(CULTURE CORNER) – “Storia di un pilota 3 – Dall’Estremo Oriente al ritorno alla Città Eterna”

Dopo tre anni dal suo ultimo libro della serie “Storia di un pilota”, il comandante Ivan Anzellotti ha pubblicato il suo terzo volume, “Storia di un pilota 3 – Dall’Estremo Oriente al ritorno alla Città Eterna”.

Noi di Md80.it abbiamo letto il nuovo libro e pubblichamo ora una recensione.

“Se scrivere il primo libro mi sembrava impossibile e pubblicare il secondo incredibile, arrivare al terzo volume mi appariva semplicemente impensabile. Ogni volta che ho dovuto affrontare una nuova avventura nella vita non mi è mai passata per la testa l’idea che sarebbe stata l’inizio di una serie di capitoli da inserire in un nuovo libro; eppure, sembra che lo scherzare tanto in passato sulla possibilità di arrivare a creare la trilogia sulle mie disavventure di pilota intorno al mondo abbia prodotto l’effetto desiderato, con la materializzazione di questo terzo volume”, afferma Ivan Anzellotti nella prefazione del nuovo libro.

Chi ha già letto i precedenti due volumi ‘Storia di un pilota – Dal funerale di Alitalia alla fuga dal Qatar’ (leggi qui la recensione) e il seguito ‘Storia di un pilota 2. Dalle low cost alla conquista dell’Est’ (leggi qui la recensione), conosce già lo stile diretto e ironico del comandante Anzellotti, stile che ritroviamo anche in questo terzo volume ‘Storia di un pilota 3 – Dall’Estremo Oriente al ritorno alla Città Eterna’.

Dall’esterno l’ambiente dell’aviazione commerciale può apparire un mondo ideale, fatto di viaggi, luoghi meravigliosi e privilegi. Chi invece ha avuto modo di osservare dall’interno questo mondo sa che non è proprio così… diverse cose non sono proprio ideali.

Spesso i rapporti con i manager e gli uffici di pianificazione delle compagnie aeree non sono proprio semplici, a volte ci si scontra con richieste assurde. Insomma, fare il pilota al giorno d’oggi, pur se si è animati da una grandissima passione e una forte motivazione, può diventare complicato e a volte anche frtustrante.

Ivan Anzellotti, pilota e comandante di grandissima esperienza, con il suo stile pungente e provocatorio, pone l’attenzione su questi aspetti diciamo “nascosti”, sulle ingiustizie e sulle imparizialità che a volte accadono, raccontando nei vari capitoli diversi episodi a lui capitati nella sua lunga carriera.

L’obiettivo dell’autore è migliorare il sistema, come afferma nella conclusione del libro: “Lo scopo della mia storia è mostrare i due lati della medaglia del mondo dell’aviazione: quello emozionale che per me ancora rende la mia professione la più bella del mondo e quello attratto dal «lato oscuro» (per dirla alla Guerre Stellari). Con l’auspicio di mostrare ai tanti colleghi piloti e manager tentati di seguire le orme Imperiali che esiste una via differente e che non è poi tanto difficile imboccarla e seguirla verso un mondo migliore, fatto di rispetto reciproco, dignità ed etica professionale”.

Ma non ci sono solo aspetti negativi: l’autore racconta anche episodi emozionanti vissuti in cockpit. Ivan Anzellotti ci fa comunque capire che, nonostante le problematiche, la professione del pilota rappresenta comunque una grande passione, quella per il volo e per gli aerei, che nonostante tutte le difficoltà resta sempre immutata.

Sicuramente è un libro consigliato a chiunque voglia capire di più riguardo cosa c’è dietro l’aviazione commerciale, scritto con un linguaggio semplice e comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Chi ha già letto i primi due volumi della serie ‘Storia di un Pilota’ ritroverà con molto piacere nella lettura un vecchio amico, ma anche chi non ha letto i primi due potrà trarre giovamento da questo libro (e, chissà, magari potrà essere il punto di partenza per leggere anche i primi due volumi !).

“Le pagine che vi accingete a leggere non saranno tutte facili da sfogliare, ma in ognuna si sprigiona l’energia dei tantissimi colleghi con i quali ho condiviso gli scorsi anni e che hanno aggiunto con la loro amicizia, vitalità e passione per il nostro lavoro dei valori importanti nella mia ormai ultratrentennale esperienza in volo”. Ivan Anzellotti

Scheda bibliografica:

Titolo: STORIA DI UN PILOTA 3 – Dall’Estremo Oriente al ritorno nella Città Eterna

Autore: Ivan Anzellotti

Editore: Prima edizione Cartabianca 30 giugno 2026

Genere: Trasporto, Aviazione, Biografia e autobiografia, Memorie personali

Prezzi: €6,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – €14,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/storia-di-un-pilota-3/

ISBN cartaceo: 9788888805689

ISBN digitale: 9788888805696

(Redazione Md80.it)