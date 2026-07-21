THC firma una lettera d’intenti con Bombardier al Farnborough International Airshow 2026 per una flotta fino a 60 nuovi jet

The Helicopter Company (THC), il principale operatore di elicotteri commerciali dell’Arabia Saudita, ha annunciato oggi la sua mossa strategica di entrare nel fixed wing business aviation per charter and management of jets. THC e Bombardier hanno firmato una lettera d’intenti per finalizzare un ordine fermo di 12 velivoli, tra cui 5 Challenger 3500, 5 Global 5500 e 2 Global 8000, con opzioni di acquisto per ulteriori 48 velivoli di queste piattaforme.

La cerimonia di firma si è svolta al Farnborough International Airshow, attualmente in corso nel Regno Unito.

Con il lancio di questo nuovo segmento operativo, THC, società del Fondo di Investimento Pubblico (PIF), entra nel settore della business aviation come naturale estensione del percorso intrapreso dalla sua fondazione nel 2018. Il nuovo ramo d’attività è progettato per soddisfare la crescente domanda, trainata dall’espansione del settore turistico, dell’attività commerciale e delle destinazioni emergenti in Arabia Saudita.

“In quanto gruppo di aziende, THC è sempre stata pronta ad espandersi oltre l’aviazione ad ala rotante, entrando nel settore dell’aviazione ad ala fissa”, ha dichiarato il Captain Arnaud Martinez, Chief Executive Officer of THC. “La nostra visione è sempre stata quella di diventare il leader dell’aviazione generale dall’Arabia Saudita al mondo intero”.

“Gli aeromobili Bombardier sono in una posizione unica per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti in tutto il mondo, offrendo una versatilità eccezionale, affidabilità operativa e un’esperienza cliente di livello mondiale”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Siamo onorati che The Helicopter Company abbia scelto Bombardier per supportare le sue ambizioni future in termini di flotta. Questo è un simbolo forte del DNA incentrato sul cliente che condividiamo e della nostra visione di crescita economica nella regione. La firma di questo accordo rappresenta anche un importante riconoscimento per i nostri aeromobili, il nostro personale e il nostro impegno a lungo termine a sostegno della crescita nel Regno dell’Arabia Saudita”.

Per il lancio, la compagnia intende operare con un massimo di 60 aeromobili appartenenti alle famiglie Challenger e Global di Bombardier, leader del settore, tra cui il Challenger 3500, il Global 5500 e il Global 8000. La flotta combinerà quindi efficienza, capacità a lungo raggio e comfort per i passeggeri nei super-midsize, long-range and ultra-long-range segments, per creare una flotta moderna e altamente performante, progettata per soddisfare le esigenze dell’Arabia Saudita e della regione.

“Con la crescente domanda di aerei super-midsize in tutta la regione, il Challenger 3500 è posizionato idealmente per soddisfare le aspettative dei clienti in termini di prestazioni, comfort e affidabilità. Il Global 5500 continua a rappresentare il punto di riferimento nella sua categoria, con un’autonomia leader del settore e una versatilità eccezionale, mentre l’ammiraglia Global 8000 – l’apice dell’aviazione d’affari – inaugura una nuova era di prestazioni e capacità nel settore”, ha aggiunto Éric Martel. “Il nostro team non vede l’ora di collaborare a stretto contatto con THC per supportare le loro ambizioni e il loro successo durante l’intero ciclo di vita della loro flotta, che presto diventerà ampia e personalizzata”.

(Ufficio Stampa Bombardier)