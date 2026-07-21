Embraer: gli ordini e gli accordi di oggi durante il secondo giorno del Franborough Airshow

Luxair espande la flotta E2 con un ordine per tre E190-E2

Embraer ha annunciato oggi che Luxair, la compagnia aerea di bandiera del Granducato di Lussemburgo, ha convertito i diritti di acquisto esistenti per tre aeromobili E190-E2 in ordini fermi e si è assicurata un ulteriore diritto di acquisto. L’accordo successivo riflette la fiducia di Luxair nella piattaforma E2 e sostiene la sua strategia di crescita a lungo termine e di modernizzazione della flotta.

Luxair aveva precedentemente ordinato sei aerei E195-E2, quattro dei quali stanno già operando sulla sua rete. Dopo il successo della loro entrata in servizio, la compagnia aerea ha deciso di espandere ulteriormente la sua flotta E2 con l’E190-E2. Con l’annuncio di oggi, il portafoglio ordini di aeromobili E2 di Luxair aumenta a nove aeromobili.

Operando con l’E195-E2, e presto con l’E190-E2, Luxair sfrutterà la flessibilità della famiglia E2 mantenendo la commonality dell’intera flotta.

“Siamo lieti che Luxair abbia scelto di far crescere ulteriormente la sua flotta E2 con questo ulteriore ordine”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “L’E190-E2 combina eccezionali caratteristiche economiche, efficienza operativa e comfort dei passeggeri, rendendolo l’aereo ideale per le compagnie aeree che cercano una crescita sostenibile. Apprezziamo molto la nostra partnership con Luxair e non vediamo l’ora di sostenere il continuo successo della compagnia aerea”.

“Le eccezionali prestazioni del nostro primo E195-E2 hanno confermato che la famiglia E2 è la piattaforma giusta per Luxair”, ha affermato Gilles Feith, CEO di Luxair. “L’E190-E2 è un eccellente complemento alla nostra flotta in crescita, offrendoci maggiore flessibilità per adattare la capacità ai requisiti specifici di ciascuna rotta, preservando allo stesso tempo gli elementi comuni della flotta e l’efficienza operativa di una singola famiglia di aeromobili. Allo stesso tempo, la configurazione della cabina che abbiamo scelto offre la migliore spaziatura dei posti della categoria, riflettendo il nostro impegno nel fornire comfort e spazio personale eccezionali, offrendo allo stesso tempo l’esperienza di viaggio premium che i nostri clienti si aspettano da Luxair. In combinazione con l’eccezionale efficienza nei consumi e la ridotta impronta acustica della famiglia E2, questi velivoli supportano anche operazioni più sostenibili e silenziose”.

Abra Group annuncia un accordo per l’acquisto di un massimo di 45 velivoli E195-E2

Abra Group, società madre di Avianca, Gol e WamosAir, ed Embraer hanno annunciato un accordo per l’acquisizione di 20 E195-E2. Abra riceverà inoltre 10 opzioni di acquisto e 15 diritti di acquisto, per un totale di un massimo di 45 velivoli, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni aggiuntive.

La prima consegna è prevista nel quarto trimestre del 2027.

Adrian Neuhauser, CEO di Abra Group, ha dichiarato: “L’E195-E2 fornirà ad Abra la flessibilità necessaria per perseguire nuove opportunità come parte del nostro approccio disciplinato all’implementazione della flotta e offrire maggiore valore quando e dove i nostri clienti ne hanno più bisogno. Questo accordo riflette il nostro impegno a continuare a investire in aeromobili efficienti di prossima generazione mentre espandiamo la connettività e rafforziamo la nostra rete in tutta la regione e a livello nazionale”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di supportare Abra Group nel suo percorso di crescita con l’E195-E2, uno degli aerei a corridoio singolo più efficienti ed ecologici disponibili oggi. Questo accordo rafforza la posizione di Embraer come partner chiave per le compagnie aeree che cercano versatilità e prestazioni dai piccoli aerei narrowbody”.

L’E195-E2 è riconosciuto per la sua aerodinamica avanzata, i motori Pratt & Whitney GTF di nuova generazione e il ridotto impatto ambientale, offrendo riduzioni significative del consumo di carburante e delle emissioni rispetto agli aerei della generazione precedente.

Questo ordine sarà incluso nel portafoglio ordini di Embraer nel terzo trimestre una volta soddisfatte tutte le condizioni finali, con le consegne della flotta E195-E2 che dovrebbero iniziare nel quarto trimestre del 2027 e essere progressivamente implementate successivamente.

Embraer e Azorra firmano un accordo per l’acquisto di un massimo di 30 E-Freighter

Embraer e Azorra hanno annunciato oggi un accordo per 20 passenger-to-freighter conversions firm orders e 10 diritti di acquisto, portando l’accordo totale a un massimo di 30 aeromobili. L’ordine fa seguito all’entrata in servizio dell’E190F avvenuta con successo a marzo.

