Wizz Air rafforza la sua rete domestica da Milano Maplensa con il nuovo volo per Comiso

Wizz Air e SEA, società di gestione degli aeroporti di Milano, annunciano la nuova rotta diretta Milano Malpensa-Comiso, un nuovo collegamento domestico che amplia ulteriormente il network della compagnia dallo scalo lombardo e rafforza la connettività tra il Nord Italia e la Sicilia.

La nuova connessione è disponibile per l’acquisto a partire da oggi su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ e prenderà il via il prossimo 27 ottobre 2026. La rotta sarà operata tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato.

Il nuovo collegamento rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’offerta domestica di Wizz Air in Italia e amplia ulteriormente il network nazionale della compagnia da Milano Malpensa. Con l’arrivo di Comiso, Wizz Air porta a sei le destinazioni domestiche operate dallo scalo lombardo, affiancando la nuova rotta ai collegamenti verso Catania, Palermo, Napoli, Olbia e Lampedusa.

La nuova rotta accorcia quindi le distanze tra Milano e la Sicilia sud-orientale. Il collegamento renderà più immediato l’accesso al territorio ibleo dalla Lombardia e, nella direzione opposta, offrirà ai passeggeri siciliani un nuovo canale diretto verso Milano. Un’offerta pensata per ampliare le possibilità di spostamento tra due aree del Paese profondamente diverse ma fortemente complementari sotto il profilo economico, turistico e sociale.

La nuova tratta sarà operata con aeromobili Airbus A321neo, la generazione più avanzata della flotta Wizz Air, progettati per garantire maggiore efficienza operativa, riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, oltre a un’esperienza di viaggio più confortevole per i passeggeri.

“Con la nuova rotta Milano Malpensa-Comiso continuiamo a rafforzare la nostra offerta domestica in Italia e ad ampliare un network nazionale che da Malpensa collega già Milano con Catania, Palermo, Napoli, Olbia e Lampedusa”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Milano Malpensa si conferma quindi come uno degli hub principali per il nostro traffico non solo internazionale, ma anche nazionale. Lo scalo ricopre un ruolo centrale nella nostra strategia di crescita italiana e la nuova connessione per Comiso ci permette di rafforzare ulteriormente la connettività tra il Nord e il Sud del Paese, rispondendo alle reali esigenze di mobilità dei nostri passeggeri. Continuiamo a investire per costruire un network sempre più capillare, accessibile e vicino ai territori”.

“Accogliamo con soddisfazione l’avvio del nuovo collegamento da Milano Malpensa per Comiso (CIY)”, dichiara Aldo Schmid, Head of Aviation Business Development di SEA Milan Airports. “L’introduzione di questo nuovo volo amplia ulteriormente il network domestico dello scalo, offrendo ai passeggeri nuove opportunità di viaggio e contribuendo a rafforzare la connettività tra il Nord Italia e la Sicilia orientale. L’espansione dell’offerta conferma l’attrattività di Malpensa per lo sviluppo di nuovi collegamenti e rappresenta un ulteriore passo nella crescita del network, con benefici per la mobilità, il turismo e l’economia dei territori coinvolti”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – SEA – Photo Credits: Wizz Air)