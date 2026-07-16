United registra risultati nel secondo trimestre superiori alle aspettative

United Airlines (UAL) ha annunciato oggi un second-quarter profit superiore alle aspettative e vicino al limite superiore della guidance. United ha registrato pre-tax earnings pari a 1 miliardo di dollari, con un pre-tax margin del 5,8%. L’adjusted pre-tax earnings è stato pari a 843 milioni di dollari, con un adjusted pre-tax margin del 4,8%.

“I nostri risultati dimostrano perché abbiamo investito nel miglioramento dell’esperienza del cliente in ogni classe di viaggio e nella fidelizzazione della clientela”, ha dichiarato Scott Kirby, CEO di United. “United è strutturata per prosperare in qualsiasi contesto e, quando i prezzi del petrolio sono schizzati alle stelle a marzo, abbiamo agito rapidamente e con decisione per adeguare i nostri orari, raddoppiando al contempo gli investimenti a favore dei nostri clienti. I nostri clienti fedeli apprezzano i viaggi con United, sia in classe Polaris che in Economy. L’espansione del nostro network, gli investimenti in Starlink e innovazioni come Relax Row offrono ai clienti nuovi motivi per scegliere United”.

“Sulla base dei prezzi del petrolio al 14 luglio, United prevede un aumento delle spese per il carburante di quasi 6 miliardi di dollari per l’intero anno 2026 rispetto alle previsioni di inizio anno. Nel secondo trimestre le spese per il carburante sono aumentate di 2,3 miliardi di dollari, pari all’84% su base annua, e la compagnia ha recuperato circa la metà di tale aumento. Nel terzo trimestre la compagnia prevede di recuperare circa l’80-90% dell’aumento e il 100% entro il quarto trimestre. I ricavi sono aumentati del 12% nel corso del trimestre, a dimostrazione della forte domanda per i prodotti United.

Diversi flussi di entrate hanno contribuito al successo di questo trimestre e alla continua solidità di United: le Premium revenue sono aumentate del 16% rispetto al secondo trimestre del 2025, le Basic Economy revenue dell’11%, le loyalty revenue dell’11% e le cargo revenue del 23%. La domanda a breve termine è rimasta robusta, con un aumento del 27% delle entrate derivanti dai contratti business nel trimestre. La classe Economy continua a riprendersi, con un aumento del 12% della unit revenue, segnando due trimestri consecutivi di crescita positiva”, afferma United.

“United sta investendo sui clienti a bordo di tutti gli aeromobili, inclusa la United Relax RowSM che occupa un’intera fila di sedili della classe United Economy®. Nel corso del trimestre, United ha installato Starlink sul suo primo aeromobile a fusoliera larga e Starlink è ora installato su 450 United mainline and United Express aircraft. United rimane in linea con l’obiettivo di estendere Starlink all’intera flotta entro la fine del 2027, anticipando i suoi principali concorrenti statunitensi. Starlink è gratuito per i membri MileagePlus® e offre la connettività più veloce disponibile per ogni passeggero a bordo. I punteggi di soddisfazione dei clienti sui voli Starlink sono il doppio rispetto a quelli degli altri voli United.

Il primo Airbus A321XLR “Born to Explore” di United dovrebbe entrare in servizio sui voli domestici questo autunno e collegherà gli Stati Uniti a destinazioni internazionali all’inizio del prossimo anno”, conclude United.

Risultati finanziari del secondo trimestre

Capacità in aumento del 3,5% rispetto al secondo trimestre 2025.

Total operating revenue pari a 17,7 miliardi di dollari, in aumento del 16,0% rispetto al secondo trimestre 2025.

Pre-tax earnings pari a 1,0 miliardo di dollari, con pre-tax margin del 5,8%; adjusted pre-tax earnings pari a 843 milioni di dollari, con adjusted pre-tax margin del 4,8%.

Net income pari a 805 milioni di dollari; adjusted net income pari a 649 milioni di dollari.

Diluted earnings per share pari a 2,46 dollari; adjusted diluted earnings per share pari a 1,99 dollari.

Sono stati generati 1,6 miliardi di dollari di operating cash flow e 322 milioni di dollari di free cash flow.

Liquidità disponibile a fine trimestre pari a 19,6 miliardi di dollari.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)