News Brevi – 22.07.2026

DHL ESPANDE LA RETE AEREA TRANSPACIFICA DEDICATA – DHL Global Forwarding informa: “DHL Global Forwarding, specialista del trasporto aereo e marittimo di DHL Group, rafforza ulteriormente la propria rete globale di trasporto aereo merci con il lancio di un nuovo servizio transpacifico dedicato che collega il Sud-Est asiatico agli Stati Uniti, pensato per offrire ai clienti maggiore resilienza e prevedibilità in un contesto di mercato sempre più volatile. Al centro della nuova soluzione “TransPac Connect” vi è un nuovo servizio cargo dedicato e operativo tre volte a settimana tra Bangkok (BKK) e Cincinnati (CVG). Il servizio offre operazioni cargo widebody ad alta capacità, fino a 100 tonnellate per volo, integrate da un’estesa connettività “road feeder” su tutto il territorio statunitense. Oltre al nuovo collegamento Bangkok-Cincinnati, la soluzione offre ai clienti un accesso più ampio alla rete transpacifica di DHL Global Forwarding, grazie alla copertura in Vietnam (Hanoi) e Taiwan (Taipei), collegando le spedizioni ai principali gateway statunitensi, tra cui Cincinnati (CVG) e Chicago (ORD). In un contesto di mercato spesso caratterizzato da interruzioni e tariffe fluttuanti, il servizio dedicato garantisce capacità sicura nella stiva principale, orari stabili e una migliore prevedibilità dei costi, consentendo ai clienti di pianificare le proprie supply chain con maggiore fiducia. La soluzione è particolarmente indicata per merci fuori sagoma e ad alto valore, supportata da un controllo operativo end-to-end. Henk Venema, Global Head of Air Freight di DHL Global Forwarding: “Il Sud-Est asiatico continua ad acquisire importanza strategica come regione manifatturiera e di approvvigionamento. Con il nuovo collegamento Bangkok-Cincinnati e una copertura più ampia della rete transpacifica, offriamo ai clienti non solo velocità e capacità, ma anche l’affidabilità e il controllo di cui hanno bisogno per costruire supply chain più resilienti. Espandere la nostra capacità aerea controllata è una leva chiave per aiutare i clienti a gestire la volatilità e rispondere alle interruzioni in modo più efficace”.

