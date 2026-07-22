Leonardo: gli accordi durante il Farnborough Airshow 2026

Leonardo, PT ESystem Solutions e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia firmano contratto per la fornitura dei velivoli M-346 F

Leonardo e PT ESystem Solutions Indonesia hanno annunciato la firma di un contratto per la fornitura al Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia di 12 velivoli leggeri multiruolo da combattimento Leonardo M-346 F “Block 20”, destinati a soddisfare le esigenze operative della Forza Aerea indonesiana. Il contratto, che segue la Lettera d’Intenti annunciata a febbraio, comprende anche un’ampia gamma di capacità di supporto, manutenzione, revisione e addestramento in loco, oltre allo sviluppo di competenze professionali. L’inizio delle consegne è previsto nel 2030.

Il programma fornirà un contributo significativo al piano di ammodernamento della flotta aerea del Ministero della Difesa indonesiano, grazie alle avanzate tecnologie e le prestazioni dell’M-346. L’M-346 F Block 20 garantirà capacità operative multiruolo e consentirà l’addestramento avanzato dei piloti della Forza Aerea indonesiana.

L’Indonesia diventerà il ventitreesimo utilizzatore dell’M-346. Il contratto introduce inoltre in Asia il nuovo standard “Block 20”, dopo Europa e Nord America. A soli otto mesi dal primo ordine, la forte e rapida domanda globale per l’ultima versione del velivolo dimostra chiaramente come questa risponda pienamente alle esigenze dei clienti.

La solida partnership con PT ESystem conferma l’impegno di Leonardo nello sviluppo di collaborazioni durature e nella volontà di sostenere l’industria aerospaziale e della difesa indonesiana, assicurando importanti ricadute industriali a livello locale.

Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha dichiarato: “L’introduzione dell’M-346 F in Indonesia rappresenta una chiara dimostrazione non solo delle qualità intrinseche del sistema, ma anche della continua e crescente fiducia del Paese nelle nostre capacità in diversi domini. Siamo qui per restare e per ampliare ulteriormente il nostro contributo e il nostro impegno, sia nei settori consolidati sia in quelli emergenti, fornendo il livello di tecnologia richiesto dal Paese nel quadro della sua strategia di lungo termine per lo sviluppo dell’aerospazio e della difesa”.

La nuova configurazione M-346 F “Block 20” sarà dotata di cockpit con un ampio display digitale, radar a scansione elettronica, data-link Link 16, sistemi di contromisure elettroniche e nuovi sistemi d’arma. Il velivolo offre un sistema integrato completo per l’addestramento avanzato al volo, comprendente un Ground Based Training System (GBTS) che combina simulazione e voli reali secondo la logica Live, Virtual and Constructive (LVC), oltre a capacità aggiuntive di combattimento leggero per missioni aria-aria e aria-superficie, rese possibili da sistemi di missione, equipaggiamenti e sensori avanzati, inclusa la capacità di rifornimento in volo.

L’M-346 costituisce il fulcro di un sistema di addestramento avanzato all’avanguardia e in continua evoluzione, che ha già dimostrato la propria efficacia. Il programma rappresenta una storia di successo con oltre 170.000 ore di volo accumulate e più di 170 velivoli ordinati fino a oggi, consentendo a numerose forze aeree nel mondo, anche in Asia, di addestrare i propri piloti all’impiego dei più moderni caccia ad alte prestazioni e di prepararli alla transizione verso la nuova generazione di sistemi di combattimento aereo.

Il sistema M-346 è stato scelto da 23 utilizzatori per l’addestramento dei propri piloti, tra cui l’International Flight Training School in Italia. Il velivolo viene inoltre impiegato in operazioni tattiche come caccia leggero multiruolo. Grazie alle sue elevate prestazioni e alla sua eccezionale manovrabilità, l’M-346 è stato selezionato in Italia anche dall’Aeronautica Militare come futuro velivolo delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Leonardo, PT ESystem Solutions e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia firmanio una Lettera di Intenti per gli elicotteri AW149

Leonardo, PT ESystem Solutions e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia hanno annunciato la firma di una Lettera d’Intenti per la fornitura e il supporto di elicotteri destinati alla Marina indonesiana. L’accordo comprende inoltre lo sviluppo di capacità locali nei settori dell’assistenza tecnica, della manutenzione, del completamento degli aeromobili e dell’addestramento.

