La flotta Gulfstream G500 e G600 supera le 400 consegne ai clienti

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi la consegna del 400° esemplare della sua pluripremiata flotta Gulfstream G500 e Gulfstream G600, un traguardo che sottolinea la domanda globale costante per questi velivoli, la loro innovazione e la leadership in termini di prestazioni. La consegna in questione è stata un G600 allestito presso lo stabilimento Gulfstream di St. Louis per un cliente nella regione Asia-Pacifico.

“Dall’entrata in servizio, la flotta G500 e G600 ha accumulato oltre 519.000 ore di volo e oltre 200.000 atterraggi, dimostrando prestazioni operative eccezionali in tutto il mondo. Il programma ha inoltre stabilito oltre 190 city-pair speed records, contribuendo al totale complessivo di 815 record di Gulfstream. Recentemente, il G600 ha effettuato un volo da record da Sapporo, in Giappone, a Savannah, percorrendo 5.835 miglia nautiche/10.806 chilometri in 11 ore e 38 minuti a una average cruise speed di Mach 0,88″, afferma Gulfstream Aerospace.

“Il raggiungimento delle 400 consegne testimonia la fiducia che i clienti di tutto il mondo continuano a riporre in Gulfstream e nei modelli G500 e G600”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Insieme, questi velivoli hanno alimentato una domanda costante per la nostra flotta di nuova generazione e svolgono un ruolo fondamentale nella visione di Gulfstream di offrire un aereo per ogni missione”.

“Il G500 e il suo modello gemello, il G600, hanno introdotto il Gulfstream Symmetry Flight Deck e hanno ottenuto numerosi riconoscimenti per l’eccellenza degli interni, la qualità e la cura artigianale. I due velivoli sono frutto di un progetto completamente nuovo, raggiungono una maximum operating speed di Mach 0,925 e offrono la Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, plasma ionization air purification system, una cabin altitude leader nella sua categoria e i finestrini panoramici ovali Gulfstream.

All’inizio di quest’anno, entrambi i velivoli hanno ottenuto la European Union Aviation Safety Agency (EASA) certification for steep-approach landing, consentendo l’accesso a un numero ancora maggiore di aeroporti in tutto il mondo, incluso London City, e offrendo ai clienti una flessibilità ancora maggiore”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)