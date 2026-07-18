Boeing: la global commercial airplane fleet supererà i 50.000 aerei entro 20 anni, con il raddoppio del traffico passeggeri

Boeing prevede che le interruzioni a breve termine non avranno un impatto significativo sulla crescita del settore aeronautico a lungo termine, con la domanda di viaggi aerei destinata a raddoppiare nei prossimi 20 anni.

“Si prevede che la global commercial airplane fleet crescerà di quasi l’80%, superando i 50.000 velivoli entro il 2045, grazie all’aumento di capacità da parte delle compagnie aeree e degli operatori cargo.

In vista del Farnborough International Airshow, Boeing ha pubblicato il suo Commercial Market Outlook (CMO) per il 2026, prevedendo che gli operatori avranno bisogno di quasi 44.000 nuovi aerei per sostenere la domanda di viaggi aerei e l’espansione dell’air cargo nei prossimi 20 anni. Si prevede che metà di queste consegne sostituirà gli aerei di precedente generazione con modelli più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità”, afferma Boeing.

“Le compagnie aeree si stanno adattando rapidamente per gestire i vincoli di settore a breve termine, mentre la domanda di viaggi aerei rimane resiliente”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Questa domanda sta alimentando la necessità di espandere e modernizzare la flotta globale, sottolineando l’importanza di nuovi aerei a basso consumo di carburante che svolgeranno un ruolo sempre più vitale nel connettere persone ed economie in tutto il mondo”.

“I passeggeri stanno modificando destinazioni e itinerari piuttosto che rinunciare ai viaggi nel breve termine. I segmenti punto a punto e a corto raggio per il tempo libero stanno guidando la crescita del traffico, mentre i viaggi a lungo raggio in alcune regioni, tra cui il Medio Oriente, hanno subito l’impatto più significativo nel breve termine.

Nel lungo termine, il trasporto aereo continua a connettere il mondo attraverso fattori di domanda duraturi, tra cui la crescita del turismo e l’espansione delle destinazioni, del commercio e degli scambi.

Si prevede che il traffico passeggeri crescerà del 4% all’anno, con un conseguente raddoppio del traffico aereo globale tra il 2026 e il 2045.

Dal 2015, le compagnie aeree hanno aggiunto quasi 5.500 nuove coppie di aeroporti, incrementando la crescita del network di quasi il 30% e offrendo ai passeggeri più scelta e itinerari più diretti.

Le compagnie aeree stanno ampliando i livelli di servizio, da quelli ultra low cost a quelli premium, a seconda delle esigenze di viaggio, del valore percepito dai passeggeri e delle condizioni di mercato: l’offerta premium è in crescita, soprattutto in Nord America e nell’Asia nord-orientale, sostenuta da redditi più elevati. Le opzioni low cost si stanno espandendo nei mercati emergenti come l’America Latina, l’Europa orientale e l’Asia sud-orientale, migliorando l’accessibilità economica”, prosegue Boeing.

“Senza i vantaggi in termini di efficienza e produttività offerti dai nuovi jet efficienti, le compagnie aeree avrebbero bisogno di 9.000 aerei aggiuntivi per servire lo stesso numero di passeggeri.

La domanda rimane equilibrata per i quasi 44.000 nuovi aeromobili in consegna previsti nei prossimi due decenni. Le regioni mature, tra cui Nord America, Eurasia, Oceania e Asia nord-orientale, rappresenteranno circa il 45% delle nuove consegne. I mercati in transizione ed emergenti, come Cina, Medio Oriente, America Latina, Asia meridionale e sudorientale e Africa, rappresenteranno circa il 55% delle nuove consegne.

Si prevede che le flotte delle compagnie aeree low-cost cresceranno di quasi il 4% all’anno, contro una crescita di quasi il 3% per le compagnie aeree tradizionali. A livello globale, la domanda di sostituzione è in aumento, poiché i mercati maturi e in transizione rinnovano le flotte. Entro il 2045, si prevede che meno del 10% degli aerei di precedente generazione rimarrà nella flotta globale.

La air cargo demand rimane resiliente, poiché gli operatori adattano rotte e flussi in risposta alle dinamiche geopolitiche. La international freighter capacity è aumentata del 5% da inizio anno nel 2026, nonostante le perturbazioni del mercato, a dimostrazione della flessibilità e dell’agilità delle reti nel soddisfare la domanda.

Entro il 2045, si prevede che l’air cargo traffic crescerà di circa il 3,7% all’anno, superando la crescita del commercio e dell’economia”, continua Boeing.

Nuove consegne 2026-2045:

Single aisle: 33.545

Widebody: 7.715

Regional: 1.435

Cargo: 930

Totale: 43.625

“Il traffico passeggeri è cresciuto nonostante le oscillazioni a doppia cifra dei prezzi del petrolio in 17 degli ultimi 25 anni. La metà delle 5.500 nuove rotte aggiunte alla rete globale nell’ultimo decennio è servita giornalmente o più frequentemente. Le compagnie aeree generano quasi la metà del loro fatturato dal traffico passeggeri premium, dal trasporto merci e dai servizi ancillari.

La global single-aisle fleet quasi raddoppierà, superando i 36.000 velivoli, che serviranno le principali reti a corto raggio e rappresenteranno oltre la metà della capacità globale totale. Nel 2045 saranno in servizio oltre 8.000 aerei widebody, che consentiranno rotte passeggeri a lungo raggio, un’esperienza di viaggio migliorata e una fondamentale air cargo capacity. La crescita dell’air cargo traffic e la necessità di aerei cargo di nuova tecnologia per rinnovare la flotta stimoleranno la domanda di oltre 2.900 production and converted freighters.

Dal 1961, Boeing pubblica il CMO, l’analisi più completa del settore dell’aviazione commerciale. Le previsioni complete per il 2026 sono disponibili su boeing.com/cmo“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)