ACCADEMIA AERONAUTICA: ADDESTRAMENTO AVANZATO IN OCCASIONE DELL’ESERCITAZIONE “PURPLE RAIN” – Si è conclusa il 17 luglio, presso il Nucleo Addestramento Sopravvivenza in Mare di Nisida, l’esercitazione “Purple Rain”, momento culminante della 12ª edizione del modulo F.I.L.M.C. (Formazione Integrata alla Leadership, Management e Competenze aerospaziali), che ha coinvolto gli Aspiranti Ufficiali del Corso Eolo VI dell’Accademia Aeronautica. L’attività, alla quale hanno preso parte 89 frequentatori, ha consentito di pianificare e condurre una campagna aerea simulata in uno scenario di crisi internazionale, attraverso il rischieramento di un Air Task Group dell’Aeronautica Militare. L’impiego di imbarcazioni a vela quali analoghi degli assetti aeronautici ha permesso di riprodurre le principali dinamiche operative, logistiche e decisionali proprie di un’Operazione Fuori dai Confini Nazionali, in un contesto caratterizzato da elevata complessità. In questa edizione i Sottotenenti del Corso Drago VI hanno curato la direzione e la conduzione dell’esercitazione (DIREX), affiancando il personale istruttore nella pianificazione e nella gestione delle attività addestrative, a testimonianza della progressiva crescita delle responsabilità nel percorso formativo degli Ufficiali. L’esercitazione ha inoltre visto la partecipazione di frequentatori provenienti da altri Istituti di formazione delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, confermando il percorso intrapreso dall’Accademia Aeronautica per sviluppare e consolidare attività formative ed esercitative in un’ottica sempre più integrata e interforze. All’attività hanno partecipato il Comandante delle Scuole A.M. e della 3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, e il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Davide Cipelletti. Nell’occasione, il Generale Cipelletti ha accolto i rappresentanti dello Stato Maggiore Aeronautica, del Comando Squadra Aerea, del Comando Logistico e del Comando Scuole, a testimonianza dell’attenzione della Forza Armata verso una formazione multidisciplinare degli Ufficiali, con particolare riguardo alle tecnologie di maggiore attualità, quali il cyber e l’impiego dei sistemi dronici. Il modulo si è sviluppato in una fase “pre-LiveX” (29 giugno – 3 luglio), dedicata all’approntamento logistico e tecnico del campo, e in una successiva fase “LiveX” (6-10 luglio e 13-17 luglio), nel corso della quale i frequentatori hanno affrontato scenari progressivamente più complessi, mettendo alla prova leadership, autonomia decisionale, problem solving e capacità di lavorare in squadra. Tra le attività svolte figurano simulazioni di attacchi cyber, procedure sanitarie in ambiente operativo, gestione di minacce da Improvised Explosive Device (IED), dimostrazioni di Crew Resource Management e applicazione del diritto internazionale umanitario. Tra i momenti di maggiore interesse, anche una simulazione di ricerca e soccorso in mare condotta con un elicottero HH-139 dell’85° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo, nel corso della quale i frequentatori hanno preso parte alle operazioni di recupero in mare, sperimentando direttamente procedure e modalità d’impiego di questa peculiare capacità operativa dell’Aeronautica Militare. L’esercitazione è stata resa possibile grazie al contributo di numerosi Reparti dell’Aeronautica Militare, tra cui il 3°, il 15°, il 16°, il 32° e il 66° Stormo, la 4ª Brigata Telecomunicazioni, il Reparto di Formazione Didattica e Manageriale e il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, oltre alla collaborazione della Croce Rossa Italiana (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PANTELLERIA: CAMBIO COMANDO AL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE – Mercoledì 15 luglio, presso il Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, si è svolta la cerimonia di cambio di Comando tra il Colonnello Pilota Mauro Macrino, Comandante uscente, e il Colonnello Pilota Enrico Vetrano, Comandante subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante del 37° Stormo di Trapani, Colonnello Pilota Daniele Mastroberti, alla presenza del sindaco dell’Isola di Pantelleria e di altre autorità militari e civili del territorio. Il Colonnello Macrino, al termine del suo mandato durato quasi due anni, nel suo discorso con profonda emozione ha salutato “quest’isola meravigliosa, nella quale lascia una parte importantissima della Sua vita lavorativa e personale; luogo che ha tracciato un periodo unico ed irripetibile per la propria esperienza professionale”. Ha poi sottolineato come “per la base siano stati anni intensi da un punto di vista operativo e di potenziamento delle infrastrutture”, ricordando l’importanza strategica di Pantelleria per la Forza Armata per gli interessi nazionali ed internazionali, evidenziando gli importanti lavori di ammodernamento eseguiti al fine di aumentare l’efficacia e la resilienza delle operazioni. Il Colonnello Vetrano, nel ringraziare i vertici di Forza Armata per la fiducia accordatagli per il conferimento del nuovo e prestigioso incarico, ha voluto ricordare che “il Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria ha dimostrato, nel tempo, di essere una risorsa flessibile, cruciale e indispensabile per la proiezione del potere aerospaziale della Nazione, confermandosi base di elezione per attività operative, addestrative e logistiche anche complesse”. Ha infine preso la parola il Colonnello Mastroberti, massima autorità che ha presieduto l’avvicendamento del Comando dei Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria. Il Comandante del 37° Stormo di Trapani dopo aver salutato le Autorità civili intervenute, ha rivolto il suo ringraziamento particolare al Sindaco dell’isola di Pantelleria, Dott. Fabrizio D’Ancona, per la sua presenza in un giorno di particolare solennità e rilevanza e di grande importanza. Ha poi rivolto un plauso al Colonnello Macrino per aver gestito e proiettato il Reparto verso una nuova dimensione e cosa più importante e ha poi augurato al Colonnello Vetrano, Comandante subentrato, un comando ricco di soddisfazioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CENT’ANNI DI AVIAZIONE A VENEZIA: IL NICELLI CELEBRA IL SUO PRIMO SECOLO – Il 14 agosto 2026 l’Aeroporto Nicelli del Lido di Venezia celebra il primo centenario con il main event, dedicato al patrimonio aeronautico, culturale e imprenditoriale del primo scalo commerciale e civile d’Italia. Il primo volo inaugurale partito dal Nicelli risale al 18 agosto 1926, fu effettuato dalla “Società Anonima di Navigazione Aerea Transadriatica” e fece la tratta Lido di Venezia – Vienna, con scalo tecnico a Klagenfurt. Alle ore 17:30, nel Salone principale, si terranno la conferenza stampa e l’inaugurazione della mostra “Cent’anni di aviazione. Aeroporto Nicelli 1926-2026”. In dodici pannelli l’esposizione ripercorre la storia dello scalo dai pionieri e dalle prime rotte civili italiane ed europee alla rinascita del dopoguerra, fino al recupero del Nicelli e al suo secondo secolo. “Il Centenario non è solo un traguardo, ma l’inizio di una nuova rotta. Il Nicelli custodisce un patrimonio unico dell’aviazione italiana ed europea e guarda al futuro unendo memoria, innovazione e nuove opportunità per Venezia e il territorio”, dichiara l’Amministratore Delegato dell’Aeroporto Nicelli, Raffaele Ambruoso. La mostra rende omaggio ai visionari Renato Morandi e Hugo Junkers, all’eroe Giovanni Nicelli e alla prima hostess Annita “Yvonne” Girardello, agli imprenditori aeronautici Giorgio Cini e Umberto Klinger. La serata prevede alle 19:00 il rinfresco di accoglienza e, alle 20:30, il concerto del centenario, con musica e premiazioni. Lo spettacolo sarà aperto da 20 “piccoli aspiranti aviatori”, bambini dai 4 agli 11 anni, che dal belvedere del Nicelli lanceranno 100 aeroplanini colorati di carta.