John Evans, CEO di Azorra, ha dichiarato: “La nostra partnership con Embraer è stata costruita nel corso di molti anni ed è radicata nella convinzione condivisa nel valore e nell’affidabilità a lungo termine della piattaforma E-Jet. L’E-Freighter è un’estensione naturale di quella storia, combinando le comprovate prestazioni dell’E-Jet con una soluzione convincente per il crescente express cargo market. Questo investimento riflette la nostra fiducia nell’aereo e ne estende la vita utile. L’E-Jet Freighter è un sostituto ideale per i vecchi 737 cargo, offrendo operazioni affidabili e conformi alla normativa Stage 4 sul rumore e, con il CF34 engine program, costi operativi senza pari. Siamo orgogliosi di approfondire la nostra partnership di lunga data con Embraer e non vediamo l’ora di contribuire a portare l’E-Freighter agli operatori di tutto il mondo”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Azorra è stato un partner di fiducia per il successo degli aerei Embraer in tutto il mondo, e questo ordine segna un altro capitolo importante nella nostra relazione. Questo accordo rappresenta un forte sostegno all’E-Freighter e riflette la crescente domanda di soluzioni cargo efficienti e di giuste dimensioni in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di supportare Azorra e i suoi clienti mentre l’E-Freighter continua ad espandere la sua presenza nel mercato globale dell’air cargo”.

Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support, ha dichiarato: “L’E-Freighter combina la comprovata affidabilità della piattaforma E-Jets con la struttura di supporto completa di Embraer, garantendo agli operatori di massimizzare la disponibilità e le prestazioni degli aerei fin dal primo giorno. Mentre la flotta E-Freighter continua a crescere, ci impegniamo ad aiutare i clienti a sbloccare il suo pieno potenziale operativo attraverso la nostra rete di servizi globale, soluzioni innovative e decenni di esperienza nel supportare E-Jets in tutto il mondo”.

L’accordo fa seguito all’ordine fermo recentemente effettuato da Azorra per 15 ulteriori velivoli Embraer E195-E2, con diritti di acquisto per altri 15.

Binter ordina altri cinque Embraer E195-E2

Embraer ha annunciato oggi che Binter ha effettuato un ulteriore ordine per cinque velivoli E195-E2, rafforzando ulteriormente la partnership di lunga data tra le due società. L’accordo prevede anche quattro diritti di acquisto.

“Siamo lieti che Binter abbia scelto ancora una volta l’E195-E2”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “Questo nuovo ordine riflette le eccezionali prestazioni dell’E195-E2 in servizio e il valore che offre grazie all’eccezionale efficienza, al comfort dei passeggeri e alla flessibilità operativa. Binter è diventato un punto di riferimento per le operazioni E2 di successo, con questo quarto ordine che sottolinea la sua fiducia nelle prestazioni dell’aereo. Siamo orgogliosi di supportare Binter, che collega le isole Canarie”.

Tutti gli aerei E2 di Binter presentano una comoda configurazione a classe singola con 132 posti. La cabina offre ampio spazio per le gambe e la disposizione dei posti a sedere 2X2 tipica di Embraer, garantendo che a nessun passeggero venga assegnato un posto centrale. La cabina spaziosa e silenziosa è diventata un segno distintivo dell’esperienza di viaggio premium della compagnia aerea.

Fuji Dream Airlines amplia la flotta interamente Embraer in Giappone con ulteriori ordini per l’E175

Embraer ha annunciato al Farnborough Airshow che Fuji Dream Airlines (FDA) ha effettuato un ordine fermo per due aeromobili E175. L’ordine è già presente nel portafoglio ordini di Embraer.

I nuovi aeromobili E175 di Fuji Dream Airlines (FDA) saranno configurati in un’unica classe da 84 posti, con consegne previste tra il 2027 e il 2028. Le comprovate prestazioni dell’E175 su rotte ad alta frequenza e a corto raggio lo rendono una scelta privilegiata per compagnie aeree come Fuji Dream Airlines, impegnate nello sviluppo delle proprie reti regionali.

Shunsuke Honda, Presidente di Fuji Dream Airlines, ha dichiarato: “FDA attualmente opera con una flotta di 15 aeromobili Embraer, composta da due E170 e tredici E175. L’introduzione di questi nuovi aeromobili aumenterà la nostra capacità e contribuirà a rafforzare ulteriormente la nostra rete di collegamenti tra le comunità di tutto il Giappone. Siamo inoltre molto lieti che questo ordine rappresenti un’opportunità per consolidare la nostra partnership di lunga data con Embraer”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “L’eccellente operatività di Fuji Dream Airlines e la costante ricerca dell’eccellenza da parte del suo team hanno contribuito in modo significativo al settore dell’aviazione regionale giapponese. Ciò riflette anche la capacità degli E-Jets di offrire elevati standard di affidabilità, prestazioni, efficienza e comfort per i passeggeri. Siamo onorati di essere partner nella crescita di FDA e continueremo a fornire un valore eccezionale alla compagnia aerea”.