L’eventuale passaggio dalla Lettera d’Intenti alla sottoscrizione di un contratto si tradurrebbe nella fornitura di elicotteri AW149 destinati a missioni di ricerca e soccorso e di protezione civile, sia da basi terrestri sia da unità navali. Il programma sostiene il piano di ammodernamento della Marina indonesiana, rafforzandone le capacità di risposta alle emergenze. Inoltre, contribuirebbe ad ampliare ulteriormente la presenza di Leonardo nel mercato elicotteristico indonesiano, in particolare nei settori del soccorso, della pubblica sicurezza e del trasporto passeggeri.

La Lettera d’Intenti evidenzia il crescente rafforzamento della partnership tra Leonardo e PT ESystem Solutions, a seguito dell’avvio del programma indonesiano relativo al velivolo leggero da combattimento M-346 F Block 20. Essa testimonia la continua fiducia del Ministero della Difesa indonesiano nei prodotti e nelle tecnologie di Leonardo, nonché nell’impegno dell’azienda a fornire un contributo significativo allo sviluppo dell’industria aerospaziale e della difesa del Paese.

L’AW149 è un elicottero militare multiruolo di ultima generazione, progettato per soddisfare le esigenze più impegnative delle forze armate. È già in servizio presso diversi operatori internazionali per un’ampia gamma di missioni, tra cui trasporto tattico, utility, supporto ravvicinato, evacuazione medica (MEDEVAC/CASEVAC), ricerca e soccorso (SAR) e Combat Search and Rescue (CSAR). La sua eventuale selezione da parte dell’Indonesia rafforzerebbe ulteriormente la presenza del programma AW149 nel Sud-est asiatico.

Leonardo e Baykar: pienamente operativa la Joint Venture LBA Systrems

Al Farnborough International Airshow, Leonardo e Baykar hanno annunciato il raggiungimento della piena operatività della loro Joint Venture (JV) LBA Systems, con l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e la nomina dei vertici della nuova società, portando così a compimento la costituzione di un nuovo protagonista nel settore tecnologico dei sistemi a pilotaggio remoto. Leonardo e Baykar detengono ciascuna una quota del 50% della JV, che ha sede legale e operativa in Italia.

La JV beneficia di competenze complementari nella progettazione, sviluppo, produzione e manutenzione di sistemi aerei senza equipaggio (Uncrewed Air System – UAS). LBA Systems combina i sistemi elettronici all’avanguardia di Leonardo, l’integrazione di suoi payload ed equipaggiamenti nonché le sue solide competenze nell’approvazione e certificazione UE con la progettazione e lo sviluppo da parte di Baykar di piattaforme UAS avanzate, un ampio portafoglio che copre tutti i principali segmenti e processi e capacità produttive avanzate ed efficienti. La creazione di una Business Unit dedicata ai sistemi a pilotaggio remoto all’interno della Divisione Aeronautica di Leonardo consentirà un coordinamento e un’esecuzione efficaci delle attività commerciali e industriali.

Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha dichiarato: “LBA Systems entra nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto, in rapida crescita, con un’offerta completa e competitiva. Fa leva su un’ampia gamma di sistemi proprietari di Leonardo, che possono essere integrati su diverse piattaforme di Baykar per soddisfare i requisiti di missione sempre più esigenti imposti dalle sfide operative odierne. L’avvio delle attività di LBA Systems rappresenta inoltre un esempio concreto dei pilastri della nostra strategia: accelerazione dell’esecuzione e della produzione, rafforzamento e ampliamento della base industriale, partnership per raggiungere la massa critica necessaria a rispondere all’evoluzione della domanda dei mercati europeo e globale, crescita e creazione di valore”.

Haluk Bayraktar, CEO di Baykar, ha detto: “LBA Systems è un’iniziativa importante che combina architetture autonome ad alta tecnologia e collaudate insieme e alla forza produttiva di Baykar con le avanzate capacità di payload e avionica di Leonardo. Il successo dei recenti test di volo cooperativo che ha coinvolto il nostro sistema a pilotaggio remoto KIZILELMA con il velivolo M-346 di Leonardo ha dimostrato la maturità globale che la nostra tecnologia nel settore ha raggiunto, secondo gli standard NATO, ed è stata una risposta diretta alle esigenti richieste operative. Con LBA Systems, offriremo al mercato globale soluzioni pronte e affidabili – dall’Astore Levante a KIZILELMA – andando oltre i concetti su carta. Questa partnership è un passo strategico che rafforzerà la base industriale della difesa sia in Europa che nei paesi alleati”.

