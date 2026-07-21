Boeing: gli ordini e gli accordi di oggi durante il secondo giorno del Farnborough Airshow

Boeing e MSC Air Cargo annunciano un ordine per i 777-8 Freighter

Boeing e MSC Air Cargo hanno annunciato che la compagnia aerea cargo in rapida crescita ha acquistato cinque aeromobil 777-8 Freighter.

L’ordine, precedentemente non specificato, è il primo per MSC Air Cargo per il 777-8 Freighter. Il 777-8 Freighter sarà il cargo bimotore più performante del settore, integrando tecnologie avanzate come membro della famiglia 777X e le caratteristiche più apprezzate dai clienti dell’attuale generazione di 777 Freighter.

“Con questo ordine, investiamo nel futuro a lungo termine di MSC Air Cargo e nei clienti che serviamo”, ha dichiarato Jannie Davel, CEO di MSC Air Cargo. “Il 777-8 Freighter ci offre l’efficienza, l’autonomia e la capacità necessarie per servire i nostri clienti in modo affidabile per gli anni a venire, rafforzando al contempo il nostro impegno per operazioni più sostenibili. È l’aereo giusto per la prossima fase della nostra crescita”.

Il Boeing 777-8 Freighter offre il massimo payload e i minori consumi di carburante, emissioni e costi operativi per tonnellata tra tutti i large freighter. I widebody freighters trasportano circa il 75% della global air cargo capacity. Si prevede che l’air freight sector svolgerà un ruolo cruciale nei prossimi decenni, con la continua crescita dell’e-commerce.

“Con questo ordine per large widebody freighter aircraft, MSC Air Cargo sta investendo nel suo futuro, migliorando ulteriormente le capacità e la portata del suo global air network”, afferma Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Il 777-8 Freighter sarà l’aereo più efficiente della sua categoria e collegherà gli hub di MSC Air Cargo ai principali mercati internazionali”.

Boeing ha già ricevuto oltre 80 ordini per il 777-8 Freighter e MSC Air Cargo è il terzo Europe-based air cargo operator ad aver ordinato questo velivolo.

AerCap ordina 15 Boeing 787 Dreamliner per soddisfare l’elevata domanda

Boeing e AerCap hanno annunciato oggi che il più grande leasing industry 787 Dreamliner customer ha effettuato un nuovo ordine per 15 Boeing 787-9. Questo ultimo acquisto porta il Boeing 787 Dreamliner portfolio di AerCap a circa 140 aeromobili.

L’accordo include il diritto di sostituzione per il 787-10, offrendo ad AerCap la flessibilità di passare alla variante più grande.

“L’aggiunta di questi 15 Boeing 787 Dreamliner alla nostra flotta rafforza ulteriormente la nostra posizione di maggiore proprietario al mondo di aerei 787”, ha dichiarato Aengus Kelly, CEO di AerCap. “Con la crescente domanda di aerei widebody moderni ed efficienti dal punto di vista dei consumi, questa transazione ci consente di offrire ai nostri clienti un maggiore accesso a una delle famiglie di aeromobili più versatili e ricercate del settore. Il 787 ha costantemente dimostrato una solida redditività operativa e prestazioni eccezionali su un’ampia gamma di rotte”.

La Boeing 787 Dreamliner fleet di AerCap è interessante per le compagnie aeree che desiderano rinnovare le proprie flotte e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Essendo il modello più grande della famiglia 787 Dreamliner, il 787-10 aumenta la capacità di una compagnia aerea con 50 posti in più rispetto al 787-9, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aeromobili che sostituisce. In un contesto di incertezza macroeconomica a breve termine, l’ampio portafoglio di AerCap aiuta le compagnie aeree a espandere o sostituire i vecchi aeromobili widebody senza dover ricorrere ad acquisti diretti.

“Il continuo investimento di AerCap nella famiglia 787 Dreamliner sottolinea il ruolo di questo aeromobile nel consentire la connettività a lungo raggio e un’economia superiore per le compagnie aeree”, ha dichiarato Stephanie Pope, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Apprezziamo molto questa partnership e non vediamo l’ora di supportare AerCap e i suoi clienti nell’apertura e nel mantenimento di nuove rotte a lungo raggio per connettere ulteriormente il mondo”.

AerCap è stata la prima società di leasing a ricevere in consegna il Boeing 787 Dreamliner nel 2013. Da allora, il 787 Dreamliner è diventato lo standard per new generation widebody airplanes, inaugurando oltre 540 nuove rotte dirette tra coppie di città precedentemente non servite e trasportando oltre 1,3 miliardi di passeggeri dal suo ingresso in servizio.

Uganda Airlines effettua il primo ordine per 737 MAX e 787 Dreamliner

Boeing e Uganda Airlines hanno annunciato che la compagnia aerea ha ordinato quattro aerei 737-8 e quattro 787-9 per ampliare e modernizzare la propria flotta. Il primo acquisto di aerei Boeing da parte della compagnia aerea supporterà la crescente domanda nella sua rete regionale e internazionale.

