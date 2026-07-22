Embraer: gli accordi di oggi durante il Farnborough Airshow

Embraer e l’United Kingdom Department for Business and Trade rafforzano la cooperazione strategica in materia di innovazione e sviluppo aerospaziale

Embraer e l’UK Department for Business, Innovation, Science and Trade (BIST) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) durante il Farnborough Airshow.

Basandosi su decenni di cooperazione tra Embraer e il Regno Unito, l’iniziativa mira ad approfondire la collaborazione in aree strategiche quali ricerca e sviluppo, innovazione, capacità aeronautiche e sviluppo della supply chain, rafforzando ulteriormente i legami tra Embraer e l’ecosistema aerospaziale del Regno Unito.

Da oltre 45 anni Embraer vanta una solida presenza nel Regno Unito, dove fornisce velivoli commerciali e militari, sviluppa progetti di ricerca e sviluppo e collabora con fornitori britannici le cui tecnologie contribuiscono alla competitività dei suoi prodotti e servizi a livello globale.

A complemento della proficua collaborazione già instaurata con UK Export Finance (UKEF), che ha contribuito ad aumentare il numero di fornitori britannici di Embraer e a quasi raddoppiare il volume d’affari con tali fornitori, il protocollo d’intesa con BIST crea un quadro di riferimento per un dialogo costante tra Embraer e le parti interessate del Regno Unito. Questo accordo contribuirà a individuare nuove opportunità, tra cui ulteriori partnership in materia di innovazione, ingegneria e supply chain, nonché altri progetti che rafforzeranno il valore economico per entrambe le parti.

“Il Regno Unito è un partner strategico per Embraer e vediamo significative opportunità per approfondire la nostra collaborazione in ambito di innovazione, tecnologia e sviluppo industriale”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Condividiamo una visione comune dell’aviazione come motore di crescita economica, progresso tecnologico e connettività. Basandoci sul lavoro che abbiamo sviluppato con l’UKEF, questo protocollo d’intesa rappresenta un passo importante per ampliare ulteriormente la nostra partnership e sostenere la crescita sostenibile nel settore aerospaziale globale”.

Il Business, Innovation, Science and Trade Secretary, Jonathan Reynolds, ha dichiarato: “Il Regno Unito ha bisogno di una crescita migliore in ogni area geografica e che imprese e governo collaborino per migliorare il tenore di vita. Questo accordo rappresenta un forte voto di fiducia nel settore aerospaziale britannico, leader a livello mondiale, e si basa sulla nostra partnership di lunga data con Embraer. Rafforzando la collaborazione in materia di innovazione, ingegneria e supply chain, possiamo creare nuove opportunità, sostenere posti di lavoro altamente qualificati e promuovere la crescita nelle comunità di tutto il Regno Unito.”

Gary Elliott, CEO, Aerospace Technology Institute, ha dichiarato: “L’Aerospace Technology Institute accoglie con favore questo accordo con Embraer e non vede l’ora di collaborare su priorità condivise che promuovano l’innovazione, rafforzino le supply chain e migliorino la competitività del settore aerospaziale”.

Embraer e Mubadala firmano un accordo per rafforzare la posizione degli Emirati Arabi Uniti nel settore aerospaziale globale e la presenza di Embraer nel Paese e nella regione

Embraer e Mubadala Investment Company (“Mubadala”) hanno firmato uno Strategic Framework Agreement al Farnborough International Airshow, che stabilisce un percorso per una collaborazione a lungo termine in supply, maintenance, repair and overhaul (MRO), human capital development, research and development.

L’accordo è stato firmato da Dimas Douglas Tomelin, Chief Strategy and Innovation Officer di Embraer S.A., in rappresentanza di Embraer, e da Amer Siddique, Executive Director at Mubadala’s UAE Investments Platform, in rappresentanza di Mubadala.

La partnership si basa sull’ecosistema aerospaziale integrato degli Emirati Arabi Uniti, che comprende aerostrutture, materiali avanzati, MRO e servizi aeronautici. Mentre i principali produttori di aeromobili razionalizzano le proprie basi di fornitori a favore di un numero minore di partner più grandi, in grado di operare lungo l’intera catena del valore, questo accordo mette in pratica tale capacità integrata.

