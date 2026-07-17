ZeroAvia e Safran stringono una partnership sulle hydrogen-electric technologies

ZeroAvia e Safran hanno annunciato l’avvio di una collaborazione dedicata alle hydrogen-electric technologies per l’aviazione.

“Questa partnership unisce l’esperienza all’avanguardia di ZeroAvia negli aerospace fuel cell systems con la consolidata esperienza di Safran in materia di propulsione, elettrificazione, innovazione per l’aviazione pulita, progettazione e collaudo di aero-native fuel cell. Insieme, le due aziende accelereranno lo sviluppo tecnologico dell’hydrogen-electric power in diverse applicazioni aeronautiche.

Questa partnership tra Safran e ZeroAvia fungerà da catalizzatore per accelerare la maturazione delle tecnologie per i fuel cell electric propulsion systems. I partner studieranno in particolare la collaborazione sulle advanced High-Temperature fuel cells, aprendo la strada alle future applicazioni aeronautiche più esigenti”, afferma Safran.

Christine Ourmières-Widener, Executive Chair of ZeroAvia, ha dichiarato: “La hydrogen-electric propulsion ha il potenziale per trasformare le applicazioni aerospaziali e della difesa, e la collaborazione è essenziale per accelerare questa transizione. Lavorando fianco a fianco con Safran, contribuiamo a far progredire tecnologie fondamentali per costruire un futuro migliore e più pulito per il volo”.

Éric Dalbiès, Chief Technology Officer of Safran, ha aggiunto: “Safran ha raggiunto progressi leader a livello mondiale nell’elettrificazione aerospaziale, tra cui la prima certificazione al mondo del nostro sistema di propulsione elettrica ENGINeUS. Inoltre, stiamo perseguendo una solida roadmap tecnologica per la maturazione delle High-Temperature hydrogen fuel cells for aviation. La collaborazione con ZeroAvia rappresenta un’opportunità entusiasmante per consolidare questi progressi, promuovere sinergie e guidare ulteriormente l’innovazione nelle tecnologie a zero emissioni”.

“Questa collaborazione si basa sulla crescente attenzione del settore verso l’hydrogen-powered aviation. Ciò riflette l’impegno condiviso da entrambe le aziende nello sviluppo delle tecnologie necessarie a supportare gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine del settore aeronautico”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)