Tecnam svela una nuova era nel Personal Flying: Rivale

Tecnam ha svelato ufficialmente il nome e i primi elementi di design del suo atteso nuovo aircraft program: il Tecnam Rivale.

“Presentato a una folla numerosa durante una conferenza stampa all’EAA AirVenture di Oshkosh, il Tecnam Rivale rappresenta un nuovo audace capitolo volto a ridefinire la personal flying experience.

Svelata da Brandon Martini di Stratus Financial e dal Tecnam Managing Director, Giovanni Pascale Langer, la presentazione ha volutamente sfidato ogni convenzione, svelando una scultura mozzafiato in acciaio inossidabile da 1.360 kg, meticolosamente realizzata, modellata, saldata e lucidata nel corso di diversi mesi. Questa monumentale opera d’arte ha voluto mettere in mostra il concept definitivo e le prime linee distintive del Rivale.

L’imponente struttura in acciaio si integrava perfettamente con l’engine cowling dell’aereo, che ospita il nuovo motore Continental V6 dedicato al Tecnam Rivale, e una MT Propeller su misura, personalizzata per il Rivale sia nella forma che nella livrea.

L’installazione invita i visitatori a scoprire la meticolosa attenzione ai dettagli che si cela nei primi 90 centimetri dell’aereo. Tutto ciò che si trova oltre è stato volutamente lasciato nascosto, incoraggiando il mondo dell’aviazione a immaginare cosa si nasconda oltre il muso, fino alla coda e alle estremità alari, in attesa della presentazione ufficiale dell’aereo completo il prossimo anno. Nei prossimi mesi, Tecnam svelerà progressivamente nuovi dettagli, approfondimenti ed elementi di design, permettendo alla storia del Rivale di svelarsi capitolo dopo capitolo.

Traendo ispirazione dalla convinzione di Leonardo da Vinci secondo cui “la perfezione non è un dettaglio”, il Rivale incarna la filosofia italiana per cui la bellezza è parte integrante della funzione, non un ripensamento”, afferma Tecnam.

“Cosa manca oggi all’esperienza del personal flying? E forse, cosa ancora più importante, che sensazione dovrebbe davvero trasmettere?”, ha chiesto Giovanni Pascale Langer, Tecnam Managing Director, durante il suo intervento. “Per noi, il private flying non è mai stato semplicemente un viaggio da un luogo all’altro. È libertà. Emozione. Bellezza. Tempo. E le persone con cui si sceglie di condividerlo”.

Il nome “Rivale” riflette la spinta interna di Tecnam verso il progresso e l’evoluzione continui. “Il nostro più grande rivale non è mai stato un altro produttore. Siamo sempre stati noi stessi”, ha affermato Pascale Langer. “Ogni nuovo Tecnam ha una sola responsabilità: sfidare il Tecnam che lo ha preceduto. Non semplicemente creare un altro aereo, ma creare ciò che crediamo mancasse all’esperienza del personal flying”.

“Trasformare questa ambiziosa visione in realtà richiede una straordinaria collaborazione con leader del settore che condividono la passione per l’eccellenza e l’innovazione. Superando ogni aspettativa, Tecnam ha annunciato due importanti traguardi tecnologici per il nuovo velivolo: il Rivale sarà alimentato dal V6 Continental CD-300-Series Jet-A/SAF engine, altamente efficiente, potente e dedicato, e sarà il primo aereo in assoluto a integrare la rivoluzionaria suite avionica Garmin G2000 Prime, racchiusa in un cockpit che sorprenderà sicuramente per le sue linee e forme.

Dopo la presentazione, Tecnam ha invitato sul palco i partner strategici che sono stati fondamentali per il progetto Rivale. Rappresentando l’apice della tecnologia aeronautica, questi partner visionari si sono congratulati con Tecnam per questo traguardo storico e hanno condiviso il loro entusiasmo per il futuro del programma:

Continental: Karen Hong, Chief Executive Officer & President.

Garmin: Zach Evans, Manager, Aviation OEM Sales.

Beringer: Claire Beringer, CEO.

MT Propeller: Martin Albrecht, General Manager.

Michelin: Tony Menard, Aviation Marketing VP.

CAV: Niall Boxwell, Lead Engineer.

Rivale segna l’inizio di un nuovo capitolo per Tecnam e per il private flying. Più che un nuovo velivolo, rappresenta una nuova filosofia di progettazione e un rinnovato impegno a sfidare le convenzioni. Nei prossimi mesi, ogni nuova presentazione offrirà una comprensione più approfondita della visione, della maestria artigianale e dell’innovazione che definiscono Rivale“, prosegue Tecnam.

“L’annuncio di Rivale si basa sui 75 anni di eccellenza ingegneristica di Tecnam, con una flotta globale di oltre 8.200 velivoli operativi in più di 65 paesi. Lo stand dell’azienda a Oshkosh mette in risalto questa tradizione, con la presentazione in anteprima negli Stati Uniti del P2012 Traveller VIP twin-engine aircraft e del nuovo ed elegante P2010 Gran Lusso 215 hp, che ha debuttato con un nuovo impianto di climatizzazione completamente certificato dalla fabbrica”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)