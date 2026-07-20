Airbus e Airbus Helicopters: gli ordini e gli annunci di oggi durante il primo giorno del Farnborough Airshow

Riyadh Air conferma un ordine per sei ulteriori aeromobili Airbus A350-1000

Riyadh Air, la nuova compagnia aerea internazionale premium con sede in Arabia Saudita, ha confermato un ordine per sei ulteriori Airbus A350-1000, portando il proprio impegno vincolante complessivo per questo modello a 31 aeromobili.

L’accordo rientra nell’ambito dell’impegno originario della compagnia, annunciato nel 2025, per l’acquisto di un massimo di 50 Airbus A350-1000. Riyadh Air sarà la prima compagnia aerea dell’Arabia Saudita a operare l’A350-1000 e utilizzerà questi aeromobili per sostenere la propria espansione internazionale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030 del Regno.

“La conferma di questi ulteriori aeromobili riflette la continua fiducia di Riyadh Air nella sua traiettoria di crescita e nel futuro del settore aeronautico dell’Arabia Saudita”, ha dichiarato Adam Boukadida, Chief Financial Officer, Riyadh Air. “L’aumento del nostro impegno per gli A350-1000 a 31 aeromobili rafforza le basi del nostro futuro network e supporta la nostra ambizione di servire oltre 100 destinazioni globali entro il 2030, offrendo al contempo un’esperienza di viaggio di alta qualità”.

“Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con Riyadh Air, che continua a costruire una compagnia aerea all’avanguardia per il Regno”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “Questo ulteriore ordine di A350-1000 riflette la fiducia della compagnia aerea nell’eccezionale efficienza, autonomia e attrattiva per i passeggeri di questo aeromobile. Mentre Riyadh Air porta avanti i suoi ambiziosi piani di crescita, l’A350-1000 svolgerà un ruolo importante nel supportare gli obiettivi della Vision 2030 dell’Arabia Saudita e nel contribuire a posizionare il Regno come hub aeronautico internazionale di primaria importanza”.

“L’A350 è il più moderno aeromobile widebody al mondo, progettato per volare senza scalo fino a 9.700 miglia nautiche (18.000 chilometri), stabilendo nuovi standard per i viaggi intercontinentali. L’aereo integra tecnologie all’avanguardia e un’aerodinamica avanzata che garantiscono livelli senza pari di efficienza e comfort. I motori Rolls-Royce di ultima generazione e l’impiego di materiali leggeri consentono una riduzione del 25% dei consumi di carburante, dei costi operativi e delle emissioni di anidride carbonica (CO2) rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. L’esclusiva cabina Airspace dell’A350 offre inoltre ai passeggeri e agli equipaggi le più moderne soluzioni di bordo, assicurando un’esperienza di volo ancora più confortevole.

Alla fine di giugno 2026, la A350 Family aveva raccolto 1.595 ordini fermi da parte di 68 clienti nel mondo, confermandosi uno degli aeromobili widebody di maggior successo di sempre”, afferma Airbus.

SMBC Aviation Capital ordina 100 aeromobili della famiglia Airbus A320neo

SMBC Aviation Capital, una delle principali piattaforme globali di finanziamento aeronautico, ha effettuato un ordine fermo per 65 Airbus A321neo e 35 Airbus A320neo aggiuntivi. L’accordo è stato finalizzato in occasione del Farnborough International Airshow.

“Questo importante nuovo ordine consentirà ai nostri clienti, le compagnie aeree, di beneficiare di un flusso continuo di consegne degli aeromobili della famiglia A320neo di ultima generazione fino alla metà degli anni 2030”, ha dichiarato Peter Barrett, CEO di SMBC Aviation Capital. “Siamo lieti di rafforzare la solida partnership costruita con Airbus negli ultimi 25 anni e questo nuovo ordine riflette la nostra fiducia nella domanda di lungo periodo per la Famiglia A320neo. L’annuncio di oggi conferma l’impegno a lungo termine di SMBC Aviation Capital nel supportare i propri clienti, consolidando la nostra posizione di piattaforma leader mondiale nel finanziamento dell’aviazione, pronta a soddisfare esigenze in continua evoluzione”.