EMIRATES TORNA A BORDO CON SAILGP AL BRITISH SAIL GRAND RPIX PORTSMOUTH – Emirates informa: “SailGP torna sulla costa meridionale dell’Inghilterra quest’estate con Emirates. La più grande compagnia aerea internazionale al mondo è Title Partner of the Emirates Great Britain Sail Grand Prix Portsmouth, Global Partner and Exclusive Airline Partner of SailGP, Naming Partner of the Emirates Great Britain SailGP Team. L’evento si terrà il 25 e 26 luglio a Portsmouth e la compagnia aerea sarà presente a terra offrendo una serie di esperienze uniche per i fan, tra cui ospitalità premium, tour esclusivi dietro le quinte della Tech Base e fantastici gadget in omaggio. I fan potranno godersi due giorni di torneo ricchi di azione e ‘sail better’ moments con Emirates. In tutta l’area di regata, l’equipaggio di cabina di Emirates accoglierà gli ospiti e creerà momenti memorabili attraverso una serie di esperienze premium, tra cui la distribuzione di cuscini personalizzati con il logo di entrambi i marchi, foto ricordo Polaroid e gadget Emirates. Al termine di ogni giornata di regate, gli appassionati potranno godersi l’intrattenimento dal vivo”. “Emirates sostiene la vela dal 2004, in qualità di naming sponsor of Emirates Team New Zealand nell’America’s Cup. Il calendario globale di SailGP continua a presentare l’Emirates Great Britain SailGP Team in gara sul palcoscenico mondiale a bordo del suo inconfondibile F50 con il marchio Emirates. Emirates è stato il primo naming sponsor di uno dei monumenti più alti della Gran Bretagna al di fuori di Londra, la Spinnaker Tower di Portsmouth (dal 2015 al 2020). La compagnia aerea ha inoltre avuto stretti legami con l’America’s Cup World Series, evento che si è svolto a Portsmouth nel 2015 e nuovamente nel 2016, in qualità di Title Sponsor dell’Emirates Team New Zealand. Emirates è stata anche annunciata come “Presenting Partner” dell’America’s Cup World Series, evento che si sarebbe dovuto tenere a Portsmouth nel 2020. Nel Regno Unito, la compagnia aerea è anche orgogliosa di essere partner dell’Arsenal FC, dell’Emirates FA Cup, del Lancashire Cricket Club, oltre che dell’Emirates Old Trafford, del torneo di Wimbledon, dell’Investec Champions Cup e dell’EPCR Challenge Cup”, conclude Emirates.

