Airbus: gli ordini e gli annunci durante il terzo giorno del Farnborough Airshow 2026

flynas conferma ulteriori aeromobili Airbus A330-900 e A321neo

flynas, la principale compagnia aerea low cost dell’Arabia Saudita, ha sottoscritto un accordo con Airbus per l’acquisizione di cinque ulteriori A330-900 e 20 ulteriori A321neo. L’intesa rafforza ulteriormente la partnership strategica tra Airbus e flynas e sostiene il continuo piano di espansione della compagnia sul mercato domestico, regionale e a lungo raggio.

Il nuovo ordine porta a 20 il numero complessivo di A330neo ordinati da flynas e a 56 quello degli A321neo. Con queste ulteriori acquisizioni, la compagnia prosegue l’espansione della propria flotta interamente Airbus, portando a 235 il numero totale di aeromobili Airbus ordinati in via definitiva.

flynas opera attualmente una flotta di 67 aeromobili Airbus, composta da due A330-300, quattro A320ceo e 61 A320neo. La compagnia continua ad ampliare il proprio network per rispondere alla crescente domanda di trasporto aereo in Arabia Saudita e sui mercati internazionali, sostenendo gli ambiziosi obiettivi di sviluppo del settore dell’aviazione del Regno.

Bander Almohanna, Chief Executive Officer and Managing Director of flynas, ha dichiarato: “Questo passo mira a garantire una crescita sostenibile della flotta flynas nei prossimi anni, a supporto della continua espansione delle nostre sei basi operative in tutto il Regno, rafforzando al contempo le nostre capacità operative e di espansione per flynas Syria”.

Ha inoltre sottolineato che l’aumento degli ordini di aeromobili confermati potenzierà la capacità della compagnia di accedere a nuovi mercati e consoliderà ulteriormente il ruolo di flynas come partner logistico chiave per promuovere la posizione dell’Arabia Saudita come hub globale per il turismo e i viaggi.

Almohanna ha aggiunto che l’aumento degli ordini Airbus confermati da flynas a 235 aeromobili su un totale di 280 velivoli in portafoglio rafforzerà ulteriormente le capacità operative ed espansive della compagnia aerea, consentendole di supportare la notevole crescita e trasformazione in atto nell’economia saudita, visti i grandi sviluppi turistici e gli eventi globali che l’Arabia Saudita ospiterà, tra cui Expo 2030 e la FIFA World Cup 2034.

“Questo ulteriore ordine da parte di flynas sottolinea il continuo appeal degli aeromobili Airbus di ultima generazione e riflette la solidità della nostra partnership con una delle compagnie aeree in più rapida crescita nella regione”, ha dichiarato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “Gli A321neo e A330neo offrono efficienza, prestazioni e comfort per i passeggeri eccezionali, consentendo alle compagnie aeree di crescere in modo sostenibile e di espandere le proprie reti. Siamo lieti di supportare il Regno dell’Arabia Saudita nel suo ambizioso percorso di crescita nel settore dell’aviazione”.

“L’A321neo, il modello di maggiori dimensioni della A320neo Family, la più venduta di Airbus, offre un’efficienza operativa ai vertici della categoria e un’autonomia estesa, consentendo alle compagnie aeree di operare rotte regionali e di medio raggio con maggiore flessibilità. Rispetto agli aeromobili della generazione precedente, l’A321neo garantisce una riduzione di almeno il 20% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2.

Equipaggiato con motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330neo è progettato per operare voli senza scalo fino a 8.100 miglia nautiche (15.000 chilometri) garantendo una riduzione del 25% dei consumi di carburante, delle emissioni di CO2 e dei costi operativi rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente”, conclude Airbus.

BermudAir entra nella famiglia Airbus come nuovo cliente dell’A220

BermudAir, la compagnia aerea di bandiera delle Bermuda, è diventata un nuovo cliente dell’A220 con un ordine per 10 aeromobili A220-300, il primo ordine Airbus nella storia della compagnia. L’ordine era stato inserito nel portafoglio ordini di Airbus a marzo come commessa non divulgata.

Presentata in occasione del Farnborough Airshow, l’introduzione degli aeromobili A220 rafforzerà la flotta di BermudAir offrendo nuove opportunità per lo sviluppo del network e l’apertura di nuove destinazioni, oltre a segnare l’ingresso dell’A220 in una nuova area geografica di operazioni.