“La nostra collaborazione con SMBC Aviation Capital continua a rafforzarsi. È per noi un onore affiancare SMBC Aviation Capital in questo nuovo ordine di aeromobili della Famiglia A320neo, oggi il velivolo più noleggiato e più scambiato al mondo, punto di riferimento per compagnie aeree, lessor e investitori”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales della divisione Commercial Aircraft di Airbus. “L’investimento di SMBC Aviation Capital riflette la forte domanda globale prevista nei prossimi anni per la famiglia A320neo, mentre gli operatori scelgono aeromobili di ultima generazione e ad alta efficienza per espandere e rinnovare le proprie flotte”.

SMBC Aviation Capital è già uno dei maggiori clienti della Airbus A320 Family e, insieme alla società madre Sumitomo Corporation, vanta oltre 900 ordini e impegni complessivi direttamente con Airbus, considerando tutte le tipologie di aeromobili del costruttore europeo.

“La A320 Family è il programma di aeromobili a corridoio singolo più venduto al mondo, con oltre 20.200 ordini a livello globale. Comprende anche l’A321neo, il modello di maggiore capacità della famiglia, che offre autonomia e prestazioni ai massimi livelli della categoria. Rispetto agli aeromobili della generazione precedente, la Famiglia A320neo garantisce almeno il 20% di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, offrendo al tempo stesso elevati livelli di comfort per i passeggeri grazie a una delle cabine a corridoio singolo più spaziose del settore”, afferma Airbus.

The Helicopter Company ordina otto ulteriori elicotteri Airbus H145

Airbus Helicopters e The Helicopter Company (THC), società del Public Investment Fund (PIF) e principale operatore saudita di elicotteri commerciali, hanno annunciato un ordine fermo per otto ulteriori elicotteri Airbus H145 nell’ambito del Farnborough international Airshow.

Le consegne degli elicotteri sono previste tra il 2027 e il 2028 e rientrano nello storico accordo quadro siglato tra THC e Airbus in occasione di Verticon 2024. L’intesa originaria prevedeva la fornitura di un massimo di 120 elicotteri Airbus di diversi modelli, con consegne distribuite nell’arco dei successivi tre-cinque anni.

L’ordine riflette l’approccio rigoroso di THC all’ottimizzazione della flotta e la sua strategia di crescita orientata al lungo termine. Pianificando le consegne nell’arco di un biennio, la società garantirà un’integrazione graduale e senza interruzioni dei nuovi aeromobili nelle proprie operazioni. Gli H145 saranno impiegati per sostenere l’espansione dei servizi offerti da THC, tra cui quelli di elisoccorso (Emergency Medical Services – EMS), oltre ad altre missioni critiche in Arabia Saudita e nei mercati internazionali.

“Siamo onorati di consolidare ulteriormente la nostra partnership con The Helicopter Company con questo ulteriore impegno per otto H145. Questo accordo testimonia la fiducia che THC ripone nelle nostre piattaforme multi-missione a supporto del rapido sviluppo dell’ecosistema aeronautico del Regno”, ha dichiarato Matthieu Louvot, CEO di Airbus Helicopters. “L’H145 ha già dimostrato la sua eccellenza nelle impegnative condizioni di alta quota e caldo dell’Arabia Saudita, e siamo orgogliosi di vedere il numero crescente di H145 a supporto delle operazioni di THC, che sta ampliando i propri servizi di livello mondiale”.