IL PERU’ CON AIR TRANSAT – Air Transat, rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, amplia il proprio network intercontinentale e rilancia il collegamento verso Lima, capitale del Perù e una delle destinazioni più richieste in America Latina. La rotta è disponibile dall’Italia con voli in connessione via Toronto o Montréal, fino a ottobre 2026. Lima, voli in connessione da Roma e Venezia: da Roma con 3 frequenze settimanali (mercoledì, sabato e domenica), da Venezia con 1 volo a settimana (sabato).

AMERICAN AIRLINES: MAGGIORE CONTROLLO PER I CLIENTI DURANTE TUTTO IL VIAGGIO – American informa: “American Airlines continua a investire nei suoi strumenti digitali, concentrandosi sulla creazione di un’esperienza di viaggio più connessa, sviluppando funzionalità per la prenotazione, l’aeroporto, la gestione dei disservizi e l’assistenza il giorno della partenza, offrendo in definitiva ai clienti un maggiore controllo durante tutto il viaggio. I clienti si aspettano sempre più che viaggiare sia semplice, intuitivo e facile da gestire, sia che prenotino un viaggio con mesi di anticipo, sia che debbano affrontare un cambiamento il giorno della partenza. Per questo American Airlines introduce nuove funzionalità digitali pensate per offrire ai clienti un maggiore controllo durante tutto il viaggio”. “La tecnologia dovrebbe semplificare i viaggi, non complicarli”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Il nostro obiettivo è creare esperienze digitali che semplifichino i viaggi e offrano ai clienti maggiore sicurezza in ogni fase del percorso”. “I clienti apprezzano le opzioni di pagamento flessibili e ottimizzate per dispositivi mobili quando prenotano viaggi, motivo per cui American Airlines ha recentemente introdotto Venmo come metodo di pagamento su aa.com. American Airlines continua a migliorare l’esperienza di prenotazione digitale con modalità di acquisto di viaggi più flessibili. Quando i piani di viaggio cambiano, i clienti desiderano più di semplici aggiornamenti: vogliono informazioni chiare e soluzioni concrete. Invece di limitarsi a notificare i disagi, American Airlines continua a investire in strumenti che consentano ai clienti di agire immediatamente e gestire il proprio viaggio direttamente tramite l’app o il sito aa.com. Più recentemente, American Airlines ha introdotto la funzionalità automatizzata di voucher pasto per i membri AAdvantage®, aiutando i viaggiatori idonei a ricevere assistenza più rapidamente in caso di disservizi. Gli investimenti di American Airlines vanno oltre i canali digitali e si estendono all’intero percorso in aeroporto. Il Touchless ID contribuisce a semplificare il viaggio, offrendo ai clienti un maggiore controllo dalla pianificazione alla partenza. Oltre 2 milioni di clienti hanno già aderito al TSA PreCheck® Touchless ID, contribuendo a rendere l’esperienza in aeroporto più rapida e comoda per i membri AAdvantage® idonei. La tecnologia offre un modo semplice per verificare l’identità ai controlli di sicurezza partecipanti senza dover presentare un documento d’identità fisico o una carta d’imbarco. Poiché le aspettative dei clienti continuano a evolversi, American Airlines continuerà a investire in strumenti digitali che semplifichino la gestione del viaggio e lo rendano più personalizzato in ogni fase”, conclude American.