“L’A220 è l’aeromobile ideale per supportare la prossima fase di crescita di BermudAir”, ha dichiarato Adam Scott, fondatore e CEO di BermudAir. “La sua eccezionale autonomia, i costi operativi contenuti e le prestazioni negli aeroporti con spazi limitati ci consentiranno di collegare un maggior numero di comunità alle Bermuda, nei Caraibi e in Nord America con un servizio aereo diretto, affidabile e conveniente. Altrettanto importante è il fatto che l’A220 offre un’esperienza di viaggio eccezionale. BermudAir si è rapidamente affermata come la compagnia aerea leader che serve le Bermuda e i Caraibi, grazie a un prodotto di bordo differenziato e a un Net Promoter Score superiore a 70. La cabina spaziosa, silenziosa e confortevole dell’A220 è perfettamente in linea con l’esperienza che i nostri ospiti si aspettano da noi”.

“La scelta dell’A220-300 da parte di BermudAir conferma il ruolo di questo aeromobile come strumento per lo sviluppo regionale mirato”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, Airbus EVP Sales of the Commercial Aircraft business. “Questo accordo introduce l’A220 in un contesto operativo specifico nell’Atlantico e nei Caraibi, dimostrando come la sua efficienza supporti modelli di business personalizzati. Ringraziamo BermudAir per la fiducia riposta in Airbus e non vediamo l’ora di supportare l’espansione della loro rete”.

“L’A220-300 avrà una configurazione a 135 posti in tre classi e consentirà a BermudAir di avviare collegamenti diretti senza scalo, connettendo le destinazioni dell’Atlantico e dei Caraibi con maggiore flessibilità nella programmazione dei voli. Grazie a una riduzione del 25% dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, l’A220 offre prestazioni di sostenibilità di livello mondiale, particolarmente adatte ai delicati ecosistemi insulari serviti da BermudAir.

Questa partnership rappresenta un’ulteriore pietra miliare per Airbus, consolidando il ruolo dell’A220 come asset strategico in una nuova area operativa e dimostrando la sua capacità di operare con successo sia nei mercati regionali altamente specializzati sia nelle operazioni di linea.

Grazie alla maggiore autonomia e al minore consumo di carburante della sua categoria, l’A220 è l’aereo di linea più moderno nel segmento da 100 a 160 posti, con un’autonomia fino a 3.600 miglia nautiche (6.700 km). Alla fine di giugno 2026 erano stati consegnati 526 A220 a oltre 25 operatori in tutto il mondo. Alla stessa data, il portafoglio ordini storico dell’A220 superava i 1.100 aeromobili”, conclude Airbus.

L’Airbus U030 Flexrotor avvia le operazioni con l’European Maritime Safety Agency

L’Airbus Helicopters tactical uncrewed aerial system U030 Flexrotor ha avviato ufficialmente le operazioni di sorveglianza marittima nel Mar Baltico per conto dell’European Maritime Safety Agency (EMSA). Nel dicembre 2025, Airbus Helicopters si è aggiudicata un contratto quadro del valore di 30 milioni di euro con l’EMSA per la fornitura di servizi basati su Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (RPAS) destinati alla sorveglianza marittima multipurpose in tutta l’Unione europea, con Extensee come operatore in qualità di subappaltatore. Le operazioni sono iniziate dopo una serie di voli di prova conclusi con successo, finalizzati a convalidare i requisiti tecnici e normativi prima dell’entrata in servizio e a supportare il passaggio operativo a Extensee.

Il primo dispiegamento operativo è iniziato nel mese di luglio nella regione del Baltico (Estonia, Lettonia e Finlandia), segnando l’entrata in servizio dell’U030 Flexrotor nell’ambito del servizio EMSA e fornendo supporto alle autorità nazionali nelle attività di sorveglianza marittima.

“Siamo lieti di vedere l’U030 Flexrotor entrare in servizio operativo nell’ambito del programma EMSA, segnando il suo primo impiego operativo in Europa e contribuendo alla fondamentale missione di rafforzare la sorveglianza marittima”, ha dichiarato Victor Gerin-Roze, Head of Uncrewed Aerial Systems di Airbus Helicopters. “L’avvio delle operazioni nei Paesi baltici dimostra la capacità del sistema di operare efficacemente in diversi scenari marittimi, supportando al contempo le funzioni essenziali della guardia costiera. Attraverso questo contratto contribuiamo alla protezione dell’Europa e al rafforzamento della sua sovranità, un impegno di cui siamo orgogliosi”.

