Aeroporto di Bologna: inaugurato oggi l’APOC – Airport Operations Center

L’Aeroporto Marconi di Bologna ha inaugurato oggi, alla presenza dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nazareno Ventola, il nuovo APOC – AirPort Operations Center realizzato nell’ambito di un importante intervento di riqualificazione degli spazi e di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi aeroportuali.

“L’APOC rappresenta un passo fondamentale nel percorso di innovazione dello scalo: un ambiente tecnologicamente avanzato dove i principali attori operativi potranno collaborare in tempo reale, condividendo informazioni e coordinando le operazioni aeroportuali in modo più efficiente ed efficace.

Grazie all’integrazione di dati, sistemi e processi, il nuovo centro contribuirà infatti a migliorare le performance operative e la qualità del servizio, con benefici concreti anche per l’esperienza del passeggero.

Un ledwall di 360×140 cm e due monitor da 98” e 65” collegati a 32 telecamere posizionate sui piazzali e sulle aree di movimento degli aeromobili consentono agli operatori di verificare in tempo reale lo svolgimento delle varie attività operative ed intervenire secondo le diverse necessità, con il supporto di diversi applicativi dedicati.

Questo progetto costituisce il primo step di un percorso evolutivo che porterà l’APOC a diventare il punto di riferimento per tutti gli stakeholder aeroportuali – gestore, compagnie aeree, handler, Enti di Stato e partner tecnologici – ampliando progressivamente funzioni e competenze coinvolte”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Nel dettaglio, attualmente sono confluiti nel nuovo centro di coordinamento: il personale del COS – Centro Operativo di Scalo, l’ufficio che coordina l’assegnazione delle infrastrutture alle compagnie aeree e società di handling per garantire la sicurezza e l’efficienza di voli, gli operatori del PTE – Presidio Tecnico e di Emergenza, che riceve e gestisce le segnalazioni di guasti o problemi tecnici alle infrastrutture, e i supervisori del Servizio PRM – Passeggeri a Ridotta Mobilità, che gestiscono e coordinano il servizio di assistenza dedicato ai viaggiatori con problemi di deambulazione o disabilità.

Nell’ambito dell’evoluzione organizzativa, nei prossimi anni sarà sviluppato un secondo step dell’APOC, che amplierà le attività e le realtà coinvolte, sempre in ottica di condivisione e coordinamento”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)