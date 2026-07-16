Wizz Air lancia quattro nuove rotte invernali

Wizz Air amplia la propria offerta da e per l’Italia e annuncia quattro nuovi collegamenti, di cui due nazionali e due internazionali, operativi a partire dalla prossima stagione invernale:

– Napoli – Trieste: operata ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica a partire dal 14 dicembre.

– Milano Malpensa – Comiso: operata ogni martedì, giovedì e sabato a partire dal 27 ottobre.

– Torino – Sharm el-Sheikh: martedì e sabato a partire dal 27 ottobre.

– Tirana – Palermo: ogni martedì, giovedì e sabato a partire dal 27 ottobre.

I quattro collegamenti, i cui biglietti sono in vendita a partire da oggi sul sito web di Wizz Air e tramite l’app WIZZ, andranno ad arricchire il già ampio portfolio di opportunità di viaggio di Wizz Air per il 2026, anno in cui la compagnia punta a offrire un totale di oltre 32 milioni di posti.

Con queste novità, infatti, Wizz Air rafforza in modo concreto sia i collegamenti tra Italia ed Europa, e oltre, sia i collegamenti domestici tra Nord e Sud Italia, offrendo nuove opzioni di mobilità a territori con una forte domanda di interconnessione e adatti a rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro, studio, turismo o per raggiungere famiglia e amici.

“Con il lancio di queste quattro nuove rotte invernali continuiamo a rafforzare la nostra presenza in Italia e a offrire ai passeggeri un network sempre più capillare e conveniente. Le nuove connessioni rispondono alla crescente domanda che giornalmente registriamo di viaggi sia per motivi di lavoro che di piacere, migliorando la connettività tra il Nord e il Sud del Paese e ampliando al tempo stesso le opportunità di viaggio verso destinazioni internazionali molto apprezzate e ambite come Sharm el-Sheikh e Tirana. Il nostro obiettivo resta quello di rendere il volo sempre più accessibile, offrendo tariffe competitive, maggiore scelta e un’esperienza di viaggio affidabile ai nostri clienti”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Wizz Air annuncia la nuova rotta tra Torino e Sharm el Sheikh

Wizz Air amplia la propria offerta da Torino Airport e annuncia una nuova rotta che arricchirà il network della compagnia dalla nuova base piemontese. Partirà con la stagione invernale 2026/2027 il collegamento diretto per Sharm el Sheikh, che per la prima volta collegherà Torino con il Mar Rosso tramite un volo di linea.

Il volo per Sharm el Sheikh, operativo il martedì e il sabato dal 27 ottobre 2026, rappresenta una delle principali novità del network Wizz Air da Torino: la nuova rotta offrirà ai passeggeri piemontesi un collegamento diretto verso una delle destinazioni più richieste dell’Egitto durante la stagione invernale, ideale per vacanze all’insegna del relax, dello snorkeling e del clima mite tutto l’anno.

Il nuovo collegamento si inserisce nel percorso di crescita avviato con l’apertura della nuova base Wizz Air a Torino, che vedrà l’arrivo di due aeromobili basati sullo scalo: il primo dal 14 settembre e il secondo dal 25 ottobre 2026. Grazie a questo investimento, la compagnia continua a rafforzare la connettività del Piemonte offrendo nuove opportunità di viaggio sia per il traffico leisure, sia per motivi familiari o di lavoro.

Con la nuova rotta annunciata oggi, il network Wizz Air da Torino per la stagione Winter 2026/2027 raggiungerà complessivamente 20 destinazioni, di cui 4 nazionali e 16 internazionali. L’offerta comprenderà i collegamenti nazionali verso Catania, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino, oltre alle rotte internazionali per Barcellona, Bilbao, Bucarest, Budapest, Danzica, Iasi, Katowice, Londra Luton, Madrid, Malaga, Praga, Sharm el Sheikh, Tirana, Valencia, Varsavia e Wroclaw, confermando il ruolo di Torino come mercato strategico per la crescita della compagnia.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Con l’avvicinarsi dell’apertura della nostra nuova base a Torino, continuiamo a dare forma, rotta dopo rotta, al progetto di crescita che abbiamo costruito per il Piemonte. Dopo aver recentemente rafforzato i collegamenti dedicati ai flussi turistici in entrata verso le montagne piemontesi, oggi guardiamo alle esigenze dei passeggeri del territorio e aggiungiamo Sharm el Sheikh al nostro network, offrendo un nuovo collegamento diretto verso il Mar Rosso proprio durante la stagione invernale. È esattamente questo il valore di una base Wizz Air: sviluppare un network sempre più ampio e diversificato, capace di creare nuove opportunità di viaggio e rispondere a differenti esigenze di mobilità. Con due aeromobili basati e 20 destinazioni nella Winter 2026/2027, Torino sta assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra crescita in Italia. E siamo solo all’inizio”.

Paolo Papale, Direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport, ha commentato: “L’annuncio della nuova rotta per Sharm el Sheikh, che per la prima volta collega Torino al Mar Rosso con un volo di linea, rappresenta una grande novità per il nostro scalo e per i passeggeri piemontesi. Questo sviluppo conferma il valore del percorso intrapreso con Wizz Air e contribuisce ad ampliare ulteriormente le opportunità di viaggio da Torino verso destinazioni nazionali e internazionali di forte attrattiva”.

Wizz Air annuncia la nuova rotta Palermo – Tirana

Wizz Air e GESAP, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo, annunciano la nuova rotta Palermo-Tirana, un nuovo collegamento strategico che amplia ulteriormente il network della compagnia dall’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino.