QANTAS NOMINATA COMPAGNIA AEREA PIÙ PUNTUALE D’AUSTRALIA – Qantas informa: “Qantas è stata nominata la compagnia aerea più puntuale d’Australia per l’ottavo anno consecutivo, confermandosi ancora una volta al primo posto per puntualità nel Paese. Secondo i dati ufficiali del governo, oltre l’81% dei voli domestici e regionali di Qantas è partito in orario nell’anno conclusosi a giugno, il miglior risultato dal 2019, escludendo il periodo Covid. Il risultato è stato inoltre superiore di 3,4 punti percentuali rispetto all’anno fiscale precedente e di 5,4 punti percentuali rispetto all’anno fiscale 2024. Si tratta della migliore performance in termini di puntualità degli ultimi sette anni. La compagnia aerea ha chiuso l’anno in modo eccellente, con risultati che hanno rivelato che quasi l’85% dei voli Qantas sono partiti in orario a giugno, posizionandosi come la world’s most on-time major airline, secondo la società di analisi aeronautica OAG. È la quinta volta negli ultimi sei mesi che Qantas si classifica tra le prime tre compagnie aeree a livello globale”. Markus Svensson, Qantas Domestic Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Garantire la puntualità a un maggior numero di passeggeri è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge ogni settore operativo, dall’ingegneria e dalle operazioni agli aeroporti e ai nostri team tecnologici. Abbiamo registrato un miglioramento costante nelle nostre prestazioni in termini di puntualità negli ultimi anni ed è merito dei nostri team se ora siamo regolarmente tra le compagnie aeree leader a livello mondiale- Un tasso di puntualità dell’81% è il migliore che abbiamo registrato dal 2019 e si riflette direttamente sul modo in cui i clienti valutano la loro esperienza con noi, che è anch’essa in aumento”.

KLM: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM non opererà voli per Dubai, Riyadh e Dammam fino al 6 settembre compreso”.

IBERIA LANCIA UNA PROMOZIONE PER I VOLI ESTIVI VERSO STATI UNITI E MESSICO – Iberia informa; “Iberia lancia una promozione speciale per i voli estivi verso Stati Uniti e Messico. Le offerte saranno valide dal 22 al 31 luglio per voli fino al 25 agosto 2026 e i biglietti possono essere acquistati tramite il sito web ufficiale della compagnia aerea, iberia.com, e l’app Iberia. I clienti che cercano destinazioni negli Stati Uniti possono trovare voli all’interno dell’ampio network di Iberia. Iberia offre voli verso una dozzina di destinazioni negli Stati Uniti e, pochi mesi fa, a marzo, ha aggiunto un terzo volo giornaliero per New York, integrando l’aeroporto di Newark nella sua rete. Inoltre, grazie all’introduzione dell’A321XLR – il modello più recente ed efficiente dell’intera flotta – Boston ora dispone di due voli giornalieri, così come Miami. Washington e Madrid, invece, sono collegate da sette voli settimanali, uno al giorno. La campagna tariffaria include anche tariffe vantaggiose per chi vola per la prima volta verso nuove destinazioni come Monterrey, nel nord del Messico. Il Messico è una destinazione chiave per la compagnia aerea: con l’apertura di Monterrey, è diventato il secondo Paese in America Latina, dopo il Brasile, con il maggior numero di voli offerti. Iberia offre anche pacchetti vacanza con sconti significativi prenotando volo + hotel o volo + noleggio auto per viaggi a luglio e agosto”.

