Loft Dynamics lancia il primo H145 Multi-Pilot VR Simulator: Babcock tra i primi operatori ad impegnarsi

Loft Dynamics, leader in virtual reality (VR) pilot training, ha annunciato il lancio del primo Airbus H145 Multi-Pilot VR Simulator.

“Ora disponibile commercialmente per operatori e organizzazioni di addestramento in tutto il mondo, il simulatore consente ai piloti e agli equipaggi dell’H145 di addestrarsi insieme in VR per la prima volta, ampliando l’accesso al multi-crew training su una delle piattaforme elicotteristiche più diffuse al mondo.

Babcock France, il più grande helicopter emergency medical services (HEMS) operator del paese, è tra i primi a impegnarsi per la nuova piattaforma. L’azienda ha firmato una lettera d’intenti al Farnborough International Airshow per l’implementazione prevista del primo H145 VR simulator in Francia, che consentirà ai piloti di Babcock qualificati per l’H145 di accedere a una formazione più frequente e mirata alle missioni”, afferma Loft Dynamics.

“Il settore aeronautico si trova ad affrontare una crescente discrepanza: la domanda di equipaggi altamente qualificati è in aumento, ma l’accesso a advanced helicopter simulation rimane limitato”, ha dichiarato Sebastien Borel, CEO di Loft Dynamics. “L’H145 supporta una vasta comunità globale impegnata in alcune delle missioni più impegnative dell’aviazione, eppure gli operatori non hanno mai avuto un modo per addestrare interi equipaggi insieme in realtà virtuale. Il nostro H145 Multi-Pilot VR Simulator cambia le cose, rendendo l’addestramento multi-equipaggio realistico e specifico per l’aeromobile sufficientemente accessibile da diventare parte integrante del percorso di perfezionamento di piloti ed equipaggi. L’impegno iniziale di Babcock France ha un peso reale. Dimostra che l’immersive VR sta andando oltre una semplice opzione di addestramento emergente e sta diventando un’infrastruttura che i principali operatori possono integrare nelle loro strategie di addestramento a lungo termine per l’H145”.

“L’H145 multi-pilot VR simulator rappresenta una svolta per la sicurezza operativa”, ha affermato Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support and Services at Airbus Helicopters. “Offrendo una formazione avanzata e accessibile direttamente ai principali operatori come Babcock, consentiamo agli equipaggi di addestrarsi insieme frequentemente e con la massima precisione. Siamo entusiasti di vedere i nostri partner adottare questa tecnologia immersiva per migliorare il coordinamento dell’equipaggio dove è più importante”.

“Sviluppato in stretta collaborazione con Airbus Helicopters, il simulatore permette a piloti e membri dell’equipaggio di addestrarsi insieme in un ambiente virtuale condiviso per normal, abnormal and emergency procedures. È stato realizzato utilizzando flight dynamics, systems data and helicopter software forniti direttamente da Airbus Helicopters ed è stato rigorosamente testato e validato durante tutto lo sviluppo dai piloti Airbus. Il simulatore riproduce le caratteristiche aerodinamiche e prestazionali dell’aeromobile, consentendo agli operatori di addestrarsi utilizzando le stesse procedure che seguono durante le operazioni di volo.

Il sistema combina una six-degrees-of-freedom full-motion platform, una virtual, full-scale cockpit replica e un 360-degree panoramic field per creare un’esperienza di addestramento estremamente realistica. Il simulatore supporta inoltre l’addestramento ripetuto su scenari complessi che sarebbero difficili, costosi o impraticabili da realizzare a bordo di un aeromobile, inclusi gli addestramenti relativi alle licenze, come initial type ratings, multi-crew cooperation and instrument training, nonché l’addestramento e le verifiche periodiche per gli operatori dell’H145.

Babcock France prevede di utilizzare il simulatore nell’ambito del suo H145 training program, con una forte attenzione a mission rehearsal e specialized HEMS and search-and-rescue operations. L’azienda intende inoltre rendere disponibile la capacità del simulatore a operatori e piloti in Francia e nei paesi limitrofi, contribuendo a colmare la crescente carenza di simulatori per H145 nella regione”, prosegue Loft Dynamics.

“La nostra missione è garantire che i nostri equipaggi siano pienamente preparati per le operazioni complesse e critiche che svolgono ogni giorno”, ha dichiarato Pierre Basquin, Chief Executive Aviation and CEO of Babcock France. “Il Loft Dynamics H145 Multi-Pilot VR Simulator migliorerà significativamente le nostre capacità di addestramento, consentendo una formazione più frequente, realistica e collaborativa per pilots and technical crew members. Rafforzerà la prontezza operativa, supporterà i più elevati standard di sicurezza e prestazioni ed estenderà l’accesso all’addestramento avanzato sull’H145 per gli operatori in tutta la Francia e nella regione”.

“Babcock France opera elicotteri Airbus H145 e vanta oltre 60 piloti qualificati su questo modello. Dalle 21 basi HEMS dislocate in tutta la Francia, la sua ambulance-configured helicopter fleet fornisce air medical support a ospedali e emergency response networks, completando oltre 11.000 missioni all’anno e garantendo che i pazienti ricevano cure intensive nel minor tempo possibile”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)