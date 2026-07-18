Boeing pubblica il Boeing Services Market Outlook e il Boeing Pilot & Technician Outlook

Boeing ha pubblicato il suo 20-year outlook per il commercial aviation services market, il Boeing Services Market Outlook, e il Boeing Pilot & Technician Outlook, incentrato sulle previsioni relative al fabbisogno di personale.

“Nei prossimi due decenni, Boeing prevede un support and services market pari a 4.900 miliardi di dollari, unitamente a una domanda per oltre 2,4 milioni di nuovi professionisti dell’aviazione commerciale.

Secondo il Boeing 2026 Commercial Market Outlook, si prevede che la crescita dell’aviazione commerciale continuerà, con un raddoppio della domanda e del traffico nei prossimi 20 anni. Il report indica inoltre che le interruzioni a breve termine non avranno un impatto sulla crescita dell’aviazione a lungo termine.

Diverse tendenze chiave dovrebbero influenzare il commercial aviation services market nei prossimi 20 anni: iniziative di efficienza incentrate sulla gestione del ciclo di vita degli aeromobili; maggiore digitalizzazione degli aeromobili e servizi basati sui dati; cambiamenti geografici nelle esigenze di servizi aeronautici; trasformazione e crescente domanda di personale qualificato nel settore aeronautico; pensionamenti che determinano un ricambio generazionale e un aumento della domanda di personale”, afferma Boeing.

“Guardando al futuro, vediamo una forte domanda di servizi in tutto il portafoglio, nuove opportunità man mano che le flotte diventano più digitalizzate e una crescente necessità di personale qualificato”, ha affermato Chris Raymond, presidente e CEO di Boeing Global Services. “Per soddisfare queste esigenze, continueremo a modernizzare digitalmente la nostra attività e a investire in personale qualificato e miglioramenti orientati al cliente per garantire che gli aeromobili continuino a volare in modo sicuro ed efficiente per gli anni a venire”.

“Spinta dalla crescita della flotta e dall’evoluzione delle esigenze del mercato, il Boeing 2026 Pilot and Technician Outlook (PTO) stima un fabbisogno di circa: 674.000 piloti; 728.000 tecnici di manutenzione; 1.023.000 assistenti di volo.

Questo si traduce in oltre 2,4 milioni di nuovi professionisti a livello globale entro il 2045. Due terzi di questa domanda saranno destinati alla sostituzione del personale in pensione, mentre un terzo supporterà la crescita della flotta. Boeing sottolinea l’importanza del competency-based training and assessment e i progressi tecnologici che trasformeranno la formazione aeronautica. Questi strumenti migliorano l’apprendimento pratico e la situational awareness, elementi chiave per affrontare la carenza di piloti e tecnici a livello globale”, prosegue Boeing.

“Il nostro settore continuerà a garantire la sicurezza e l’efficienza della flotta globale in espansione investendo nello sviluppo della forza lavoro in tutto il mondo”, ha dichiarato Chris Broom, Vice President, Commercial Training Solutions, Boeing Global Services. “Le tecnologie immersive miglioreranno la formazione, supportando Competency-Based Training and Assessment approaches per garantire una formazione aeronautica di altissima qualità”.

Per maggiori informazioni visitare: https://www.boeing.com/commercial/market/services-market-outlook, https://www.boeing.com/commercial/market/pilot-technician-outlook.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)