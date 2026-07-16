Boeing, Lufthansa e Rolls-Royce collaborano per testare tecnologie volte a migliorare la fuel efficiency e ridurre il rumore

Boeing, Lufthansa e Rolls-Royce effettueranno a breve flight tests per testare innovazioni volte a migliorare la fuel efficiency e a ridurre la rumorosità.

“In questi voli verranno testati:

– La Next Generation Inlet, un reduced-length engine inlet demonstrator con trattamenti acustici avanzati. La presa d’aria consente l’integrazione di motori più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante sulle future piattaforme, riducendo peso e resistenza aerodinamica e mantenendo le prestazioni acustiche.

– Procedure di partenza e arrivo modificate, inclusi gli Intelligent Operations flight paths, che mirano a ridurre il rumore ambientale nelle aree circostanti gli aeroporti. Questi flight paths vengono generati algoritmicamente utilizzando diverse fonti di dati per individuare opportunità di risparmio di carburante e riduzione del rumore.

I test, che inizieranno alla fine di questo mese presso il Boeing site in Glasgow, Montana, verranno condotti su un Boeing 787 Dreamliner che funge da Boeing 2026 ecoDemonstrator Explorer airplane. Questo Boeing 787-9, la cui consegna a Lufthansa è prevista in un secondo momento, è equipaggiato con motori Trent 1000 di Rolls-Royce. I test dovrebbero concludersi a metà agosto”, affermano Boeing e Rolls-Royce.

“Boeing lavora instancabilmente per offrire le innovazioni aerospaziali di oggi e di domani”, ha dichiarato Lane Ballard, Chief Technology Officer, Boeing. “Le inlet più efficienti e gli Intelligent Operations flight paths che stiamo valutando sull’ecoDemonstrator Explorer di quest’anno sono solo alcuni dei tanti concetti promettenti su cui stiamo lavorando. Questi miglioramenti hanno il potenziale per rendere i nostri aerei ancora più preziosi per i nostri partner, inclusi clienti come Lufthansa e i fornitori come Rolls-Royce”.

“Lufthansa Group e Boeing condividono una partnership di lunga data nel settore aeronautico. Siamo lieti di supportare il Boeing ecoDemonstrator Explorer program di quest’anno insieme a Rolls-Royce”, ha dichiarato Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, Lufthansa Group. “Insieme, puntiamo a contribuire alla trasformazione del settore aeronautico testando tecnologie con il potenziale di migliorare la fuel efficiency, ridurre il rumore e dimostrare il loro valore in operazioni reali”.

“Questo programma rappresenta il culmine di un decennio di collaborazione con Boeing, basato su un obiettivo condiviso: ridurre il rumore, migliorare l’efficienza e promuovere un volo più sostenibile”, ha dichiarato Alan Newby, Director of Research and Technology, Rolls-Royce, che ha fornito supporto ingegneristico e supervisione per il funzionamento del motore con la Next Generation Inlet installata. “Con Boeing e Lufthansa, stiamo sfruttando la nostra vasta esperienza di ricerca per testare le tecnologie in condizioni reali e verificarne le prestazioni dove conta di più: in servizio. Non vediamo l’ora di condividere i risultati e dimostrare come una partnership e un’innovazione di livello mondiale possano apportare benefici ai nostri clienti e all’intero settore”.

“Le innovazioni in fase di test rientrano nella Phase III del Federal Aviation Administration CLEEN (Continuous Lower Energy, Emissions and Noise) program. Attraverso questa iniziativa, CLEEN collabora con l’industria per testare e sviluppare tecnologie che consentiranno ai produttori di realizzare aeromobili e motori con vantaggi quali una maggiore fuel efficiency e una riduzione del rumore”, prosegue il comunicato.

“Questi test dimostrano come la partnership pubblico-privata del CLEEN program supporti lo sviluppo e l’integrazione di tecnologie avanzate negli aeromobili attuali e futuri”, ha dichiarato Julie Marks, executive director of the FAA’s Office of Environment and Energy.

“Dal 2012, il Boeing ecoDemonstrator program ha accelerato l’innovazione portando le nuove tecnologie fuori dal laboratorio e testandole in un ambiente operativo per contribuire a risolvere le sfide concrete per le compagnie aeree e i passeggeri. Il programma ecoDemonstrator ha testato oltre 260 tecnologie per migliorare la sicurezza, ridurre il consumo di carburante, le emissioni e il rumore, nonché migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dei passeggeri”, continuano Boeing e Rolls-Royce.

“Il Boeing ecoDemonstrator program ci aiuta a continuare a fornire prodotti migliori che soddisfino le esigenze dei nostri clienti, tra cui un maggiore risparmio di carburante e minori emissioni acustiche”, ha affermato Allison Melia, Boeing vice president of Sustainability. “La maturazione di queste tecnologie è fondamentale per supportare le loro strategie di modernizzazione della flotta e gli obiettivi di sostenibilità, promuovendo al contempo una crescita resiliente del settore aeronautico”.

“Questo progetto migliora i test approfonditi che Rolls-Royce ha già intrapreso per comprendere le fan aerodynamic performance.

Sfruttando l’architettura e le tecnologie delle precedenti generazioni di motori Trent, il Trent 1000 è stato progettato e ottimizzato per equipaggiare la famiglia di aerei Boeing 787 Dreamliner“, afferma Rolls-Royce.

“Dalla sua entrata in servizio nel 2011, Rolls-Royce ha continuamente migliorato la fuel efficiency, la capacità e la durata del Trent 1000, e gli ingegneri continuano ad esplorare opportunità per migliorare il motore e il supporto in servizio, per garantire che offra sempre il massimo valore ai clienti.

Il Trent 1000 XE è il Rolls-Royce production standard engine che equipaggerà tutte le future consegne del Boeing 787 Dreamliner. Rolls-Royce è già in procinto di aggiornare i clienti del Trent 1000 TEN a questo ultimo standard di motore, trasformando l’esperienza di utilizzo dei loro 787“, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Boeing – Rolls-Royce – Photo Credits: Boeing – Rolls-Royce)