Lo sviluppo della forza lavoro è un pilastro fondamentale dell’accordo. Embraer e Mubadala definiranno congiuntamente le modalità di sviluppo del personale e pianificheranno programmi di formazione incentrati sul miglioramento delle competenze ingegneristiche e aerospaziali negli Emirati Arabi Uniti, inclusi tirocini pratici, trasferimento di conoscenze e stage presso gli stabilimenti Embraer per i talenti emiratini.

Le due organizzazioni pianificheranno inoltre congiuntamente la ricerca e lo sviluppo di next-generation aerostructures technologies, tra cui materiali compositi, produzione additiva e leghe ad alta temperatura, con l’obiettivo di creare un polo di innovazione condiviso per accelerare la prototipazione e portare le nuove tecnologie su scala industriale.

“Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner strategico per Embraer e crediamo che questa collaborazione offra significative opportunità per promuovere le capacità industriali e tecnologiche del Paese e rafforzare la presenza di Embraer negli Emirati Arabi Uniti e in Medio Oriente, aprendo la strada a future opportunità commerciali per il portafoglio Embraer. Unendo la nostra esperienza alla visione degli Emirati Arabi Uniti in termini di innovazione e crescita, non vediamo l’ora di costruire una partnership solida e reciprocamente vantaggiosa negli anni a venire”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e Amministratore Delegato di Embraer.

“Da due decenni, la piattaforma di investimenti Mubadala negli Emirati Arabi Uniti sostiene le capacità che il Paese deve sviluppare e possedere per garantire il proprio futuro, in linea con la visione della nostra leadership di costruire un’economia caratterizzata da resilienza e competitività globale. Il settore aerospaziale è sempre stato parte integrante di questa convinzione. Questo accordo con Embraer ne è una naturale estensione. Collega la solida esperienza maturata nelle nostre attività aerospaziali a uno dei principali produttori del settore e riflette un principio più ampio che guida ogni nostra azione: investire tempestivamente, sviluppare localmente e prepararsi in anticipo rispetto alle esigenze”, ha dichiarato il Dr. Bakheet Al Katheeri, Chief Executive Officer of Mubadala’s UAE Investments Platform.

Al centro della collaborazione si trovano due delle aziende aerospaziali di punta degli Emirati Arabi Uniti. Per Sanad, azienda di Abu Dhabi specializzata in manutenzione, riparazione e revisione (MRO) al servizio di oltre 40 compagnie aeree globali, l’accordo apre la strada alla fornitura di servizi MRO, con un potenziale di espansione regionale nei mercati del GCC e del Sud America (SAMENA) in base alla crescita della domanda.

Per Strata Manufacturing, produttore di aerostrutture con sede ad Al Ain, i cui componenti sono utilizzati dai principali OEM aeronautici a livello mondiale, questo accordo rappresenta un percorso verso lo status di fornitore di primo livello sulle piattaforme Embraer.

Embraer e Strata Manufacturing avviano una collaborazione strategica a supporto delle Commercial Aircraft Aerostructures

Strata Manufacturing PJSC (“Strata”), società interamente controllata da Mubadala Investment Company e uno dei principali produttori mondiali di aerostrutture avanzate in materiale composito, ed Embraer hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoA) durante il Farnborough International Airshow 2026, segnando una tappa significativa negli sforzi delle due aziende per rafforzare la collaborazione nella produzione aerospaziale avanzata.

Il MoA definisce un quadro di riferimento per la valutazione della potenziale fornitura di aerostrutture avanzate in materiale composito da parte di Strata per i programmi di Embraer relativi agli aerei commerciali. In base all’accordo, entrambe le società collaboreranno alla valutazione dei pacchetti di lavoro per la famiglia di aeromobili Embraer E2, procedendo secondo una roadmap strutturata di traguardi tecnici, commerciali e contrattuali.

