Eve annuncia nuovi accordi e le novità verso la certificazione del suo eVTOL

In una conferenza stampa oggi al Farnborough Airshow 2026, Eve ha annunciato nuovi accordi e ulteriori dettagli sul proceso di certificazione del suo eVTOL.

L’ANAC pubblica i criteri proposti per la certificazione acustica dell’Eve 100

Eve Air Mobility accoglie con favore la pubblicazione da parte della National Civil Aviation Agency (ANAC) del Brasile riguardo i criteri proposti per la certificazione acustica dell’Eve 100, il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) della società. La proposta è aperta alla consultazione fino all’8 agosto e rappresenta un passo importante verso la definizione del quadro di certificazione ambientale per gli eVTOL. La pubblicazione costituisce una tappa fondamentale nel processo di certificazione dell’Eve 100 e dimostra i continui progressi verso la certificazione di tipo.

“La pubblicazione da parte dell’ANAC dei criteri proposti per la certificazione acustica è una tappa importante nello sviluppo e nella certificazione dell’Eve 100”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve. “Apprezziamo la leadership e l’approccio collaborativo dell’ANAC nello sviluppo di un quadro normativo su misura per questo velivolo di tecnologia emergente. Questa iniziativa supporta l’introduzione sicura e responsabile delle operazioni eVTOL per la mobilità urbana, promuovendo al contempo l’allineamento normativo internazionale”.

Con l’introduzione nel settore aeronautico di tecnologie innovative che si differenziano dagli aeromobili convenzionali, si rendono necessari criteri di certificazione specifici per affrontare le caratteristiche operative e acustiche uniche di questi velivoli. I criteri proposti sono il risultato di un ampio confronto tra Eve e ANAC e si basano sulle normative aeronautiche esistenti in materia di rumore, adattandole alle caratteristiche specifiche di Eve 100 e alle sue future operazioni.

La consultazione riflette inoltre i più ampi sforzi internazionali, guidati dalle autorità aeronautiche e dagli operatori del settore, per sviluppare approcci armonizzati alle tecnologie emergenti. Eve continua a partecipare attivamente alle discussioni normative globali, contribuendo allo sviluppo di futuri standard acustici per la mobilità aerea avanzata.

“Il rumore degli aeromobili è una componente fondamentale della certificazione ambientale in ambito aeronautico e un fattore importante per l’accettazione pubblica della mobilità aerea urbana”, ha dichiarato Isabel Lima, Head of Noise and Vibration at Eve. “La certificazione del rumore stabilisce metodologie di misurazione e criteri di conformità, garantendo che i nuovi aeromobili vengano introdotti con un’adeguata protezione ambientale e nel rispetto delle comunità circostanti”.

Nell’ambito del processo di certificazione, i criteri proposti mirano a valutare le caratteristiche acustiche di Eve 100 durante le diverse fasi di volo, favorendo una comprensione completa dell’impatto ambientale del velivolo prima dell’inizio delle operazioni commerciali. La riduzione del rumore è stata una considerazione fondamentale durante tutto lo sviluppo dell’eVTOL di Eve.

Al termine del periodo di consultazione, ANAC esaminerà i contributi delle parti interessate e continuerà a lavorare per finalizzare i requisiti di certificazione applicabili. Eve continua a collaborare strettamente con ANAC in qualità di autorità di certificazione principale, portando avanti al contempo attività di validazione internazionale a supporto della futura implementazione globale dell’Eve 100.

Eve Air Mobility si aggiudica un ordine per un massimo di 16 velivoli eVTOL da Shearwater Global Capital

Eve Air Mobility ha firmato una Lettera di Intenti (LOI) con Shearwater Global Capital, la società di finanziamento aeronautico di Bay Point, specializzata nel finanziamento di asset a livello globale, per un massimo di 16 velivoli eVTOL. L’accordo supporta la strategia di Shearwater di ampliare la propria piattaforma di finanziamento aeronautico per includere classi di asset emergenti come la mobilità aerea avanzata (AAM), a testimonianza del suo costante impegno nel fornire soluzioni di finanziamento per il settore aeronautico in continua evoluzione.

