardando al futuro, restiamo concentrati su ciò che conta di più per i nostri clienti: dare seguito al nostro portafoglio ordini di oltre 210 miliardi di dollari e investire nelle tecnologie attuali e di prossima generazione per migliorare time-on-wing and cost of ownership”.

Risultati del secondo trimestre 2026:

Total orders pari a 16,5 miliardi di dollari, +17%.

Total revenue (GAAP) pari a 13,3 miliardi di dollari, +21%; adjusted revenue pari a 12,6 miliardi di dollari, +24%.

Profit (GAAP) pari a 2,8 miliardi di dollari, +17%; operating profit pari a 2,7 miliardi di dollari, +18%.

Profit Margin (GAAP) pari al 21,0%; operating profit margin pari al 21,7%.

Continuing EPS (GAAP) pari a $2,30, +23%; adjusted EPS pari a $2,02, +22%;

Cash from operating activities (GAAP) pari a 3,3 miliardi di dollari, +39%; free cash flow pari a 3,0 miliardi di dollari, +43%.

GE Aerospace e UK Export Finance lanciano una nuova soluzione di finanziamento per le Regional UK Shop Visits

GE Aerospace e UK Export Finance (UKEF) hanno annunciato oggi un quadro di riferimento unico nel suo genere per lo shop visit financing per le compagnie aeree clienti che si avvalgono dei GE Aerospace Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) sites in Galles e Scozia. Questo nuovo programma consentirà alle compagnie aeree di accedere a finanziamenti per le spese di manutenzione dei motori, con UKEF che supporterà 1 miliardo di dollari di finanziamenti nei prossimi cinque anni, supportando le compagnie aeree con processi decisionali più rapidi e maggiore prevedibilità.

“Questo nuovo programma offre alle compagnie aeree un modo più rapido e affidabile per gestire gli investimenti nelle revisioni dei motori. Siamo lieti di collaborare con UKEF a una soluzione che supporta i nostri clienti, consentendo loro di mantenere le flotte operative e rafforzando le nostre attività nel Regno Unito”, ha dichiarato Rahul Ghai, Chief Financial Officer of GE Aerospace.

“Attualmente non esiste una soluzione bancaria consolidata per le revisioni dei motori e i finanziamenti ad hoc finora si sono rivelati complessi e lunghi. Grazie alla partnership tra GE Aerospace e UKEF, è stato creato un quadro di finanziamento che offre numerosi vantaggi alle compagnie aeree clienti. Il processo semplificato consente decisioni più rapide. Questo quadro elimina i lunghi tempi che le compagnie aeree devono affrontare con le opzioni di finanziamento ad hoc, che prevedono la valutazione da parte di più istituti di credito di specifici ambiti di lavoro per ogni singolo motore. Questa soluzione offre inoltre alle compagnie aeree chiarezza sull’importo del finanziamento disponibile per le revisioni effettuate presso i siti di GE Aerospace in Galles e Scozia. Grazie a un finanziamento pluriennale prevedibile e approvato in anticipo, le compagnie aeree possono allineare meglio i tempi delle revisioni dei motori alle proprie esigenze operative.

Questa partnership dimostra anche il supporto di UKEF alle imprese che promuovono la crescita locale in tutte le regioni del Regno Unito“, afferma GE Aerospace.

Il CEO di UKEF, Tim Reid, ha dichiarato: “Questo accordo quadro di riferimento dimostra come UKEF possa collaborare con leader del settore come GE Aerospace per individuare soluzioni concrete per i clienti globali. Stiamo supportando i siti di GE Aerospace in Galles e Scozia, rafforzando la posizione del Regno Unito nella global aerospace supply chain e, al contempo, contribuendo a una crescita economica e alla creazione di posti di lavoro a livello locale”.

“Negli MRO sites di GE Aerospace in Galles e Scozia, oltre 2.000 dipendenti si occupano della manutenzione dei motori CFM56, GE90 e GEnx. GE Aerospace continua a investire nelle proprie attività in tutta la regione. Nel 2025 GE Aerospace ha annunciato un investimento di 19 milioni di dollari per il suo Wales site, distribuito su tre anni, al fine di potenziare le infrastrutture e garantire la sua leadership nel supporto alle flotte commerciali globali”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)