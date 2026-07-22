ITA Airways e Aeroitalia annunciano l’avvio della vendita dei voli interlinea, per un accordo esteso all’intero network e che coprirà la parte restante della Summer 26 e la Winter 26/27.

Ora sarà possibile prenotare itinerari integrati attraverso il sito web e tutti i canali di vendita di ITA Airways, beneficiando di molteplici collegamenti giornalieri tra la rete globale del vettore e le destinazioni servite da Aeroitalia in Sardegna (Cagliari, Alghero e Olbia), in Sicilia (Catania, Palermo e Comiso) oltre che Genova.

Allo stesso tempo, attraverso inizialmente i canali di vendita indiretta di Aeroitalia, sarà possibile prenotare itinerari in connessione su destinazioni della rete domestica di ITA Airways, tra cui Bari, Brindisi, Torino, Venezia e Reggio Calabria. Saranno inoltre completate a breve le implementazioni tecniche che consentiranno l’acquisto dei biglietti in connessione con l’intera rete internazionale di ITA Airways anche attraverso il sito web di Aeroitalia.

L’avvio della vendita dei voli interlinea è il primo passo congiunto delle due Compagnie, dopo la sottoscrizione nello scorso giugno di un accordo avente lo scopo di sviluppare collaborazioni commerciali. L’obiettivo condiviso è garantire una sempre maggiore connettività sul territorio italiano, con conseguenti benefici per la mobilità e il turismo del Paese.

I voli interlinea garantiranno ai passeggeri una maggiore facilità di spostamento e un potenziamento dell’offerta di connessioni da parte di entrambi i vettori con “COA italiano”. Questa collaborazione consentirà inoltre di generare flussi di traffico di qualità anche a beneficio del sistema aeroportuale italiano, che potrà così contare su un ecosistema integrato che ne incrementerà la competitività e aumenterà l’attrattività del Paese.

“ITA Airways vuole continuare a investire insieme ad Aeroitalia nel miglioramento complessivo della propria offerte, mantenendo l’interesse del Cliente al primo posto”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “La partnership con Aeroitalia si affianca ad altre collaborazioni già avviate con diversi vettori aerei e operatori ferroviari, nel solco della strategia già avviata con l’obiettivo di sviluppare più connessioni capaci di alimentare il nostro network internazionale e intercontinentale, garantendo al tempo stesso collegamenti capillari sul territorio italiano e maggiore efficienza industriale”.

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con ITA Airways, unendo le nostre forze per offrire soluzioni di viaggio sempre più integrate ed efficienti ai nostri clienti,” ha spiegato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia. “Questa partnership rappresenta un passo rilevante nella crescita di Aeroitalia e rientra pienamente nella nostra strategia di sviluppo del network nazionale, con l’obiettivo di garantire una mobilità capillare e di qualità su tutto il territorio italiano. Siamo certi che tale sinergia apporterà benefici concreti sia ai passeggeri sia all’intero sistema del trasporto aereo del Paese”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Aeroitalia – Photo Credits: ITA Airways – Aeroitalia)