TURKISH AIRLINES ADERISCE AL FONDO SAFFA – Turkish Airlines ha sottoscritto un accordo per partecipare a SAFFA Fund I, LP (SAFFA Fund o il Fondo), un fondo di investimento gestito da Burnham Sterling Asset Management LLC (BSAM) con l’obiettivo di accelerare la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuel, SAF), in linea con la propria strategia di crescita a lungo termine, gli obiettivi di sostenibilità e la propria visione in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. Costituito nel dicembre 2023, il SAFFA Fund è stato lanciato per aumentare la capacità produttiva dei carburanti sostenibili per l’aviazione e sostenere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio del settore aeronautico. Investendo in progetti legati al SAF che hanno già raggiunto un adeguato livello di maturità tecnologica, il SAFFA Fund punta a contribuire allo sviluppo dell’approvvigionamento di carburante sostenibile per l’aviazione attraverso un portafoglio diversificato, che comprende differenti tecnologie di produzione e aree geografiche. Gestito da BSAM, con Airbus nel ruolo di investitore principale (anchor investor), il Fondo annovera tra i propri partecipanti anche importanti compagnie aeree, oltre a primarie istituzioni internazionali attive nei settori dell’aviazione e della finanza. La partecipazione di Turkish Airlines al Fondo non solo favorisce l’accesso ai carburanti sostenibili per l’aviazione, ma ha anche consentito al vettore di bandiera turco di rafforzare la propria presenza nei progetti di investimento, nello sviluppo delle materie prime e nelle tecnologie che plasmano il futuro del settore, consolidando ulteriormente la propria posizione strategica in linea con gli obiettivi di crescita sostenibile e sicurezza dell’approvvigionamento nel comparto aeronautico. Inoltre, questo investimento rafforza gli obiettivi condivisi di sostenibilità tra Turkish Airlines e Airbus, nell’ambito delle attività legate alla sostenibilità e alla sicurezza delle forniture”. Commentando la partecipazione al SAFFA Fund, Levent Konukcu, Chief Investment & Strategy Officer di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Con questo investimento nel SAFFA Fund intendiamo non solo contribuire allo sviluppo dell’ecosistema dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), ma anche continuare a svolgere un ruolo attivo nel sostegno a progetti innovativi destinati a plasmare il futuro del settore. Le solide collaborazioni internazionali sviluppate nell’ambito del SAFFA Fund ci consentiranno di rafforzare la sicurezza del nostro approvvigionamento e di contribuire alla trasformazione del settore aeronautico globale, sostenendo al contempo il nostro accesso ai carburanti sostenibili per l’aviazione”.

EUROWINGS: NUOVE ROTTE DA BER NELL’ORARIO INVERNALE E PIU’ VOLI PER LA TURCHIA – Eurowings informa: “Eurowings sta ampliando il suo network di rotte presso Berlin Brandenburg Airport (BER). Nel prossimo orario invernale, la value airline opererà voli dalla capitale tedesca verso Porto e Bilbao due volte a settimana. A dicembre verranno aggiunti anche i voli per Lisbona e Sarajevo. In questo modo, la compagnia aerea mantiene queste popolari rotte dall’orario estivo anche in inverno. Inoltre, Eurowings opererà voli dall’aeroporto di Colonia/Bonn (CGN) a Tbilisi, Georgia, durante i mesi di dicembre e gennaio. Tutti i voli sono già prenotabili su eurowings.com”. “Eurowings inoltre sta ulteriormente ampliando la sua partnership in codeshare con SunExpress: con effetto immediato, alcuni voli SunExpress per Antalya possono essere prenotati anche con i codici di volo Eurowings. L’ampliamento riguarda le rotte da dieci città europee, tra cui Berlino, Düsseldorf, Amburgo, Hannover, Colonia/Bonn, Norimberga e Stoccarda, oltre a Graz, Praga e Stoccolma. I viaggiatori potranno quindi beneficiare di collegamenti ancora migliori e di una maggiore flessibilità nella pianificazione dei loro viaggi”, conclude Eurowings.

LOCKHEED MARTIN E VENUS AEROSPACE COLLABORANO PER SVILUPPARE LA NEXT-GENERATION PROPULSION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e Venus Aerospace hanno annunciato un accordo di sviluppo tecnologico congiunto per valutare e perfezionare la Rotating Detonation Rocket Engine (RDRE) technology for future long-range precision fires applications, accelerando la transizione dei sistemi di propulsione avanzati dalla fase di dimostrazione in volo alla capacità operativa. La collaborazione unisce la tecnologia di propulsione collaudata in volo di Venus Aerospace con l’esperienza di Lockheed Martin nello sviluppo, nell’integrazione e nella rapida implementazione di sistemi di difesa avanzati. Insieme, le aziende valuteranno come questa architettura di propulsione emergente possa supportare le capacità di nuova generazione che richiedono maggiore gittata, velocità e flessibilità operativa”.

