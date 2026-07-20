Embraer e Eve: gli annunci e gli eventi di oggi durante il primo giorno del Farnborough Airshow 2026

Eve fa progressi nel percorso di certificazione globale per l’Eve 100

Eve Air Mobility ha annunciato due importanti traguardi nel processo di certificazione dell’Eve 100, il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) della Società: la National Civil Aviation Agency (ANAC) del Brasile ha avviato un sectoral consultation process sui criteri di aeronavigabilità aggiornati per il velivolo ed Eve ha presentato domanda all’European Union Aviation Safety Agency (EASA) per avviare il Type Certificate validation process.

Nel loro insieme, questi sviluppi sottolineano lo slancio della più ampia strategia di certificazione di Eve e rafforzano l’approccio rigoroso dell’azienda nel collaborare con le principali autorità aeronautiche in Brasile, negli Stati Uniti e in Europa a supporto delle future operazioni internazionali. La pubblicazione da parte dell’ANAC dei criteri aggiornati rappresenta un altro importante passo nell’Eve 100 Type Certification process e contribuisce allo sviluppo di un solido quadro normativo per gli eVTOL. È possibile inviare commenti fino al 18 agosto.

I criteri aggiornati fanno seguito alla pubblicazione da parte dell’ANAC dei primi airworthiness criteria per l’eVTOL di Eve nel novembre 2024 e includono revisioni volte a un’ulteriore armonizzazione con gli approcci di certificazione internazionali, comprese la FAA guidance for powered-lift aircraft. Eve ha collaborato a stretto contatto con l’ANAC per supportare lo sviluppo di criteri appropriati per la configurazione dell’Eve 100 e per il settore emergente della mobilità aerea.

“La consultazione di ANAC con le parti interessate del settore sui criteri di aeronavigabilità aggiornati e la nostra richiesta per l’EASA Type Certificate validation sono importanti dimostrazioni del costante progresso del processo di certificazione dell’Eve 100”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve. “Apprezziamo la stretta collaborazione tecnica con ANAC e il coinvolgimento delle principali autorità aeronautiche, che ci consentono di sviluppare un approccio di certificazione completo per le nuove tecnologie aeronautiche. Questi passi rafforzano ulteriormente il nostro percorso verso la type certification e supportano il nostro lavoro per portare l’Eve 100 nei principali mercati globali”.

Al termine del periodo di consultazione, che rimarrà aperto fino al 18 agosto, l’ANAC esaminerà i commenti ricevuti e valuterà eventuali modifiche ai criteri. Eve continuerà a collaborare con l’ANAC sul processo di certificazione dell’Eve 100, supportando al contempo l’allineamento con altre autorità aeronautiche, tra cui la FAA e l’EASA, nell’ambito della sua più ampia strategia di certificazione internazionale. I prossimi passi con l’EASA includono attività iniziali di familiarizzazione con il prodotto e ulteriori discussioni tecniche.

Embraer annuncia nuove capacità di addestramento per il C-390 Millennium per Svezia e Austria

Embraer ha annunciato oggi un accordo per la fornitura di C-390 Millennium training devices alle forze aeree di Svezia e Austria. La Swedish Air Force riceverà un training package completo, che include un Full Flight Simulator (FFS), un Cargo Handling Station Trainer (CHST) sviluppato in collaborazione con Rheinmetall e una Computer-Based Training (CBT) solution sviluppata con ETI. L’Austrian Air Force riceverà una Computer-Based Training (CBT) solution a supporto dell’istruzione teorica e della qualificazione degli equipaggi.

Il set di dispositivi di addestramento fornirà a piloti, addetti al carico, membri dell’equipaggio e personale di manutenzione ambienti di addestramento moderni e ad alta fedeltà, progettati per massimizzare la prontezza operativa e l’efficacia delle missioni su tutta la flotta di C-390 Millennium.

“Fornire capacità di addestramento avanzate ai nostri operatori europei del C-390 Millennium rafforza l’impegno di Embraer per la prontezza operativa e l’eccellenza operativa a lungo termine”, ha dichiarato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. “Insieme ai nostri partner, stiamo costruendo un ecosistema di addestramento completo che consentirà a Svezia e Austria di massimizzare le capacità del C-390 Millennium, rafforzandone al contempo l’interoperabilità e la standardizzazione”.

Il Full Flight Simulator, progettato per ottenere la qualifica di Livello D, consente l’addestramento in condizioni normali, anomale e di emergenza, supporta scenari di missione militari e incorpora oltre 350 malfunzionamenti per l’addestramento dei piloti. Il simulatore offre un ambiente altamente immersivo, pur mantenendo facilità d’uso e manutenzione.

Il Cargo Handling Station Trainer fornisce un addestramento completo sulle procedure e sulle operazioni di carico.

Infine, la Computer-Based Training solution fornisce istruzioni teoriche a piloti, addetti al carico, altri membri dell’equipaggio e personale di manutenzione tramite un sistema di gestione dell’apprendimento (LMS) compatibile con gli standard SCORM, consentendo un’erogazione della formazione flessibile ed efficiente.

Il Czech Ministry of Defence battezza il primo C-390 Millennium

La Czech Air Force ha battezzato oggi ufficialmente il suo primo C-390 Millennium “Karel Toman-Mares”, rendendo omaggio a uno dei più illustri leader militari cechi.

La cerimonia si è svolta oggi al Farnborough International Airshow alla presenza di Mr. Karel Havlicek First Deputy Prime Minister and Minister of Industry and Trade of the Czech Republic, Mr. Jaromír Zuna, Deputy Prime Minister and Minister of Defence of the Czech Republic, Brigadier General Jaroslav Falta, Commander of the 24th Air Transportation Base e Mr Bosco da Costa Junior, President & CEO of Embraer Defense & Security.

La cerimonia di intitolazione onora la memoria del Wing Commander Karel Toman-Mares, figura di spicco della resistenza cecoslovacca e pioniere dell’Aeronautica Militare cecoslovacca in esilio durante la Seconda Guerra Mondiale.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)