“THC è all’avanguardia nello sviluppo dei servizi commerciali con elicotteri in Arabia Saudita. La società ha introdotto l’H145 nelle operazioni di elisoccorso (Emergency Medical Services – EMS) e ha impiegato lo stesso modello a supporto del Rally Dakar. Questo nuovo ordine rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di THC a sostegno degli obiettivi della Vision 2030 del Regno, contribuendo al rafforzamento del settore aeronautico saudita e ampliando l’accesso a servizi elicotteristici di livello mondiale per clienti sia nazionali sia internazionali.

L’Airbus H145 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in tutte le fasi del volo ed è il più recente membro della famiglia di elicotteri bimotore del costruttore europeo. È stato sviluppato per garantire elevate capacità operative e grande flessibilità d’impiego, in particolare in condizioni operative caratterizzate da alte temperature e quote elevate. Sono oltre 1.800 gli elicotteri della Famiglia H145 sono attualmente in servizio in tutto il mondo che hanno accumulato complessivamente più di 8,6 milioni di ore di volo. Grazie alla sua impronta acustica particolarmente ridotta, l’H145 è inoltre l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, afferma Airbus.

Il National Police Air Service del Regno Unito ordina due ulteriori elicotteri Airbus H135

Il National Police Air Service (NPAS) del Regno Unito ha ordinato due ulteriori elicotteri Airbus H135, portando a nove il totale dei velivoli previsti dal programma di rinnovo della flotta.

L’ordine fermo rientra nel contratto quadro siglato nel 2025 con l’agenzia di approvvigionamento BlueLight Commercial e segue l’arrivo, lo scorso aprile, dei primi due elicotteri del programma presso la sede britannica di Airbus Helicopters, dove saranno sottoposti a un’ampia personalizzazione per l’impiego nelle attività di polizia. L’accordo conferma Airbus quale fornitore esclusivo di elicotteri per il NPAS per un periodo fino a sei anni.

“Insieme ai nostri partner, stiamo costruendo una flotta che servirà le forze dell’ordine e il pubblico per molti anni a venire, garantendo che NPAS rimanga pronta a soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle attività operative di polizia”, ha dichiarato il Sovrintendente Capo Fiona Gaffney, Responsabile di NPAS.

“Forte di decenni di esperienza nella progettazione e personalizzazione nel Regno Unito, Airbus Helicopters nel Regno Unito svolgerà un ruolo chiave nel contribuire a portare la flotta di elicotteri della polizia britannica a uno standard di eccellenza, equipaggiata con le più recenti tecnologie di sicurezza e per le operazioni di polizia”, ha affermato Richard Atack, Managing Director of Airbus Helicopters in the UK.

Il NPAS opera attualmente una flotta composta da 16 H135 e quattro H145, distribuiti in 14 basi, a supporto delle 43 forze di polizia di Inghilterra e Galles. Airbus Helicopters nel Regno Unito fornisce inoltre i servizi di manutenzione e supporto per la flotta del NPAS, che comprende alcuni degli elicotteri di polizia più intensamente impiegati al mondo.

I nuovi H135 arriveranno presso lo stabilimento Airbus di Oxford nel 2028, dove saranno allestiti secondo la configurazione richiesta dal NPAS. Saranno equipaggiati con il sistema avionico Helionix, una novità per i piloti del servizio, che stanno già svolgendo attività di addestramento e familiarizzazione. Il sistema migliora la sicurezza e l’efficacia operativa, riducendo significativamente il carico di lavoro dei piloti.

A livello globale sono attualmente in servizio oltre 1.470 Airbus H135, che hanno superato gli 8 milioni di ore di volo presso più di 325 clienti.

Air Canada e Airbus lanciano una joint initiative per il SAF in Canada e per ridurre le life-cycle emissions dei corporate travel

Air Canada e Airbus uniscono il loro impegno comune per la decarbonizzazione del settore aeronautico. Per guidare il progresso verso questi obiettivi, i due pionieri dell’aviazione annunciano la loro intenzione di istituire una Sustainability Co-Investment Platform finanziata congiuntamente. Questo accordo prevede l’obiettivo comune di investire fino a circa 13,7 milioni di dollari canadesi (10 milioni di dollari statunitensi) attraverso la piattaforma per sostenere una commercial-scale Sustainable Aviation Fuel (SAF) industry in Canada. Entrambe le società sono fiduciose che, con un quadro normativo pubblico favorevole, questo investimento possa fungere da catalizzatore per l’intero ecosistema canadese dei SAF.