La collaborazione riflette il comune impegno di entrambe le organizzazioni a promuovere l’innovazione, l’eccellenza produttiva e la resilienza delle supply chain aerospaziali globali. Combinando l’esperienza di Embraer nello sviluppo di aeromobili commerciali con le competenze di Strata, riconosciute a livello internazionale, nella produzione di materiali compositi avanzati, la partnership mira a supportare le tecnologie aerostrutturali di nuova generazione.

Oltre al programma E2, il protocollo d’intesa delinea la reciproca intenzione di entrambe le parti di esplorare opportunità di collaborazione su altre piattaforme aeronautiche Embraer.

Sara Abdulla AlMemari, CEO ad interim di Strata, ha dichiarato: “Questo accordo con Embraer rappresenta un passo importante nell’espansione delle partnership globali di Strata con i principali produttori di aeromobili. Riflette la fiducia riposta nelle nostre capacità di produzione di materiali compositi avanzati e nella nostra capacità di fornire aerostrutture di livello mondiale che soddisfano i più elevati standard di qualità, precisione e affidabilità. Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con Embraer per costruire una partnership a lungo termine che supporti l’innovazione e la crescita sostenibile in tutto il settore aerospaziale”.

Roberto Chaves, Executive VP, Global Procurement & Supply Chain of Embraer, ha dichiarato: “Strata si è affermata come un produttore aerospaziale affidabile, con una solida esperienza nei materiali compositi avanzati e un comprovato impegno per l’eccellenza operativa. Con questo protocollo d’intesa, compiamo un passo importante verso la valutazione di nuove opportunità per rafforzare la nostra supply chain globale, supportando al contempo il continuo successo dei nostri programmi per aeromobili commerciali. Non vediamo l’ora di collaborare per valutare il potenziale tecnico e industriale di questa partnership”.

La firma del protocollo d’intesa al Farnborough International Airshow 2026 sottolinea l’importanza strategica delle partnership internazionali per promuovere l’innovazione, rafforzare le capacità industriali e sostenere la crescita a lungo termine del settore aerospaziale globale.

Eve Air Mobility e il FDOT collaborano per promuovere l’advanced air mobility in Florida

Eve Air Mobility (“Eve”) annuncia una partnership con il Florida Department of Transportation (FDOT) per un’iniziativa mirata alla Advanced Air Mobility (AAM) presso SunTrax Air.

L’iniziativa, guidata dal FDOT, unirà l’esperienza di Eve in materia di aeromobili eVTOL, operazioni e servizi, con le capacità di ricerca, test e validazione di SunTrax Air. L’iniziativa si concentrerà sulla fornitura di informazioni sulle infrastrutture, le procedure operative e le airspace navigation procedures necessarie per consentire l’integrazione sicura ed efficiente della mobilità aerea avanzata nella rete di trasporti della Florida.

“La Florida riconosce il suo ruolo strategico nel futuro della mobilità aerea avanzata e sta costruendo proattivamente l’ecosistema necessario a supportarla”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO, Eve Air Mobility. “Forte della consolidata collaborazione di Embraer con lo Stato, Eve è orgogliosa di mettere a disposizione la propria esperienza per contribuire a promuovere la visione della Florida e la sua preparazione per le operazioni con velivoli eVTOL”.

Di proprietà e gestito dal FDOT, SunTrax Air funge da centro di ricerca e sviluppo dedicato alla mobilità aerea avanzata in Florida, fornendo un ambiente collaborativo per valutare tecnologie, concetti operativi e infrastrutture di supporto per l’aviazione di nuova generazione.

“Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti per la Florida verso l’implementazione della Mobilità Aerea Avanzata”, ha dichiarato Jared W. Perdue, P.E., Segretario del FDOT (Florida Department of Transportation). “Le risorse e le infrastrutture uniche di SunTrax Air svolgeranno un ruolo chiave nella ricerca e nei test di Eve, necessari per garantire la sicura integrazione della Mobilità Aerea Avanzata nel nostro sistema di trasporto”.

(Ufficio Stampa Embraer)