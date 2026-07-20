Ryanair: utile nel primo trimestre in calo del 34%

Ryanair Holdings plc ha annunciato un Profit After Tax (PAT) di 538 milioni di euro nel primo trimestre 2026, in calo del 34% rispetto agli 820 milioni di euro del primo trimestre dell’anno precedente. Questo calo è dovuto principalmente all’impennata del prezzo del jet fuel non coperto, pari al 20%, e alla diminuzione del 6% delle tariffe.

Passeggeri nel secondo trimestre 2026 pari a 61,3 milioni (57,9 milioni nel primo trimestre 2025). Load factor nel trimestre pari al 94% (invariato). Ricavi pari a 4,38 miliardi (4,34 miliardi nel primo trimestre 2025, +1%). Costi operativi pari a 3,81 miliardi di euro (3,42 miliardi di euro nel primo trimestre 2025, +11%). Profit After Tax pari a 538 milioni di euro nel primo trimestre 2026 (820 milioni di euro nel primo trimestre 2025, -34%).

Michael O’Leary, Ryanair CEO, ha dichiarato ha dichiarato: “Nel primo trimestre, i ricavi sono aumentati dell’1% a 4,38 miliardi di euro. Gli scheduled revenue sono diminuiti dell’1% a 2,91 miliardi di euro, mentre il traffico è cresciuto del 6%, ma con tariffe inferiori del 6%. Le tariffe del primo trimestre hanno richiesto un incentivo a causa dell’esitazione dei consumatori dovuta al conflitto in Medio Oriente, alle preoccupazioni per la carenza di carburante per aerei nell’UE, all’incertezza economica e alle prenotazioni posticipate. Gli ancillary revenue sono cresciuti in linea con il traffico, raggiungendo 1,47 miliardi di euro. I costi operativi sono aumentati dell’11% a 3,81 miliardi di euro, poiché il prezzo del nostro jet fuel non coperto pari al 20% è più che raddoppiato nel primo trimestre.

La politica di copertura prudente di Ryanair (il carburante per l’esercizio 2027 è coperto all’80% a circa 67 dollari al barile) protegge gli utili del Gruppo. Abbiamo recentemente esteso le nostre coperture sul carburante (in caso di cali di prezzo) fino all’esercizio 2028, che ora è coperto al 15% a circa 85 dollari al barile.

Il nostro bilancio, leader del settore, è supportato da una flotta di 620 aeromobili B737 non gravati da vincoli, rating creditizi BBB+ e una liquidità molto solida. Al 30 giugno, la liquidità lorda era superiore a 2,8 miliardi di euro, dopo rimborsi del debito per 1,3 miliardi di euro e investimenti per 0,5 miliardi di euro.

Abbiamo completato circa il 90% del nostro programma di riacquisto di azioni proprie da 750 milioni di euro.

La flotta del Gruppo, composta da 647 aeromobili (inclusi tutti i 210 B-8200 “Gamechanger”), consente una crescita del traffico del 4% nell’esercizio 2027, raggiungendo i 216 milioni di passeggeri. Boeing continua a prevedere la certificazione del MAX-10 per la fine dell’estate 2026 e prevede di consegnare i primi 15 MAX-10 a Ryanair nei tempi previsti, entro la primavera del 2027, con 300 di questi aeromobili a basso consumo di carburante (20% di carburante in meno e 20% di posti a sedere in più) da consegnare entro marzo 2034.

Per l’esercizio 2026, Ryanair ha aperto 3 nuove basi (Rabat, Tirana e Trapani). e 130 nuove rotte, ora in vendita. Con una crescita del traffico di appena il 4% nel FY27, la nostra scarsa capacità viene dirottata verso quegli Stati, Regioni e Aeroporti che riducono le tasse sull’aviazione e abbassano le tariffe per incentivare la crescita, mentre ritiriamo voli e traffico da mercati con tasse e costi elevati”.

“Il traffico per il FY27 rimane in linea con le previsioni di crescita del 4% a 216 milioni di passeggeri (primo semestre +6% e secondo semestre +2%). La nostra leadership in termini di costi unitari continua ad ampliarsi. Il nostro jet fuel è coperto all’80% fino a marzo 2027 a circa 67 dollari al barile, isolando gli utili dalla volatilità dei prezzi del petrolio e contribuendo a compensare un aumento di 300 milioni di euro delle tasse ambientali UE, significativi aumenti salariali per l’equipaggio in base ai nuovi contratti collettivi pluriennali e maggiori costi di manutenzione. I costi unitari finali del FY27 dipenderanno dal prezzo del nostro 20% di jet fuel non coperto nei restanti 3 trimestri.

Sebbene i volumi S.26 siano elevati, la finestra di prenotazione rimane più ravvicinata rispetto all’anno scorso, il che riduce ulteriormente la visibilità. Nonostante un recente, lieve, aumento dei volumi e una minore stimolazione dei prezzi, i prezzi del secondo trimestre mostrano una tendenza leggermente al ribasso (su base annua) e il risultato tariffario finale del primo semestre dipende fortemente dalla solidità delle prenotazioni a ridosso della scadenza di agosto e settembre. Come di consueto in questa fase iniziale dell’anno, non abbiamo alcuna visibilità per il secondo semestre, quindi è ancora troppo presto per fornire indicazioni significative sulla FY27 PAT guidance”, conclude Michael O’Leary, Ryanair CEO.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)