LBA Systems opererà per co-sviluppare sistemi a pilotaggio remoto di nuova generazione, potenziati da intelligenza artificiale avanzata, resilienza informatica e interoperabilità multidominio, cogliendo opportunità sia nel mercato europeo sia in quello internazionale.

La gamma di prodotti della JV, basata sull’armonizzazione di competenze di entrambi i partner, include già sei sistemi diversi, che vanno dal KALKAN, classe 80 kg e progettato principalmente per missioni ISR (Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione), fino al TB2 Medium Altitude Long Endurance (MALE) in due diverse varianti e all’Astore Levante, capace di decollare e atterrare su portaerei, fino alla piattaforma AKINCI High Altitude Long Endurance (HALE) e al caccia a pilotaggio remoto KIZILELMA.

Il velivolo da combattimento senza equipaggio KIZILELMA ha recentemente dimostrato con successo avanzate capacità di missione cooperativa tra velivoli con e senza equipaggio nel corso di test effettuati con il caccia leggero Leonardo M-346 F. Al Farnborough International Airshow, i partner presentano inoltre il primo prodotto di LBA Systems, l’Astore Levante, che integra la collaudata piattaforma Bayraktar TB3 con un’ampia gamma di tecnologie avanzate di Leonardo, tra cui sensori, sistemi di missione e stazione di controllo a terra.

Le attività industriali relative ai modelli Astore Levante e KIZILELMA saranno svolte presso gli stabilimenti produttivi di Leonardo, dove è già in corso la produzione di un primo lotto di UAS Astore Levante, con consegna all’utilizzatore finale in Italia prevista entro la fine dell’anno. Le attività relative ai TB2 e agli AKINCI saranno invece svolte presso lo stabilimento Baykar in Italia.

Accordo tra Lockheed Martin e Leonardo per il rafforzamento dei servizi MRO per il C-130J Super Hercules

Lockheed Martin e Leonardo hanno firmato un accordo relativo al potenziale incremento futuro dei servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per la flotta di aerei da trasporto C-130J Super Hercules in Europa, Medio Oriente e Nord Africa (MENA).

In base all’accordo, Lockheed Martin integrerà ulteriormente Leonardo nella sua solida rete di supporto per il collaudato C-130, in qualità di MRO Center per gli operatori presenti in questi territori.

Con la concretizzazione di questa opportunità, Lockheed Martin intende fornire a Leonardo l’assistenza tecnica, le attrezzature e la formazione necessarie per migliorare ulteriormente le capacità in Italia, rafforzando l’hub strategico per la manutenzione e la sostenibilità della flotta C-130J. Le aziende potrebbero inoltre esplorare ulteriori opportunità commerciali future legate alla manutenzione e al supporto del C-130J. Oltre 570 C-130J sono stati consegnati a una rete di partner in 27 paesi in tutto il mondo, di cui 16 in Europa e nella regione MENA, tutti potenziali utilizzatori della struttura MRO italiana.

Un enhanced MRO service center in Italia consentirà agli utilizzatori del C-130J in tutti i territori di massimizzare l’efficacia dei loro velivoli multiruolo, fornendo servizi certificati dal produttore originale e costantemente aggiornati, garantendo capacità di pianificazione superiori, prossimità e prontezza operativa delle flotte a livello globale. Un centro di assistenza di questo tipo migliorerà anche l’efficienza e l’interoperabilità dell’intera flotta C-130J in Europa.

Questo accordo iniziale per valutare la possibilità che Leonardo diventi un centro di assistenza MRO per questi territori si basa su una collaborazione ventennale tra Lockheed Martin e Leonardo, che fornisce supporto tecnico-logistico alla flotta Super Hercules dell’Aeronautica Militare Italiana, e sulla sua riconosciuta esperienza nella manutenzione di velivoli da trasporto tattico, maturata grazie al suo ruolo di fornitore OEM e MRO del velivolo multiruolo Leonardo C-27J.

“Con l’evolversi delle esigenze, anche il Super Hercules si evolve grazie ai centri di assistenza C-130 approvati, che aumentano la prontezza operativa delle flotte e creano resilienza per la regione e la comunità globale”, ha dichiarato Trish Pagan, vice president, Lockheed Martin Air Mobility and Maritime Missions. “L’investimento e la collaborazione con Leonardo creeranno una maggiore capacità per l’Europa e la possibilità di espandere i servizi ad altre regioni.”

