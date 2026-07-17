IATA pubblica le 2025 World Air Transport Statistics

L’International Air Transport Association (IATA) ha pubblicato l’ultima edizione delle World Air Transport Statistics (WATS), che fornisce dati statistici completi fino al 2025.

Aggiornate annualmente, le WATS forniscono dati relativi a domanda, offerta e performance operative. Le WATS includono anche dati sulla flotta globale delle compagnie aeree, sulle rotte più trafficate, sull’occupazione e sulle performance finanziarie (costi e ricavi).

Le WATS integrano i dati delle 1.315 compagnie aeree che partecipano alla IATA Annual Statistics collection, tra cui oltre 250 compagnie aeree internazionali che forniscono contributi specifici ai dati WATS.

Nel 2025, il numero di international premium-class passengers – business e first class – ha raggiunto i 109,7 milioni, con un aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Ciò ha rappresentato il 5,5% di tutti i viaggiatori internazionali.

L’America Latina ha registrato il maggiore incremento di premium-class passengers, con un aumento del 22,1% a 4 milioni. L’Europa è rimasta il mercato più importante per i viaggi premium, con 39,7 milioni di passeggeri nel 2025. Tuttavia, il Nord America (10,4%) e il Medio Oriente (9,5%) hanno rappresentato le quote più elevate di passeggeri in classe premium in proporzione al numero totale di passeggeri.

L’Asia-Pacifico ha dominato la classifica delle airport pairs più trafficate al mondo, con la Jeju International Airport – Seoul Gimpo International Airport (CJU-GMP) che si conferma la rotta più popolare a livello globale, con 13,3 milioni di passeggeri in transito tra i due aeroporti. Nella top 10, solo una coppia di aeroporti, Jeddah King Abdulaziz International Airport – Riyadh King Khalid International Airport (JED-RUH), si trovava al di fuori della regione Asia-Pacifico. Tutte le prime 10 coppie di aeroporti più trafficate erano voli domestici.

La coppia di aeroporti più trafficata in Europa resta quella Barcelona Josep Tarradellas – El Prat Airport-Palma de Mallorca (BCN-PMI), con 2,1 milioni di passeggeri. Stockholm Arlanda Airport – Malmö Airport (ARN-MMX) ha registrato la crescita più rapida in Europa, con un aumento del numero di passeggeri dell’85%, raggiungendo quota 271.031.

La tratta aeroportuale John F. Kennedy New York – Los Angeles (JFK-LAX) è stata la più trafficata tra gli aeroporti nazionali del Nord America, con 2,2 milioni di passeggeri, mentre la tratta JFK – Londra Heathrow (JFK-LHR) è stata la più trafficata tra gli aeroporti internazionali del Nord America, con 2,1 milioni di passeggeri.

Gli Stati Uniti sono rimasti il più grande passenger market al mondo, con 890,1 milioni di passeggeri (tra arrivi e partenze) registrati nel 2025. Tuttavia, hanno registrato la crescita più lenta tra i primi 10 mercati mondiali, con un aumento di appena l’1,6% su base annua rispetto al 2024. La Cina è stata il secondo passenger market più grande, con 776,1 milioni di passeggeri nel 2025, in crescita del 4,8% rispetto al 2024. Diversi paesi dell’Asia centrale figurano tra i passenger market in più rapida crescita al mondo.

Negli ultimi sei anni, i velivoli a fusoliera larga più recenti ed efficienti hanno conquistato i cieli. Il Boeing 787 (+40,8%) e l’Airbus A350 (+117,4%) hanno registrato un numero di voli significativamente maggiore nel 2025 rispetto al 2019. Al contrario, l’Airbus A380 ha mostrato un calo considerevole nell’utilizzo, operando il 24,4% di voli in meno nel 2025 rispetto al 2019.

Gli aeromobili a fusoliera stretta di Boeing e Airbus hanno mantenuto la loro posizione di aeromobili più utilizzati nel 2025. Il Boeing 737 (incluse tutte le varianti) ha operato 10,8 milioni di voli nel 2025, con un aumento del 12,0% rispetto al 2024. Seguono l’Airbus A320 con 8,7 milioni di voli e l’Airbus A321 con 4,2 milioni di voli.

(Ufficio Stampa IATA)