Air France e Cyprus Airways firmano un accordo di codeshare per i voli tra Parigi-Charles de Gaulle e Larnaca

Air France e Cyprus Airways hanno annunciato la firma di un accordo di codeshare per i voli tra Parigi-Charles de Gaulle (CDG) e Larnaca (LCA). Con fino a 6 voli a settimana durante l’alta stagione estiva, questo accordo amplia ulteriormente le opportunità di viaggio tra Francia e Cipro.

A partire dal 7 luglio 2026, Air France apporrà il proprio codice sui voli operati da Cyprus Airways tra l’hub della compagnia aerea francese a Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto internazionale di Larnaca.

Attraverso questo accordo, Air France e Cyprus Airways mirano a fornire un servizio annuale tra Parigi e Larnaca, sfruttando l’ampia rete di Air France e gli intensi flussi di traffico in coincidenza a Parigi-Charles de Gaulle verso destinazioni a lungo raggio.

I passeggeri che viaggeranno su questi voli potranno godere del comfort dell’Airbus A220 di Cyprus Airways, il velivolo più moderno della flotta della compagnia, dotato di una cabina Business Class dedicata che offre un’esperienza di viaggio di alta qualità.

“Siamo lieti di lanciare questo nuovo accordo di codeshare con Cyprus Airways, rafforzando ulteriormente i collegamenti tra la Francia e Cipro. Grazie a questa collaborazione, i nostri clienti beneficeranno di un’offerta di viaggi ampliata tra Parigi-Charles de Gaulle e Larnaca, con fino a 6 voli a settimana durante l’alta stagione estiva, nonché di comodi collegamenti tramite il nostro hub di Parigi-Charles de Gaulle con l’ampia rete di Air France. Questa partnership riflette il nostro impegno nell’offrire ai clienti maggiore scelta, comodità e qualità del servizio, rafforzando ulteriormente la nostra presenza in questo mercato”, afferma Noud Duyzings, Senior Vice President, Netherlands & International Markets, Air France-KLM.

“La nostra partnership con Air France rappresenta un importante passo avanti per Cyprus Airways e testimonia la crescente fiducia nella nostra rete e nella nostra offerta di servizi. Questo accordo di codeshare rafforza la connettività di Cipro con uno dei più grandi hub aeroportuali europei, offrendo ai nostri passeggeri un accesso agevole a destinazioni in tutto il mondo e rendendo Cipro ancora più accessibile ai visitatori internazionali. Siamo lieti di unire le forze con Air France e non vediamo l’ora di costruire una partnership di successo e a lungo termine che offra maggiore scelta e valore ai nostri clienti”, afferma Thanos Pascalis Chief Executive Officer, Cyprus Airways.

Oltre a questo accordo di codeshare, Air France e Cyprus Airways avvieranno una cooperazione interlinea sui voli sulle seguenti rotte:

Voli operati da Cyprus Airways tra:

Larnaca – Milano Malpensa (MXP), in entrambe le direzioni

Larnaca – Atene (ATH), in entrambe le direzioni

Voli operati da Air France tra:

Parigi-Charles de Gaulle (CDG) – Milano Malpensa, in entrambe le direzioni

Parigi-Charles de Gaulle (CDG) – Atene, in entrambe le direzioni

Questi accordi interlinea offriranno ai clienti ulteriori opzioni di viaggio tra Parigi e Larnaca via Atene o Milano, con orari complementari.

I voli saranno disponibili per la vendita attraverso i consueti canali di distribuzione di Air France, previa approvazione delle autorità competenti e in base alla disponibilità del sistema.

(Ufficio Stampa Air France)