IL SIKORSKY NOMAD™ 100 COMPLETA L’INITIAL FLIGHT TEST PHASE PER IL DARPA EVADE PROGRAM – Lockheed Martin informa: “Sikorsky, una società di Lockheed Martin, ha completato gli initial ground and flight testing del suo Nomad™ 100 uncrewed aerial system (UAS) in collaborazione con il Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Early VTOL Aircraft Demonstration (EVADE) program. Questo traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nella fornitura di high-performing uncrewed systems. Gli investimenti di Lockheed Martin nell’innovazione stanno accelerando lo sviluppo di next-generation autonomy and crewed-uncrewed teaming capabilities, offrendo agli operatori in prima linea vantaggi decisivi”. “I test di volo in corso del Nomad 100 riflettono il nostro impegno a far progredire la tecnologia autonoma, fornendo al contempo capacità operative sicure e affidabili che consentano ai clienti di colmare lacune operative critiche”, ha dichiarato Rich Benton, vice president and general manager, Sikorsky. “Il Nomad opererà come parte di un crewed-uncrewed team, integrando missioni in qualsiasi ambiente, dalle basi operative avanzate più spartane ai ponti delle navi e alle zone di atterraggio non attrezzate”.

DELTA E’ IL No. 1 CORPORATE BLOOD DRIVE SPONSOR PER L’AMERICAN RED CROSS PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO – Delta informa: “Il costante impegno di Delta nelle donazioni di sangue salvavita ha reso la compagnia aerea il No. 1 corporate blood drive sponsor della American Red Cross per il nono anno consecutivo, con dipendenti, pensionati e clienti che hanno donato 15.911 unità di sangue nel FY026 (FYE 30/06)”. “Proprio la settimana scorsa, la Red Cross ha dichiarato un’emergenza per carenza di sangue e sta cercando urgentemente donatori”, ha affermato Anne McKeough, Chief Development Officer for the American Red Cross. “Siamo profondamente grati a partner come Delta che ci aiutano a soddisfare il costante bisogno di sangue. In qualità di nostro top blood drive sponsor per il nono anno consecutivo, Delta svolge un ruolo fondamentale nel garantire che i pazienti ricevano le cure essenziali”. “Nel corso del FY26, Delta ha organizzato 392 raccolte di sangue in 81 sedi, ha aggiunto tre nuove sedi e ha accolto 1.967 nuovi donatori, ampliando così il supporto alle comunità. “Quando le persone sono in difficoltà, il personale Delta si fa avanti. È nella nostra natura”, ha affermato Emmakate Young, Managing Director of Strategic Partnerships, Delta. “Per il nono anno consecutivo, il nostro personale è stato in prima linea nel salvare vite umane attraverso la donazione di sangue. Dai donatori ai responsabili delle raccolte di sangue e ai volontari, siamo grati a tutti coloro che si sono uniti per fare la differenza per i pazienti e le loro famiglie ogni giorno”.

DELTA: TORNA L’EVENTO BEYOND THE SUMMER – Delta informa: “L’evento annuale Beyond The Summer di Delta torna il 21 luglio, offrendo ai clienti offerte di volo esclusive e promozioni a tempo limitato attraverso il crescente portfolio di partner di viaggio e lifestyle di Delta, mentre i membri SkyMiles idonei avranno accesso esclusivo a opportunità di accumulo di miglia doppie. I membri SkyMiles idonei che si iscrivono e prenotano itinerari Delta Main Classic o Delta Main Extra idonei entro il 23 luglio 2026, possono guadagnare il doppio delle miglia viaggiando sui voli idonei inclusi nell’evento Beyond The Summer. Tra le destinazioni incluse figurano Riyadh, Seoul, Honolulu, Sydney, Auckland, Roma, Parigi, Francoforte, Hong Kong, Shanghai, Cancun, Punta Cana e molte altre. Questa promozione di 72 ore offre ai viaggiatori un ulteriore motivo per prenotare viaggi verso destinazioni in tutto il network globale di Delta”.