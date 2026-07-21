Bombardier completa la Global 8000 Environmental Product Declaration (EPD)

Bombardier ha annunciato oggi che il Global 8000 ha ottenuto la sua Environmental Product Declaration (EPD), che si aggiunge a quella già in possesso di altri velivoli Bombardier, tra cui il Challenger 650, il Challenger 3500, il Global 5500, il Global 6500 e il Global 7500.

“Con questa importante designazione, Bombardier diventa l’unico produttore di business jet ad aver divulgato l’impatto ambientale, scientificamente analizzato, dei propri velivoli in produzione attraverso la pubblicazione di EPD. Tutte le EPD dei business jet Bombardier sono disponibili pubblicamente sul sito web dell’azienda e riportano, tra le altre informazioni, le emissioni di CO2 generate dagli aeromobili in ciascuna fase della catena del valore: dall’estrazione delle materie prime fino alla fine del ciclo di vita del velivolo”, afferma Bombardier.

“Questo è un traguardo importante per il Global 8000, poiché le EPD (Environmental Protection Documents) divulgano in modo trasparente l’impatto ambientale generato. Lo sviluppo delle EPD è in linea con l’obiettivo di Bombardier di promuovere una business aviation sostenibile, compiendo scelte ecologicamente responsabili nell’intero ciclo di vita della progettazione del velivolo, dall’approvvigionamento delle materie prime fino all’assemblaggio e alle operazioni. Per noi, si tratta di un miglioramento continuo in ogni fase dello sviluppo del velivolo”, ha dichiarato Stephen McCullough, Executive Vice President, Engineering, Product Development and Bombardier Defense. “Dai recenti speed records alle performance eccezionali durante i voli dimostrativi al Farnborough International Airshow, questo è un altro importante traguardo per questo incredibile velivolo. Il Global 8000 offre grandi potenzialità a civil and defense customers nella regione, grazie alle sue incredibili prestazioni e alla sua flessibilità operativa”.

“In Bombardier, l’integrazione della sostenibilità ambientale nella funzione di sviluppo prodotto è un aspetto fondamentale del processo di progettazione di velivoli all’avanguardia e rappresenta un valore cardine. Applicare una complete life cycle perspective alla progettazione del velivolo è centrale nella strategia di responsabilità del prodotto.

Essendo il civil aircraft più veloce, con una top speed di Mach 0,95 e un’autonomia di 8.000 NM, il Global 8000 permette ai passeggeri di volare più velocemente e più lontano che mai. Grazie alle sue capacità a lungo raggio, alla bassa cabin altitude, al volo eccezionalmente fluido e alle agili takeoff and landing performance capabilities, è la piattaforma ideale per supportare i clienti per tutta la durata della loro missione”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)