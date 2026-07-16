Lorenza Maggio è stata nominata CEO di Brussels Airlines

Lufthansa Group informa: “L’Executive Board of Deutsche Lufthansa AG ha nominato Lorenza Maggio nuovo CEO di Brussels Airlines. La decisione è soggetta all’approvazione del Board of Directors of SN Airholding.

Oltre a guidare la compagnia aerea belga, Lorenza Maggio assumerà anche il ruolo di ‘Executive Board Representative to the European Commission’. Dorothea von Boxberg, attuale CEO, lascerà la compagnia su sua richiesta a partire dal 31 agosto 2026. La data del trasferimento di Lorenza Maggio da Roma a Bruxelles sarà comunicata a breve”.

Dieter Vranckx, Chairman of the Board of Directors of SN Airholding and Chief Commercial Officer of the Lufthansa Group, ha dichiarato: “Lorenza Maggio è una airline executive di grande esperienza e competenza internazionale. Conosce il settore e il nostro gruppo grazie alle diverse posizioni di leadership ricoperte in varie compagnia. Con la sua comprovata esperienza, guiderà Brussels Airlines come integrated hub airline all’interno di Lufthansa Group. Sono particolarmente lieto di aver potuto nominare una persona interna al nostro team, succedendo a Dorothea von Boxberg, che desidero ringraziare sinceramente per i suoi molti anni di servizio proficuo in Lufthansa Group”.

“Lorenza Maggio (48 anni), di nazionalità italiana, è membro del Board of Directors of ITA Airways da gennaio 2025. Nel suo ruolo di Chief Strategy and Integration Officer, è responsabile dell’integrazione di ITA Airways in Lufthansa Group e della definizione dello sviluppo strategico della compagnia aerea. In precedenza, Lorenza Maggio ha ricoperto il ruolo di Vice President Sales, supervisionando le vendite delle Lufthansa Group network airlines in Europa (esclusi gli home markets), Medio Oriente e Africa.

Prima di questo incarico, Lorenza Maggio è stata responsible for brand and customer strategy presso Eurowings e, ancor prima, ha ricoperto la carica di Managing Director di una sussidiaria di LSG Group”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Brussels Airlines – Photo Credits: Lufthansa Group)