Le aree di intervento principali includono l’accelerazione di un progetto canadese sui SAF concordato congiuntamente, verso la Final Investment Decision (FID). Pur essendo Air Canada e Airbus le principali promotrici di questo investimento, entrambe le società auspicano di proseguire la loro proficua collaborazione con i partner governativi per definire le strutture adeguate a supportare la produzione su larga scala dei SAF in Canada. La loro continua attività di sensibilizzazione congiunta, insieme alla Canadian Sustainable Aviation Fuel Coalition (C-SAF), riflette un impegno condiviso a collaborare con i governi federali e provinciali. Allineando le iniziative del settore con meccanismi di politica pubblica di supporto, possono promuovere con successo la produzione nazionale di SAF e la loro competitività in termini di prezzo, con l’obiettivo di rendere i carburanti rinnovabili disponibili per l’industria aerospaziale canadese e di preservare l’accessibilità economica dei viaggi aerei.

“Air Canada è orgogliosa di contribuire a promuovere la transizione energetica del settore aeronautico in Canada. Attraverso questa iniziativa congiunta con Airbus, stiamo compiendo passi significativi per sostenere la produzione nazionale di SAF, aiutare i clienti aziendali ad affrontare le emissioni associate ai viaggi d’affari e contribuire a un percorso a basse emissioni di carbonio per il settore. Con la continua collaborazione del settore e un contesto politico favorevole, siamo fiduciosi che questo slancio possa accelerare”, ha dichiarato Valerie Durand, Vice President, Airport Affairs, Corporate Real Estate and Sustainability at Air Canada.

“Desidero ringraziare Air Canada per questa importantissima iniziativa congiunta a favore della sostenibilità. La decarbonizzazione del settore aeronautico richiederà una profonda collaborazione tra le aziende e decenni di investimenti in nuove fonti di energia rinnovabile. Con il lancio di questa piattaforma di co-investimento e l’impegno a lungo termine nei confronti del programma Leave Less Travel di Air Canada, contribuiremo a stimolare la produzione e la domanda di SAF in Canada. Il Paese possiede un vasto potenziale in termini di materie prime. Se combinato con un quadro politico di supporto, questo potenziale può contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del settore e generare una crescita economica e un’occupazione significative”, ha dichiarato Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer and Communications, Airbus.

A complemento di questo investimento fondamentale, l’iniziativa introduce uno strumento che consente ai partner aziendali di stimolare la domanda interna di SAF attraverso il programma Leave Less Travel di Air Canada.

A dimostrazione del suo impegno, Airbus ha firmato un accordo quinquennale a lungo termine per il programma Leave Less Travel. Nell’ambito di questa partnership parallela per i viaggi aziendali, che distribuisce attributi ambientali SAF certificati ai partecipanti, Airbus acquisterà attributi ambientali SAF associati a oltre 60.000 litri di SAF per la sua prima assegnazione. Attraverso questo programma, Air Canada monitorerà le emissioni di gas serra (GHG) di Airbus associate ai viaggi aziendali e rimuoverà per conto dell’azienda gli attributi ambientali SAF certificati.

Oltre alla riduzione delle emissioni del ciclo di vita, lo sviluppo di un solido ecosistema nazionale per i SAF potrebbe innescare un enorme effetto a catena sull’intera economia canadese. La piattaforma strategica arriva insieme a un nuovo studio macroeconomico di Airbus e ICF che evidenzia il significativo potenziale del Canada di assumere un ruolo di leadership nella produzione di biofuel per aeromobili.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)