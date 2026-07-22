Bombardier Defense annuncia un 10-Year Services Support Agreement con le Swedish Armed Forces

La Swedish Defence Materiel Administration ha firmato un comprehensive 10-year Services Support Agreement (SSA) per conto delle Swedish Armed Forces (SWEAF), a seguito della recente acquisizione di due velivoli Bombardier Global 6500 nell’ambito del programma di modernizzazione della flotta.

“I velivoli, recentemente consegnati alle SWEAF, svolgeranno multi-role mission, incluso il trasporto di capi di Stato. Gli aerei sono inclusi nel Bombardier Smart Services Defense program, che offre una copertura completa dei costi per i ricambi, inclusi landing gear e APU, manodopera, ground support equipment, engineering expertise, technical assistance, accesso a mobile response teams, shipping costs. L’accordo di supporto copre i due Global 6500 appena acquisiti e consentirà alle SWEAF di accedere alla rete di assistenza e supporto leader del settore di Bombardier, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, contribuendo a garantire la prontezza operativa a lungo termine”, afferma Bombardier.

“Questo accordo riflette l’impegno di Bombardier nel fornire più che velivoli di livello mondiale: offriamo affidabilità operativa a lungo termine ai defense and missionized customers in tutto il mondo”, ha dichiarato Paul Sislian, Executive Vice President, Aircraft Sales and Aftermarket Services. “Attraverso il nostro programma Smart Services Defense, le Forze Armate svedesi beneficeranno di un supporto OEM senza interruzioni, di una maggiore prontezza operativa e di costi di gestione prevedibili, il che consentirà loro di concentrarsi sulla missione mentre noi supportiamo i loro velivoli in ogni fase”.

“Il velivolo Bombardier Global 6500 è una piattaforma collaudata per government, defense and specialized mission operators in tutto il mondo. Rinomato per le sue prestazioni, affidabilità e flessibilità operativa, il velivolo offre un’autonomia eccezionale, una lunga durata operativa e capacità di integrazione con i sistemi di missione, risultando ideale per un’ampia varietà di applicazioni di difesa e sicurezza.

Bombardier conta oltre 100 sedi in tutto il mondo pronte a fornire assistenza e supporto per tutti i velivoli Learjet, Challenger e Global. L’azienda rimane impegnata a rafforzare le proprie capacità in posizioni strategiche chiave per supportare la propria clientela globale”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)