“Questo accordo con Boeing rappresenta un passo decisivo nel percorso di crescita di Uganda Airlines e nella nostra più ampia ambizione di posizionare Entebbe come hub aeronautico strategico per la regione”, ha dichiarato Ato Girma Wake, CEO di Uganda Airlines. “Gli aeromobili rafforzeranno la nostra capacità di collegare l’Uganda in modo più efficiente ai mercati regionali, continentali e internazionali, supportando al contempo il commercio, il turismo, gli investimenti e lo sviluppo del trasporto merci”.

Il 737-8, che può trasportare da 160 a 180 passeggeri in una configurazione a due classi con un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km), è ideale per le rotte intra-africane di Uganda Airlines e per i servizi verso il Medio Oriente e l’India. Con un’autonomia fino a 8.300 miglia nautiche (15.370 km), il 787-9 supporterà le rotte a lungo raggio ad alta domanda della compagnia aerea verso il Medio Oriente, l’Asia e l’Europa.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Uganda Airlines come cliente Boeing e di supportare la prossima fase di crescita della compagnia aerea con i 737-8 e 787-9”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Questi velivoli offrono efficienza, autonomia e versatilità per aiutare Uganda Airlines a rafforzare ed espandere la propria rete”.

Insieme, il 737 MAX e il 787 Dreamliner consentiranno a Uganda Airlines di servire più destinazioni riducendo al contempo il consumo di carburante del 20-25% rispetto agli aerei che sostituiranno.

“Altrettanto importante, questa partnership unisce Uganda Airlines e Boeing in una relazione a lungo termine incentrata non solo sulla crescita della flotta, ma anche sull’eccellenza tecnica, la formazione e lo sviluppo delle competenze”, ha aggiunto Wake. “Siamo orgogliosi di celebrare questo traguardo a Farnborough, investendo nel futuro della nostra compagnia di bandiera e nella trasformazione economica dell’Uganda”.

La compagnia aerea attualmente opera voli verso 17 destinazioni in 13 paesi dal suo hub di Entebbe, in Uganda.

Luxair continua a crescere con un ulteriore ordine per il Boeing 737

Boeing e Luxair hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha convertito due opzioni per il Boeing 737-10 in ordini fermi e si è assicurata opzioni per altri due aeromobili 737-10.

“Questo accordo rappresenta un’altra importante pietra miliare nell’attuazione della nostra strategia di flotta a lungo termine”, ha dichiarato Gilles Feith, CEO di Luxair. “Mentre continuiamo a crescere, offrire un’esperienza di viaggio eccezionale ai nostri passeggeri rimane al centro di ogni decisione relativa alla flotta. Il Boeing 737-10 ci fornisce la capacità aggiuntiva, l’efficienza operativa e la flessibilità di cui abbiamo bisogno per supportare la domanda futura, mantenendo al contempo gli elevati standard di qualità, comfort e servizio che i nostri clienti si aspettano da Luxair”.

“Con un consumo di carburante e emissioni inferiori del 20% rispetto agli aeromobili che sostituiscono, questi velivoli supportano anche la nostra ambizione di ridurre ulteriormente il nostro impatto ambientale, rafforzando al contempo la connettività del Lussemburgo”, ha aggiunto Feith. “Allo stesso tempo, i diritti di acquisto aggiuntivi preservano una preziosa flessibilità strategica, consentendoci di adattare la nostra flotta in linea con i futuri sviluppi del mercato e la domanda dei clienti”.

Dopo l’ordine per il 2024 di due Boeing 737-10, Luxair ha ora convertito due opzioni in ordini fermi. Una volta evasi tutti gli ordini fermi, la flotta di Boeing 737 di Luxair sarà composta da dodici aeromobili: otto Boeing 737-8 e quattro Boeing 737-10.

Insieme alle opzioni aggiuntive, l’accordo offre alla compagnia aerea la flessibilità necessaria per supportare la crescita futura, beneficiando al contempo dell’uniformità della flotta e dell’efficienza operativa della famiglia Boeing 737.

“Sia il 737-8 che il 737-10 sono perfettamente adatti alla rete di Luxair, aumentando la capacità sulle rotte regionali e consentendo di servire comodamente un maggior numero di passeggeri su più rotte con il costo per posto più basso di qualsiasi altro aereo a corridoio singolo”, ha dichiarato Ricardo Cavero, Boeing vice president, Europe and Israel Commercial Sales and Marketing. “Con la scelta del 737-8 e del 737-10, Luxair sta costruendo un’attività più redditizia e sostenibile”.

Il Boeing 737-10, configurato con 213 posti a sedere, supporterà la crescente domanda sulle rotte turistiche e d’affari ad alta densità, migliorando ulteriormente l’offerta di Luxair a bordo.

Gli interni Boeing Sky Interior saranno caratterizzati da sedili riprogettati con una distanza tra le file di 76 cm, prese USB-C per la ricarica a ogni sedile e intrattenimento di bordo wireless accessibile tramite i dispositivi personali dei passeggeri. Dotato di motori CFM LEAP-1B di ultima generazione, l’aeromobile combinerà maggiore capacità con efficienza operativa, una cabina più silenziosa e un elevato livello di comfort per i passeggeri.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)