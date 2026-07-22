Abra Group ed Etihad Airways stringono una partnership strategica per rafforzare la connettività tra America Latina, Medio Oriente e i principali mercati globali

Etihad Airways e Abra Group hanno firmato al Farnborough Airshow 2026 un Memorandum d’Intesa (MoU) che sancisce una partnership strategica volta a rafforzare la connettività tra America Latina, Medio Oriente e Asia attraverso le reti combinate di Etihad e delle compagnie aeree di Abra: Avianca, GOL e Wamos Air.

“L’accordo riflette la strategia di Abra di sfruttare i punti di forza complementari del proprio portafoglio di compagnie aeree per creare nuove opportunità di crescita, ampliare la connettività per i clienti e sviluppare partnership commerciali innovative con i principali vettori globali. Riflette inoltre la strategia di Etihad di rafforzare la connettività di Abu Dhabi collaborando con le principali compagnie aeree in mercati complementari. Attraverso questa collaborazione, Abra ed Etihad esploreranno opportunità in ambito di sviluppo della rete, programmi fedeltà, contratti di leasing di aeromobili, servizi ACMI e cooperazione commerciale più ampia.

La partnership prevede un’espansione della cooperazione tra Etihad, Avianca e GOL attraverso vantaggi reciproci in termini di fidelizzazione, collaborazione commerciale e accordi di codeshare, con l’obiettivo di avviare queste iniziative nel 2026.

Un obiettivo chiave della partnership è creare un nuovo ponte, aprendo nuovi orizzonti per i viaggiatori di Abra attraverso la rete di Etihad in Medio Oriente, Asia, subcontinente indiano e Australia, offrendo al contempo ai clienti Etihad un maggiore accesso a destinazioni in tutta l’America Latina.

Oltre alla connettività dei passeggeri, la collaborazione evidenzia il ruolo strategico della multi-brand platform di Abra nell’offrire vantaggi concreti ai viaggiatori. GOL ed Etihad intendono valutare un potenziale contratto di dry lease per un Airbus A330-900, con data di inizio prevista per novembre 2026, mentre Wamos Air supporterà i piani di espansione di Etihad.

Queste iniziative dimostrano come Abra possa sfruttare le capacità complementari delle sue diverse attività per supportare la crescita dei partner, creando al contempo ulteriore valore per i clienti e gli stakeholder dell’intero gruppo”, afferma Etihad Airways.

Adrian Neuhauser, Chief Executive Officer of Abra Group, ha dichiarato: “Questa partnership riflette la strategia di Abra di sfruttare i punti di forza complementari di Avianca, GOL e Wamos Air per espandere la connettività e sbloccare nuove opportunità commerciali. Insieme a Etihad, stiamo costruendo un nuovo ponte tra l’America Latina e il Medio Oriente, esplorando al contempo modalità innovative per unire i nostri marchi e le nostre operazioni nello sviluppo della rete, nei programmi fedeltà e nella cooperazione delle flotte. È un onore per i nostri team di Avianca lavorare al fianco di Etihad: dal Sud America agli Emirati Arabi Uniti, questo sforzo congiunto riflette il nostro impegno condiviso per un servizio eccellente, offrendo ai nostri clienti il meglio di entrambi i mondi. Questo è un passo importante per promuovere la visione di Abra di una compagnia aerea più connessa e competitiva”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “L’America Latina è un mercato sempre più importante per Etihad e questa partnership crea una piattaforma efficace per collegare un maggior numero di viaggiatori con Abu Dhabi e con le destinazioni della nostra rete globale in espansione. Questa partnership unisce due gruppi aerei complementari per creare connessioni più solide tra le nostre regioni. Insieme, stiamo creando legami più solidi tra l’America Latina, Abu Dhabi e le destinazioni della nostra rete globale, ampliando le opportunità per i nostri ospiti e supportando al contempo la continua crescita di Abu Dhabi come destinazione e hub”.

“Le parti continueranno a lavorare per raggiungere accordi definitivi per le iniziative proposte, previa approvazione delle autorità di regolamentazione, stipula di accordi commerciali e valutazioni di fattibilità operativa”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)