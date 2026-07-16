Air France presenta la sua rinnovata La Première lounge a Parigi-Charles de Gaulle

Quest’estate, Air France ridefinisce l’esperienza della sua La Première lounge a Paris-Charles de Gaulle, offrendo ai clienti ancora più privacy e comfort.

“Progettato per integrarsi perfettamente con l’esclusiva esperienza aeroportuale privata riservata agli ospiti La Première, insieme alle nuove suite di bordo, questo elegante spazio rappresenta un’ulteriore pietra miliare nel continuo miglioramento dell’offerta premium della compagnia aerea.

Situata nel Terminal 2E di Paris-Charles de Gaulle, la Air France La Première lounge incarna la promessa di un’esperienza esclusiva, offrendo agli ospiti la massima espressione del viaggio fin dall’arrivo in aeroporto. Con opzioni di ristorazione di alta qualità, nonché aree dedicate al relax, ai trattamenti benessere e al lavoro, ogni elemento è pensato per trasformare ogni momento in un’esperienza privilegiata.

Riprogettato dai team di Air France in collaborazione con MARKS Brandimage, questo spazio di oltre 1.000 m2 è stato concepito per offrire maggiore privacy e comfort a ciascun ospite. Questo spazio amplia la nuova esperienza aeroportuale La Première, lanciata nell’estate del 2024, e le suite di bordo di ultima generazione introdotte su alcuni Boeing 777-300ER. Integrando spazi ampi e avvolgenti, materiali caldi e un’illuminazione studiata nei minimi dettagli, ogni particolare contribuisce a creare un’atmosfera intima e raffinata”, afferma Air France.

“Come gesto di benvenuto per celebrare l’inizio del viaggio, la fragranza per la casa firmata dalla compagnia aerea si diffonde delicatamente all’ingresso della lounge. Denominata AF001, questa fragranza è stata creata da Francis Kurkdjian, maestro profumiere francese e direttore artistico della Maison Francis Kurkdjian.

Nel cuore della lounge, la zona pranzo, riprogettata con un maggior numero di tavoli, trova il giusto equilibrio tra una raffinata sala da pranzo e un ambiente intimo. Questo spazio più caldo e luminoso offre un’esperienza di ristorazione completa con servizio al tavolo per ogni ospite. Premiata con il riconoscimento Skytrax per la best first-class lounge dining experience in 2025, la lounge celebra il meglio dell’alta cucina francese con un menu ideato da Alain Ducasse e dai suoi team.

L’ampia area lounge ora vanta un’atmosfera più calda e intima. Completamente rinnovata, l’arredamento coniuga comfort ed eleganza, tra cui l’iconica poltrona Ribbon del designer francese Pierre Paulin.

La lounge vanta anche una spa Sisley più spaziosa, marchio francese all’avanguardia nella fitocosmetologia. Per arricchire ulteriormente l’esperienza di benessere, è stata aggiunta una seconda sala trattamenti.

Anche l’area relax è stata completamente riprogettata per diventare una vera oasi di tranquillità all’interno della lounge. Nuove stanze individuali dotate di lettini, piumoni e morbidi cuscini invitano gli ospiti a prendersi una pausa e a rilassarsi. Una nuova area di lavoro, con una cabina privata per chiamate e conversazioni riservate, completa l’offerta di servizi.

Ogni sei mesi, Air France espone nella lounge La Première una nuova importante opera d’arte di un artista di fama internazionale. Per celebrare la riapertura della lounge, gli ospiti possono ora ammirare un Wonder Block dell’artista francese Jean-Michel Othoniel”, prosegue Air France.

“Per godere della massima privacy prima del volo o tra due voli, gli ospiti La Première possono prenotare esclusive suite di 45 m2, situate adiacenti alla lounge. Introdotte nell’estate del 2024, sono ora disponibili tre suite, due delle quali possono essere unite su richiesta.

Ogni suite dispone di un ampio soggiorno, una camera da letto con letto matrimoniale, un bagno e un confortevole patio esterno. Opere d’arte sono esposte in tutta la suite. All’arrivo, gli ospiti vengono accolti con champagne and caviar offerto da Sturia. Concepite come veri e propri bozzoli privati, queste suite permettono inoltre agli ospiti di cenare in totale riservatezza, gustando il menu creato per la lounge La Première da Alain Ducasse e dal suo team”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)