I motori GEnx-1B superano 50 milioni di ore di volo

Il motore GEnx-1B di GE Aerospace ha superato il traguardo di 50 milioni di ore di volo in poco più di 14 anni, il rateo più veloce di sempre per un GE Aerospace commercial widebody engine model.

“Il GEnx-1B, che equipaggia la famiglia Boeing 787 Dreamliner, è attualmente in servizio presso oltre 50 operatori in tutto il mondo e registra una media di oltre 600.000 ore di volo al mese. Il motore vanta un dispatch reliability rate del 99,98% e rimane in servizio con una frequenza tre volte superiore rispetto ai motori concorrenti”, afferma GE Aerospace.

Mohamed Ali, Presidente e CEO di GE Aerospace Commercial Engines & Services, ha dichiarato: “Le compagnie aeree necessitano di motori che offrano affidabilità, durata, prevedibilità ed efficienza su alcune delle rotte più impegnative al mondo, e il GEnx-1B continua a fare esattamente questo. Raggiungere 50 milioni di ore di volo per il GEnx-1B in meno di 15 anni è un traguardo straordinario e riflette la fiducia che i nostri clienti ripongono quotidianamente in GE Aerospace”.

“La famiglia di motori GEnx conta oltre 2.700 unità in servizio, inclusi i pezzi di ricambio. Il GEnx-2B ha accumulato 24 milioni di ore di volo dal suo ingresso in servizio nel 2011 sul Boeing 747-8. Complessivamente, la famiglia di motori GEnx vanta quasi 75 milioni di ore di volo e quasi 12 milioni di cicli.

I voli a lungo raggio alimentati dai motori GEnx attraversano alcuni degli ambienti più difficili della Terra. Nell’ultimo decennio, GE Aerospace ha aggiornato le high-pressure turbine blades e la combustor coating technology del motore GEnx, più che raddoppiando il time on wing in harsh environments.

GE Aerospace sta inoltre investendo 1 miliardo di dollari quest’anno nei suoi stabilimenti produttivi e nella supply chain negli Stati Uniti, di cui oltre 100 milioni di dollari dedicati al potenziamento delle supplier capabilities per programmi come il motore GEnx. Questi investimenti si concentrano sull’aumento della capacità produttiva dei motori, sulla modernizzazione degli impianti e sul rafforzamento della supply chain per soddisfare l’elevata domanda”, prosegue GE Aerospace.

“GE Aerospace ha implementato una serie di tecnologie disponibili per il GEnx, tra cui:

360 Foam Wash: progettato per rimuovere particelle di polvere e sporco. Il 360 Foam Wash di GE Aerospace può contribuire a migliorare l’efficienza del compressore del motore, ridurre il consumo di carburante, diminuire le emissioni di CO2 e prolungare gli intervalli tra le revisioni.

Blade Inspection Tool (BIT): questa tecnologia fornisce ai clienti dei motori GEnx-1B e -2B informazioni chiare e coerenti durante le HPT Stage 1 & Stage 2 blade inspections. I blade inspectors, dotati di telecamere integrate, acquisiscono immagini con una tecnologia AI all’avanguardia, estraendole e presentandole per la revisione. BIT consente all’utente di misurare sia linee che aree sulle superfici delle pale, per effettuare una valutazione accurata delle condizioni dei componenti.

FlightPulse: un’applicazione GE Aerospace sviluppata per i piloti, che permette di misurare il consumo di carburante e altre statistiche confrontandole con quelle dei colleghi o con i propri voli precedenti, in modo da poter individuare autonomamente le aree in cui ottimizzare le operazioni e l’efficienza.

I GEnx revenue-sharing participants sono IHI Corporation (Giappone), GKN Aerospace Engine Systems (Regno Unito), MTU (Germania), TechSpace Aero (Safran) (Belgio), Safran Aircraft Engines (Francia) e Samsung Techwin (Corea del Sud)”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)