FDA è una full-service regional airline che opera con E-Jets sin dall’inizio delle sue attività nel 2009. La compagnia aerea è stata costantemente riconosciuta in Giappone per le sue solide prestazioni operative e la puntualità. L’affidabilità media della flotta su 12 mesi, un indicatore della qualità degli aeromobili e degli standard di manutenzione, si attesta a oltre il 99,8%.

Embraer e SkyWest Airlines estendono un long-term heavy maintenance agreement per 271 E-Jet negli Stati Uniti

Embraer e SkyWest Airlines hanno annunciato l’estensione di un long-term heavy maintenance agreement, che include una flotta di 271 E175 della compagnia aerea negli Stati Uniti. Le attività di manutenzione saranno realizzate nelle strutture di Embraer Services & Support a Nashville (Tennessee), Macon (Georgia) e Fort Worth (Texas). L’estensione del contratto amplia l’ambito dell’accordo precedente e aumenta la capacità di assistenza.

“Questo contratto è fondamentale per mantenere la nostra flotta E175, operando con i più alti standard di affidabilità”, afferma Joe Sigg, Vicepresidente della Manutenzione di SkyWest.

“SkyWest è un nostro cliente di lunga data”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support. “In base a questo, rinforziamo il nostro impegno nell’offrire soluzioni MRO gestite da Embraer, che contribuiscono alla maggiore affidabilità e all’efficienza delle operazioni, oltre a favorire la crescita dei nostri clienti”.

Embraer e Anduril firmano un protocollo d’intesa per ampliare le capacità del C-390 con il palletized Barracuda-500M

Embraer e Anduril hanno annunciato oggi al Farnborough Airshow la firma di un Memorandum d’Intesa (MoU) per perseguire congiuntamente l’integrazione del pallet-launched Barracuda-500M (B-500M) stand-off cruise missile sul C-390 Millennium.

Anduril presenta il Barracuda-500M come un cruise missile economico e producibile in serie. L’azienda sottolinea inoltre che la variante pallettizzata consente agli aerei da trasporto di lanciare decine di munizioni simultaneamente, aprendo la strada a nuovi concetti operativi incentrati su un impiego su larga scala economicamente vantaggioso.

La collaborazione mira ad ampliare le capacità operative del C-390, fornendo una soluzione flessibile e rapidamente schierabile per le moderne operazioni militari. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nell’evoluzione del velivolo come piattaforma multiruolo e moltiplicatore di forza, supportando un impiego agile e rispondendo ai requisiti operativi attraverso una maggiore interoperabilità ed efficacia delle missioni.

“Questa collaborazione con Anduril rappresenta un altro importante passo nell’evoluzione del C-390 Millennium. Esplorando l’integrazione di stand-off launch capabilities for palletized, kinetic, and non-kinetic effects, stiamo ulteriormente ampliando la flessibilità del velivolo per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle moderne forze aeree. Insieme, stiamo sviluppando soluzioni innovative che rafforzano la versatilità delle missioni, supportano un impiego agile e aumentano le possibilità operative per i nostri clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Bosco Da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“L’integrazione del pallet-launched Barracuda-500M con il C-390 Millennium di Embraer offre alle forze armate un nuovo modo per generare massed, stand-off effects da una airlift platform collaudata”, afferma Greg Kausner, Senior Vice President for Global Defense at Anduril. “La famiglia di sistemi Barracuda di Anduril offre capacità rapidamente producibili e operativamente rilevanti per soddisfare la crescente domanda”.

Embraer e Saab firmano un accordo per la produzione di ulteriori 20 Gripen in Brasile

Embraer e Saab hanno annunciato oggi la firma di un Heads of Agreement (HoA) che fornisce un quadro per la potenziale produzione di 20 ulteriori velivoli Gripen presso il complesso industriale Embraer a Gavião Peixoto, Stato di San Paolo, Brasile. Embraer si assumerà la responsabilità dell’assemblaggio di questi velivoli, che fungeranno da complemento alla final assembly line di Saab situata a Linköping, in Svezia, per soddisfare la domanda globale.

L’accordo segna un’altra pietra miliare nella partnership decennale tra le due società, aumentando la capacità di consegna all’interno di un modello di produzione integrato a livello globale e fornendo allo stesso tempo una maggiore flessibilità per soddisfare le future esigenze dei clienti.

“L’espansione di questa partnership con Saab riflette la fiducia reciproca costruita negli ultimi dieci anni e rafforza il ruolo strategico di Embraer nel programma Gripen. Siamo ben posizionati per supportare l’aumento della capacità produttiva, se la domanda lo richiede”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“La partnership tra Saab ed Embraer rafforza il nostro impegno a lungo termine nei confronti dell’America Latina. Insieme, stiamo rafforzando le nostre capacità, garantendo ulteriore capacità per future opportunità di business e adottando un approccio lungimirante per supportare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti in tutta la regione”, ha affermato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)