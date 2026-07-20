Boeing: gli ordini e gli accordi di oggi durante il primo giorno del Farnborough Airshow 2026

Riyadh Air si impegna ad acquistare 28 Boeing 787 Dreamliner e ad aggiungere il 787-10 alla flotta futura

Riyadh Air, la nuova compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, e Boeing hanno annunciato oggi che la compagnia aerea eserciterà le opzioni per ulteriori 28 Boeing 787 Dreamliner. Riyadh Air ha annunciato oggi l’intenzione di esercitare le opzioni per ulteriori 28 Boeing 787 Dreamliner nell’ambito del suo piano di crescita. L’accordo prevede anche la conversione di 20 aerei nella variante più grande, il 787-10.

L’annuncio include inoltre l’acquisto, precedentemente non specificato, di 11 di questi ultra-efficient widebody jets. Una volta finalizzato l’ordine dei restanti 17 aerei, il numero di Boeing 787 Dreamliner ordinati da Riyadh Air salirà a 67.

“L’impegno a confermare ulteriori 28 Boeing 787 Dreamliner e a introdurre il 787-10 rappresenta un’altra importante pietra miliare nel percorso di Riyadh Air verso l’obiettivo di oltre 100 destinazioni internazionali entro il 2030, un elemento chiave delle ambizioni della Vision 2030 del Regno”, ha dichiarato Tony Douglas, CEO di Riyadh Air. “A seguito del recente avvio delle operazioni a pieno regime, i passeggeri sono rimasti estremamente colpiti dall’esperienza di volo offerta dalla nostra attuale flotta di sei Boeing 787. L’aggiunta del 787-10 rafforza la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda, fornendo al contempo la flessibilità operativa necessaria a supportare i nostri ambiziosi piani di rete”.

Operando con i 787-9 e 787-10, Riyadh Air beneficerà della standardizzazione della flotta, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa e a garantire un’esperienza di volo premium e uniforme su tutta la sua rete.

“Siamo lieti di vedere Riyadh Air utilizzare i suoi nuovi aerei 787 in servizio commerciale e siamo profondamente onorati che stia ordinando ulteriori 787 Dreamliner per supportare il suo futuro”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il 787-10 sarà un ottimo complemento alla flotta in crescita di Riyadh Air e contribuirà a realizzare la missione della compagnia aerea di essere una compagnia di livello mondiale che offre un’esperienza di viaggio eccezionale ai passeggeri”.

L’aggiunta del 787-10 riflette l’impegno di Riyadh Air per gestire una delle flotte più moderne, efficienti e sostenibili al mondo. In quanto membro più grande della famiglia 787 Dreamliner, il 787-10 aumenterà la capacità di Riyadh Air con 50 posti in più rispetto al 787-9, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aeromobili che sostituisce.

L’ampliamento della flotta Boeing aiuterà Riyadh Air a espandere la propria rete e ad aggiungere la capacità necessaria per garantire che Riyadh sia pienamente collegata a 100 destinazioni globali, realizzando gli obiettivi della Saudi Vision 2030.

SMBC Aviation Capital ordina 100 Boeing 737 MAX

Boeing e SMBC Aviation Capital hanno annunciato oggi che la piattaforma globale di finanziamento e leasing aeronautico ha ordinato 100 aeromobili 737 MAX, di cui 60 737-10 e 40 737-8.

L’ordine per il 737-10 rappresenta il primo acquisto da parte di SMBC Aviation Capital della variante con la maggiore capacità della famiglia 737 MAX. Con questo ordine, SMBC Aviation Capital incrementa il proprio portafoglio di aeromobili di proprietà, gestiti e in leasing per la famiglia 737 MAX a 450 velivoli.

“Questa transazione rappresenta una pietra miliare per SMBC Aviation Capital e garantirà ai nostri airline customer l’accesso a un flusso costante di aeromobili di nuova tecnologia a lungo termine”, ha dichiarato Peter Barrett, CEO di SMBC Aviation Capital. “La nostra partnership con Boeing dura da oltre vent’anni e questo ordine riflette le dinamiche di mercato, con i nostri airline customers e gli investitori che puntano al 737-10. Questo ordine supporterà le loro ambizioni di crescita per il prossimo decennio e testimonia la nostra forte fiducia nel Boeing 737 MAX e la domanda costante per fuel-efficient, technologically advanced narrowbody aircraft”.

Il 737-10 ha una capacità fino a 230 passeggeri e un’autonomia di 3.100 miglia nautiche (5.740 km). Scegliendo il 737-10, SMBC Aviation Capital sarà in grado di soddisfare la forte domanda di mercato per single-aisle jet di maggiori dimensioni, diversificare il proprio portafoglio di asset e acquisire una nuova clientela.

“Siamo onorati che il nuovo e ampliato team di SMBC continui a riporre la propria fiducia in Boeing e nella famiglia 737 MAX”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Questo impegno, incluso il primo ordine di SMBC per un 737-10, riflette la forte domanda che stiamo riscontrando per l’efficienza, l’affidabilità e la versatilità della famiglia 737 MAX”.

Poiché si prevede che il traffico passeggeri globale crescerà del 4% all’anno nei prossimi due decenni, le società di leasing stanno cercando sempre più di ampliare e diversificare i propri portafogli di aeromobili a corridoio singolo per fornire alle compagnie aeree jet più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante. Le società di leasing hanno ordinato oltre 1.450 Boeing 737 MAX, pari al 20% del portafoglio ordini di questo modello.

Boeing e Philippine Airlines annunciano un ordine per un massimo di 20 Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Philippine Airlines hanno annunciato oggi che la compagnia si è impegnata ad ordinare fino a 20 Boeing 787 Dreamliner. Una volta finalizzato, l’accordo per 15 Boeing 787-10, con la possibilità di acquistarne altri cinque, supporterà i piani di modernizzazione ed espansione della flotta di Philippine Airlines.

“Questo investimento dimostra la nostra fiducia nel futuro di Philippine Airlines e nella continua crescita del trasporto aereo. Il Boeing 787-10 rafforzerà la nostra flotta a medio e lungo raggio, consentendoci di offrire un’esperienza di viaggio ancora migliore ai nostri clienti, migliorando al contempo l’efficienza operativa e supportando i nostri obiettivi di sostenibilità a lungo termine”, ha dichiarato Lucio C. Tan III, president and chief operating officer of PAL Holdings, Inc. “In qualità di prima e più longeva compagnia aerea asiatica, abbiamo celebrato con orgoglio il nostro 85° anniversario all’inizio di quest’anno. Un traguardo altrettanto significativo che celebriamo quest’anno sono gli 80 anni di partnership tra Philippine Airlines e Boeing”.

Il 787-10 andrà ad affiancare la flotta di 10 Boeing 777 di PAL, ampliando la flessibilità operativa sull’intera rete di rotte a medio e lungo raggio della compagnia.

“La scelta del 787 Dreamliner da parte di Philippine Airlines rappresenta un importante passo avanti nella nostra partnership, che dura da 80 anni”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Siamo grati per la fiducia che PAL ripone in Boeing e il nostro team non vede l’ora di fornire aerei tecnologicamente avanzati che rafforzino i collegamenti tra le Filippine, l’Asia e oltre”.

Essendo la variante più grande della famiglia 787, il 787-10 può trasportare da 300 a 375 passeggeri fino a 13.890 km (7.500 miglia nautiche), consentendo a PAL di soddisfare la crescente domanda di viaggi.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)