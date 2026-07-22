Air France ed Extime Travel presentano Paris Stopover

Con l’alta stagione turistica francese ormai nel vivo, Air France ed Extime Travel, il Groupe ADP airport retail and hospitality brand dedicato alle esperienze turistiche, presentano la nuova offerta “Paris Stopover”.

“Questo nuovo servizio, ideato e gestito da Extime Travel, invita i viaggiatori a sfruttare il tempo di scalo per godersi un’opportunità unica di esplorare Parigi e la sua regione. Dato che il 50% dei clienti Air France in arrivo a Parigi-Charles de Gaulle effettua un volo in coincidenza per un’altra destinazione, questo servizio offrirà ai visitatori, in particolare a quelli internazionali, un’esperienza completa e integrata.

A partire da oggi, i clienti Air France possono scegliere, al momento della prenotazione del volo, di prolungare lo scalo a Parigi (sia all’andata che al ritorno) e prenotare un pacchetto con Extime Travel per esplorare la capitale e le meraviglie della regione circostante.

Dopo la prenotazione, Paris Stopover permette ai clienti Air France idonei di scegliere tra una gamma di pacchetti ideati da Extime Travel. Dai trasferimenti all’alloggio, fino alle attività organizzate, Paris Stopover può essere personalizzato in base alle preferenze individuali e alla durata dello scalo, da una a quattro notti. L’obiettivo è offrire un’esperienza senza intoppi grazie al supporto completo di Extime Travel durante tutto il percorso.

Paris Stopover risponde alla forte domanda dei clienti: secondo uno studio pubblicato da Pégase Chair nell’aprile 2026, l’81% dei clienti con scalo a Parigi ha dichiarato di essere abbastanza o molto interessato alla possibilità di utilizzare il tempo tra i voli per uscire dall’aeroporto ed esplorare Parigi o altre attrazioni vicino all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Questa percentuale sale al 92,3% tra i clienti brasiliani e al 90% tra i clienti indiani, che da aprile 2026 non sono più tenuti a richiedere un visto di transito aeroportuale francese”, afferma Air France.

“Ogni pacchetto è stato ideato da Extime Travel per valorizzare le diverse opportunità di visita offerte dalla capitale francese e dalla regione circostante. Con il pacchetto “Paris Must-See”, i clienti possono esplorare i monumenti simbolo della città, dalla Torre Eiffel al Museo del Louvre. Con “Disneyland® Paris”, possono godersi una magica vacanza in famiglia alle porte di Parigi.

Questo servizio sarà presto ampliato con nuove ed esclusive esperienze premium, nonché escursioni culturali, gastronomiche e festive, per offrire una gamma ancora più ampia di esperienze, prenotabili con Extime Travel. Air France ed Extime Travel si impegnano inoltre a promuovere le aree limitrofe all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle.

Ogni pacchetto offerto da Extime Travel include comodi trasferimenti, uno o più pernottamenti in hotel a quattro o cinque stelle accuratamente selezionati, situati nel centro di Parigi o a Disneyland® Paris, nonché una selezione di esperienze iconiche personalizzabili in base al tempo a disposizione e alle preferenze individuali dei viaggiatori.

Il lancio di questa nuova offerta rappresenta una tappa fondamentale nella “Connect France” strategic partnership, siglata nel giugno 2025 da Air France-KLM e Groupe ADP, con l’obiettivo comune di accrescere l’attrattiva e l’influenza internazionale dell’hub di Air France presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, capitalizzando al contempo sullo status di Parigi e della Francia come destinazione turistica leader a livello mondiale. Con Paris Stopover, Parigi-Charles de Gaulle sarà il primo grande hub europeo a offrire un’esperienza turistica unica tra un volo e l’altro”, prosegue Air France.

“Paris Stopover è disponibile per tutti i clienti Air France con un volo in coincidenza, indipendentemente dalla classe di viaggio – Economy, Premium, Business o La Première – e può essere prenotata con Extime Travel fino a 48 ore prima della partenza, salvo disponibilità. Offerta riservata ai clienti che hanno prenotato biglietti con la Stopover option sul sito web di Air France, con un tempo di coincidenza minimo di 27 ore”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)