Il servizio fornisce informazioni operative raccolte attraverso sensori elettro-ottici/infrarossi (EO/IR) e radar, trasmesse in tempo reale al Centro Dati RPAS dell’EMSA. Questo consente alle autorità nazionali partecipanti di seguire le missioni in diretta e integrare informazioni immediatamente utilizzabili nei propri processi operativi.

Il sistema supporta le funzioni della guardia costiera, tra cui ricerca e soccorso, controllo della pesca, monitoraggio ambientale e individuazione di attività marittime illecite.

La gestione e il coordinamento delle operazioni RPAS sono affidati ad Airbus Helicopters nell’ambito del contratto quadro EMSA, che prevede il dispiegamento simultaneo del servizio in più Paesi partecipanti, mentre l’U030 Flexrotor è operato dal fornitore di servizi Extensee.

Airbus offre una gamma completa di sistemi aerei senza pilota attraverso le divisioni Helicopters e Defence and Space. L’intera gamma è stata rinominata per allinearsi alla nomenclatura dei prodotti ad ala rotante e ad ala fissa del Gruppo.

Airbus potenzia l’hybrid-electric integration con il LEIA Project

Airbus, in collaborazione con partner provenienti da tutta l’Unione Europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, persegue l’obiettivo di essere pioniere di una hybrid-electric non-propulsive energy architecture per next generation of commercial aircraft con LEIA – Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture.

LEIA, un progetto supportato dal Clean Aviation Joint Undertaking dell’Unione Europea, sarà fondamentale per lo sviluppo della generazione e distribuzione di alta tensione per i sistemi elettrici innovativi degli aeromobili a corto e medio raggio. Colmando il divario tra l’innovazione a livello di componente e la maturità a livello di aeromobile, il progetto mira a preparare queste tecnologie per la futura integrazione e certificazione.

“I nostri progressi nello sviluppo di tecnologie ibride-elettriche e il nostro ingresso nel dimostratore LEIA segnano un punto di svolta cruciale nel modo in cui progettiamo il futuro del volo”, ha dichiarato Karim Mokaddem, Head of aircraft of tomorrow Research and Technology at Airbus. “Passando ad architetture ibride-elettriche integrate e intelligenti, stiamo gettando le basi fisiche e digitali per la prossima generazione di aeromobili. Questa evoluzione dimostra che il futuro dell’aviazione non riguarda solo nuove fonti di energia, ma anche i nuovi ecosistemi che le gestiranno”.

LEIA si basa sul successo dello SWITCH project, incentrato su hybrid-electric powertrain subsystems, che ha raggiunto un traguardo fondamentale a luglio con il completamento dei test di laboratorio integrati da parte di Collins Aerospace. Questo risultato è frutto di una solida collaborazione tra i partner del progetto, tra cui Pratt & Whitney, GKN Aerospace e MTU Aero Engines.

Questi sottosistemi, che operano in tandem con simulated aircraft and engine systems, sono ora in fase di trasferimento al laboratorio STEP (Sustainable Technology and Engineering Projects) di Airbus a Ottobrun, in Germania. Qui, i team di Airbus condurranno test di integrazione critici a livello di aeromobile, inclusi progettazione, interfaccia delle batterie e sistemi di gestione dell’energia.

Airbus è all’avanguardia nell’integrazione di una suite di componenti elettrici avanzati, tra cui scalable motor/generators, next-generation electronic controllers, power distribution equipment e vari altri sistemi aeronautici. Questi sistemi saranno validati attraverso un programma di test completo, che culminerà in una dimostrazione a terra entro il 2027.

Sia SWITCH che LEIA si basano sulla collaborazione in corso di Airbus in diversi progetti, incentrati sulle tecnologie di elettrificazione per velivoli regionali e a corto-medio raggio. Gestendo l’integrazione della supply chain e rigorosi requisiti tecnici, Airbus continua a guidare la trasformazione del settore aeronautico verso un futuro più elettrico, con l’obiettivo finale di ridurre le emissioni di gas serra nel settore.

Airbus collabora con diversi partner al LEIA project: AVL, Collins Aerospace, European Aerospace Science Network (EASN), Fraunhofer-Gesellschaft, Liebherr Aerospace, Lynxeo, Netherlands Aerospace Centre (NLR), Safran, SAFT, University of Warwick, Wroclaw University of Science and Technology.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)