“La decisione di ampliare la presenza di Leonardo nell’MRO market del C-130J e di aumentare il nostro livello di responsabilità, gestendo la flotta di C-130J in una regione così importante e diversificata, dimostra la riconosciuta qualità delle nostre prestazioni MRO e che disponiamo di tutte le capacità necessarie e comprovate per garantire la soddisfazione del cliente e il livello di reattività richiesto dagli utenti”, ha affermato Tommaso Pani, SVP Marketing and Sales, Leonardo Aeronautics. “Ringraziamo Lockheed Martin per la fiducia riposta in Leonardo e non vediamo l’ora di iniziare le attività per questa nuova iniziativa”.

CAE e Leonardo ampliano la collaborazione per migliorare l’addestramento sull’M 346

CAE e Leonardo hanno annunciato un accordo di collaborazione che sfrutta la loro partnership di lunga data sull’M 346 Integrated Training System (ITS). L’accordo rafforza la cooperazione, affrontando le opportunità di mercato nell’advanced fighter pilot training e stabilendo lo sviluppo di capacità avanzate per preparare i piloti ai concetti operativi in evoluzione, tra cui le operazioni aeree di ultima generazione e di prossima generazione, i sistemi basati sull’intelligenza artificiale e gli ambienti di missione sempre più autonomi.

L’accordo riflette la continua crescita del rapporto CAE-Leonardo e ne amplia l’ambito agli ambienti Live, Virtual and Constructive (LVC) e Live Synthetic Integration (LSI). Insieme, le aziende collaboreranno a una roadmap tecnologica che farà progredire l’ITS dell’M-346, comprese le funzionalità del sistema Block 20.

La International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu, in Sardegna, la scuola di addestramento avanzato dell’Aeronautica Militare Italiana, realizzata con tecnologia Leonardo in collaborazione con CAE, rappresenta un esempio concreto della partnership CAE-Leonardo, offrendo uno degli ambienti di addestramento più integrati al mondo, pensato per missioni operative complesse di nuova generazione. Combinando addestramento al volo reale, simulazione avanzata e prove di missione, supportate da un’istruzione basata sui dati, l’IFTS dimostra come le soluzioni di addestramento integrate possano accelerare e sostenere la prontezza operativa.

L’approccio di addestramento integrato adottato presso l’IFTS riflette anche la crescente necessità di una maggiore interoperabilità tra le forze aeree alleate. Ambienti di addestramento come l’IFTS consentono ai piloti di diverse nazioni di addestrarsi insieme utilizzando standard, tattiche e scenari di missione comuni, rafforzando la coesione operativa tra le forze NATO e dei paesi partner. La simulazione avanzata permette inoltre ai piloti di sperimentare scenari operativi complessi in modo ripetuto e sicuro, accelerando l’apprendimento e migliorando la preparazione per le missioni reali.

“La nostra consolidata collaborazione con Leonardo e l’International Flight Training School (IFTS) rappresenta il principale esempio di come combinare tecnologie di simulazione altamente sofisticate con l’addestramento al volo reale per offrire una formazione di livello mondiale ai piloti e una prontezza operativa”, ha dichiarato Pascal Grenier, Presidente di CAE Defence & Security. “Il futuro scenario richiederà ai piloti competenze senza precedenti. Attraverso questa collaborazione, svilupperemo ambienti di addestramento che aiuteranno gli aviatori a sviluppare le capacità di giudizio, adattabilità e decisionali necessarie per impiegare sistemi di missione avanzati e automatizzati”.

“Mentre le nazioni di tutto il mondo si preparano a operare con capacità aeree sempre più avanzate e integrate, l’addestramento dei piloti deve adattarsi rapidamente per garantire che l’intero programma di studi e le relative tecnologie siano pienamente conformi a questa evoluzione”, ha affermato Stefano Bortoli, Leonardo Aeronautics Managing Director. “Questo accordo progressivo con il nostro partner di lunga data, CAE, rafforzerà lo sviluppo di piloti altamente qualificati per le esigenze operative attuali e future. Unendo le nostre competenze ed esperienze complementari, già dimostrate dalla nostra collaborazione presso la International Flight Training School, rafforziamo la nostra capacità di supportare i vertici della difesa nel garantire che i loro piloti siano preparati per le sfide di domani”.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)