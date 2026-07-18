Safran avvia i full-scale hybrid-electric demonstrator tests per la prossima generazione di motori aeronautici

Safran Aircraft Engines ha avviato una ground testing campaign presso il suo sito di Istres per il dimostratore PHILEAS.

“Supportato dalla French Civil Aviation Authority (DGAC), il programma mira ad accelerare la maturazione delle hybrid-electric technologies per la prossima generazione di motori aeronautici. La hybrid-electric propulsion è uno dei tre pilastri della strategia di decarbonizzazione di Safran, insieme ad architetture innovative come l’Open Fan e all’introduzione di sustainable aviation fuel.

PHILEAS è un full-scale engine demonstrato dotato di due electric machines dimensionate per l’impiego sulla prossima generazione di short- and medium-range aircraft engines. Installati sugli alberi ad alta e bassa pressione, queste macchine possono funzionare sia come motori elettrici che come generatori. Il dimostratore integra anche onboard power electronics e electrical power distribution system. PHILEAS verrà utilizzato per validare l’integrazione fisica e funzionale di queste tecnologie all’interno del motore in condizioni rappresentative di operazioni reali. La campagna di test durerà circa sei mesi, per un totale di quasi 300 ore di prova”, afferma Safran.

“Siamo orgogliosi di avviare questa campagna di test a terra, che rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella maturazione delle tecnologie ibride-elettriche. Costituisce un passo fondamentale verso la loro integrazione nei nostri futuri motori aeronautici”, ha dichiarato Pierre Cottenceau, Vice President, Engineering, Research & Technology for Safran Aircraft Engines.

“Condotta su uno dei Safran Aircraft Engines open-air test stand a Istres, la campagna è progettata per valutare la power extraction e l’immissione di potenza negli alberi ad alta e bassa pressione in diverse condizioni operative del motore e durante le varie fasi di volo. Il programma di test include scenari avanzati di gestione della potenza, come il bilanciamento della power extraction tra gli alberi ad alta e bassa pressione (power balancing), il trasferimento di potenza da un albero all’altro (power transfer) e la gestione degli scambi di potenza tra il motore e l’aeromobile (power sharing). L’integrazione di queste tecnologie mira a massimizzare la potenza elettrica disponibile per i sistemi dell’aeromobile, ottimizzando al contempo le prestazioni del motore in tutte le fasi del volo.

La PHILEAS test campaign è pienamente in linea con gli obiettivi tecnologici del programma CFM RISE, che si propone di ridurre le emissioni di CO2 del 20% rispetto ai motori attuali. La progettazione delle apparecchiature elettriche è stata affidata a Safran Electrical & Power, il centro di eccellenza del Gruppo in questo settore. Identificata da Safran come una soluzione promettente per la prossima generazione di motori aeronautici, la hybrid-electric propulsion richiede una stretta collaborazione tra gli esperti del Gruppo in electrical systems, engine control systems and engine integration”, prosegue Safran.

“Questa campagna di test si inserisce inoltre nell’ambiziosa roadmap tecnologica di Safran Aircraft Engines per lo sviluppo della hybrid-electric propulsion. Nel 2023, il DOPEE project ha validato con successo il funzionamento di una 300 kW electric machine progettata da Safran Electrical & Power e integrata nel Silvercrest engine. Durante tale programma, i team hanno effettuato i primi power extraction and injection tests su un high-pressure turbine shaft. Dalla fine del 2025, a Niort sono in corso anche test a livello di sistema su un test bench che simula un 800-volt aircraft electrical network”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Safran)