L’ordine rappresenta un passo avanti nella strategia di Shearwater, sin dal suo ingresso in Bay Point nell’aprile 2026 come società di leasing, volta a investire in tecnologie aeronautiche innovative, espandere il proprio portafoglio e allinearsi al futuro dei trasporti sostenibili. In qualità di istituto finanziario specializzato in investimenti aeronautici, Shearwater e Bay Point intendono sfruttare il portafoglio ordini leader del settore di Eve per offrire soluzioni di leasing che consentiranno agli operatori di mobilità aerea di accedere agli aeromobili e di accelerare l’implementazione delle flotte.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Shearwater nella rete in continua espansione di clienti e partner di Eve”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Crediamo che la mobilità aerea avanzata svolgerà un ruolo importante nel plasmare il futuro dei trasporti e non vediamo l’ora di supportare Shearwater nell’offerta di soluzioni di leasing al mercato”.

“Questo ordine riflette la nostra fiducia nella tecnologia di Eve, nel suo team dirigenziale e nella sua visione per la mobilità aerea avanzata”, ha dichiarato Chris Miller, Managing Director – Aviation di Shearwater Global Capital, società di Bay Point. “Crediamo che la mobilità aerea avanzata diventerà un mercato globale e Shearwater intende svolgere un ruolo di primo piano nel supportare questa crescita attraverso soluzioni di leasing innovative. Sfruttando il portafoglio ordini leader del settore di Eve e il suo ecosistema integrato di velivoli e servizi, vediamo un’opportunità interessante per aiutare gli operatori ad espandersi e creare valore a lungo termine”.

Eve Air Mobility e Moov hanno firmato una lettera d’intenti per un massimo di 30 eVTOL per esplorare la mobilità regionale a Capo Verde

Eve Air Mobility (“Eve”) e Moov hanno firmato una Lettera d’Intenti (LOI) per un massimo di 30 velivoli eVTOL, a supporto della loro esplorazione congiunta di opportunità nel settore della mobilità aerea avanzata (AAM) a Capo Verde e in Europa. L’iniziativa valuterà come gli eVTOL possano ampliare l’offerta turistica e di mobilità regionale nell’arcipelago africano.

Eve e Moov esploreranno casi d’uso che includono tour turistici e servizi navetta tra aeroporti, porti e resort, nonché la mobilità regionale tra São Vicente, Santo Antão, Sal, Praia e Boa Vista. Le aziende hanno inoltre individuato potenziali applicazioni nei servizi di trasporto medico e nelle ispezioni infrastrutturali.

“Questa lettera d’intenti con Moov riflette il costante impegno di Eve a collaborare con clienti e partner che sviluppano casi d’uso pratici e di alto valore per la mobilità aerea avanzata”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve. “Capo Verde offre una combinazione interessante di crescita della domanda turistica, diversità geografica e slancio negli investimenti infrastrutturali, il che lo rende un mercato stimolante per esplorare come gli eVTOL possano integrare le reti di trasporto esistenti e sviluppare nuovi segmenti”.

Moov è una società aeronautica con sede a Lugano, costituita in Svizzera, impegnata nella costruzione dell’Atlantic Gateway: un nuovo intercontinental aviation network che collega Europa, Africa e America Latina. Nell’ambito della sua visione più ampia, l’azienda sta anche valutando come le AAM technologies possano supportare la connettività locale e le esperienze di viaggio di alta qualità all’interno del suo ecosistema di rete.

“Crediamo che Capo Verde si trovi in una posizione unica per beneficiare di soluzioni di mobilità innovative che migliorino l’esperienza dei visitatori, supportando al contempo la connettività a lungo termine e lo sviluppo economico”, ha dichiarato il Capitano Alvaro N. de Oliveira, fondatore e CEO di Moov. “Collaborando con Eve, stiamo esplorando come i velivoli eVTOL (a decollo e atterraggio verticale) possano integrare la nostra visione più ampia per l’aviazione nell’Atlantico centrale e aprire nuove possibilità per un trasporto di alta qualità, efficiente e sostenibile”.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)