Il collegamento Palermo-Tirana rappresenta un importante investimento nella connettività tra Sicilia e Albania, rafforzando una direttrice caratterizzata da forti legami storici, culturali ed economici. In particolare, la nuova rotta risponde alle esigenze di una delle più importanti comunità di origine albanese in Italia, offrendo un collegamento diretto e più agevole con l’Albania e favorendo gli scambi familiari, culturali e turistici tra i due territori.

“Con il lancio della nuova rotta Palermo-Tirana prosegue il percorso di crescita di Wizz Air in Sicilia e, in particolare, nello scalo di Palermo, dove nel 2026 offriremo un network di 18 rotte verso 13 Paesi, confermando il nostro impegno a investire sulla connettività del territorio”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questo nuovo collegamento, operato unicamente dalla nostra compagnia nel capoluogo siciliano, amplia ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri e conferma la volontà di rendere il trasporto aereo sempre più accessibile e conveniente. La rotta riveste inoltre un significato particolare grazie ai profondi legami che uniscono la Sicilia e l’Albania e alla presenza della numerosa comunità arbëreshe sul territorio, contribuendo a favorire la mobilità, il turismo e gli scambi culturali tra i due Paesi”.

“L’attivazione del collegamento diretto tra Palermo e Tirana rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo internazionale dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino”, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano. “Non si tratta soltanto di una nuova rotta, ma di un’infrastruttura di mobilità che rafforza i rapporti economici, turistici e culturali tra la Sicilia e l’Albania. L’investimento di Wizz Air conferma l’attrattività dello scalo di Palermo e la solidità del percorso di crescita che stiamo costruendo insieme ai nostri partner industriali. L’apertura della nuova base della compagnia e il continuo ampliamento del network internazionale rafforzano il posizionamento dell’aeroporto di Palermo. Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare collegamenti di qualità verso mercati ad alto potenziale, aumentando l’accessibilità della Sicilia e sostenendo una crescita sostenibile, competitiva e orientata alla creazione di valore per il territorio”.

La nuova rotta si inserisce nel percorso di crescita di Wizz Air a Palermo, che offrirà quest’anno oltre 1,3 milioni di posti in vendita nel 2026 dallo scalo siciliano. La programmazione 2026 comprende inoltre i sei collegamenti già annunciati dalla compagnia nell’ambito del piano di espansione del network con l’apertura ufficiale della base il prossimo 1° agosto e 3 aerei basati nello scalo già quest’anno:

– Palermo-Roma Fiumicino, operativo dal 1° agosto 2026, con 21 frequenze settimanali;

– Palermo-Barcellona, operativo dal 6 settembre 2026, con quattro frequenze settimanali;

– Palermo-Praga, operativo dal 6 settembre 2026, con quattro frequenze settimanali;

– Palermo-Marrakech, operativo dal 7 settembre 2026, con tre frequenze settimanali;

– Palermo-Dortmund, operativo dall’8 settembre 2026, con tre frequenze settimanali;

– Palermo-Pisa, operativo dal 25 ottobre 2026, con 10 frequenze settimanali.

Nuova Rotta Napoli-Trieste di Wizz Air

Wizz Air e Gesac, la società di gestione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, annunciano oggi una nuova importante opportunità di viaggio per i passeggeri del capoluogo: dal prossimo 14 dicembre 2026, sarà operativo il nuovo collegamento diretto tra Napoli e Trieste, con 4 frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

L’introduzione della nuova rotta rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività domestica dallo scalo partenopeo, consolidando il ruolo di Capodichino come centro strategico per i collegamenti con il Nord Italia.

L’annuncio si inserisce in un contesto di crescita continua per Wizz Air a Napoli dove la compagnia, dall’inizio delle operazioni nel 2004, ha trasportato un totale di 6,8 milioni di passeggeri e dove oggi, con una quota di mercato del 9,6%, si conferma la terza compagnia aerea per market share.

“La nuova rotta Napoli – Trieste è la dimostrazione plastica della nostra strategia di crescita in Italia e in particolare nel capoluogo partenopeo. Abbiamo infatti l’obiettivo di offrire ai passeggeri nuove ed interessanti opportunità di viaggio, come il volo recentemente annunciato per Valencia, e collegamenti sempre più capillari nel nostro paese. Napoli è ancora una volta uno scalo importante per il nostro network e il continuo sviluppo della nostra presenza è reso possibile grazie alla collaborazione con GESAC, che ringraziamo per il costante supporto e per il lavoro condiviso nella crescita dell’offerta. Con questo nuovo collegamento vogliamo espandere il nostro network domestico e facilitare gli spostamenti tra due territori importanti, creando nuove possibilità per chi viaggia per motivi personali, professionali o di studio. Continueremo a investire sul mercato italiano e napoletano, ampliando il nostro network e garantendo ai passeggeri tariffe competitive, maggiore scelta e un servizio affidabile”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

“L’annuncio del nuovo collegamento per Trieste conferma come il percorso di crescita di Wizz Air a Napoli proceda a 360 gradi, affiancando al costante sviluppo del network internazionale anche un significativo rafforzamento dei collegamenti domestici. Si tratta di un investimento strategico che amplia le opportunità di mobilità per il nostro bacino d’utenza e contribuisce a rendere il network dello scalo sempre più completo ed equilibrato. Trieste rappresenta una destinazione di grande interesse, non solo per il traffico business, ma anche per quello leisure, grazie al suo patrimonio storico e culturale e alla posizione strategica che la rende porta d’accesso al Friuli Venezia Giulia e ai mercati dell’Europa centrale. Siamo lieti che Wizz Air continui a investire con decisione sul nostro aeroporto, consolidando una partnership che negli anni ha contribuito in maniera significativa alla crescita della connettività della Campania”, ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)