ITA Airways celebra l’eleganza italiana che ha fatto volare lo stile nel mondo

ITA Airways valorizza il marchio Alitalia, acquisito quale importante asset distintivo del patrimonio della Compagnia, attraverso un’iniziativa culturale ed espositiva dedicata alle uniformi storiche di Alitalia, non più operativa dal 2021, come testimonianza della storia del volo italiano e del patrimonio di stile che hanno contribuito a rendere il marchio Alitalia un simbolo riconosciuto nel mondo.

Un racconto che attraversa decenni di eleganza, innovazione e cultura del servizio, mettendo al centro il valore del Made in Italy e la capacità della moda italiana di interpretare, stagione dopo stagione, l’evoluzione del viaggio aereo. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione storica del brand Alitalia e del suo patrimonio iconografico, in una prospettiva culturale, confermando il valore di una memoria visiva che appartiene alla storia del Paese.

Le uniformi Alitalia, insieme al suo iconico logo, hanno segnato l’immaginario collettivo di generazioni di viaggiatori, trasformando il personale di bordo e di terra in ambasciatori di uno stile unico, riconoscibile e profondamente italiano.

“Con questa mostra vogliamo rendere omaggio a un patrimonio che appartiene alla storia del nostro Paese e che continua a ispirare il presente e il futuro di ITA Airways”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Le uniformi storiche di Alitalia raccontano l’incontro tra aviazione, moda e identità italiana: un racconto fatto di eleganza, innovazione e cultura del servizio, che si inserisce nel percorso di valorizzazione del brand Alitalia intrapreso dalla Compagnia. È un’ispirazione che ITA Airways custodisce e rinnova ogni giorno, facendone parte integrante del proprio modo di rappresentare l’Italia, la sua creatività e la sua capacità di unire stile, qualità e attenzione al cliente”.

La mostra è allestita in tre luoghi simbolici dell’esperienza ITA Airways: la lounge Piazza di Spagna e la Hangar Lounge, rispettivamente al Terminal 3 e al Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, riservate ai clienti della Compagnia, e la Palazzina Alfa, sede della Compagnia, per renderle accessibili al personale di ITA Airways.

Le teche che conservano le uniformi, concepite come piccoli ambienti narrativi, accompagnano il visitatore attraverso suggestioni visive ispirate alle diverse epoche: dalla carlinga degli aerei storici alle geometrie del volo, dai riferimenti alla Pop Art fino ai richiami al design aeronautico e al viaggio contemporaneo. Ogni installazione valorizza un’uniforme e il suo contesto, trasformando tessuti, colori e dettagli in un racconto sintetico ma evocativo della storia di Alitalia e di ciò che ha ispirato ITA Airways.

Dalle prime creazioni delle Sorelle Fontana, che inaugurarono una stagione di eleganza ispirata alle grandi dive internazionali, fino alle interpretazioni firmate da Delia Biagiotti, Tita Rossi, Mila Schön, Alberto Fabiani, Fiorenza Marzotto, Lebole, Renato Balestra, Giorgio Armani e Mondrian, il percorso espositivo restituisce la forza di una storia in cui alta sartoria, identità aziendale e innovazione aeronautica si sono intrecciate in modo indissolubile. Ogni uniforme racconta un’epoca: l’ottimismo del dopoguerra, il bon ton degli anni Sessanta, l’energia della Space Age, l’apertura alle rotte intercontinentali, il dinamismo cromatico degli anni Settanta, la raffinatezza degli anni Ottanta e la nuova idea di eleganza contemporanea che ha accompagnato la compagnia verso una dimensione sempre più internazionale.

Questa mostra rientra nella strategia di ITA Airways di valorizzare il brand Alitalia e al contempo di mostrare testimonianze vive di un modo di viaggiare, di accogliere passeggeri e di rappresentare il Paese attraverso linee, colori, accessori e dettagli sartoriali, raccontando l’evoluzione della società, del gusto e dell’immagine dell’Italia all’estero e confermando il legame profondo tra aviazione e cultura nazionale.

(Ufficio Stampa ITA Airways)