ITA Airways e Atitech firmano il nuovo contratto di manutenzione

A seguito della delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, ITA Airways e Atitech hanno firmato il nuovo contratto relativo alle attività di manutenzione degli aeromobili della Compagnia. L’accordo è stato sottoscritto da Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, e da Gianni Lettieri, Presidente di Atitech.

“La firma rappresenta un passaggio importante nel percorso di rafforzamento della collaborazione tra due aziende strategiche per il Paese e conferma la volontà condivisa di contribuire allo sviluppo del sistema Italia, facendo leva su competenze industriali, capacità operative e presidio tecnico altamente qualificato.

Il nuovo contratto si inserisce nel percorso di rafforzamento dei processi operativi e industriali di ITA Airways, con l’obiettivo di assicurare un presidio sempre più efficace delle attività manutentive a supporto della flotta. L’intesa introduce misure di efficientamento tecnico-organizzativo volte a ottimizzare la pianificazione e l’esecuzione dei servizi manutentivi, rafforzando al tempo stesso il coordinamento tra le rispettive strutture tecniche.

L’accordo segna quindi un passo in avanti nella relazione tra ITA Airways e Atitech, orientando la collaborazione verso un modello fondato su maggiore integrazione, trasparenza e responsabilità condivisa, in una prospettiva di lungo periodo capace di valorizzare competenze, professionalità e occupazione”, afferma ITA Airways.

“Con la firma di questo contratto inauguriamo una nuova stagione nei rapporti con Atitech, fondata sulla fiducia reciproca e su una partnership sempre più solida, nella quale il valore della collaborazione supera la dimensione strettamente contrattuale”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Questo accordo crea le condizioni per rafforzare il presidio manutentivo a supporto della nostra flotta e, al tempo stesso, per garantire stabilità e sicurezza ai posti di lavoro coinvolti. È un passo in avanti importante per ITA Airways, per Atitech e per il sistema Italia, perché consolida una relazione industriale strategica basata su responsabilità condivisa, qualità e prospettiva di lungo periodo”.

Gianni Lettieri, Presidente di Atitech, ha aggiunto: “Questa firma non è solo un accordo commerciale che fortifica e migliora i rapporti già in essere, ma rappresenta un pilastro industriale per l’intero sistema Paese; lavorare a fianco della compagnia di bandiera ci permette di mettere a valore l’altissimo livello tecnico delle nostre maestranze consolidando Atitech come leader di riferimento nel settore delle manutenzione nell’area EMEA. Con ITA Airways condividiamo una visione orientata all’eccellenza ed alla sostenibilità sociale; questo contratto garantisce stabilità industriale ed investimenti sul territorio e soprattutto crescita occupazionale per un settore fondamentale per l’economia nazionale”.

(Ufficio Stampa ITA Airways)