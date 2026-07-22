Sikorsky e Safran Helicopter Engines rafforzano la collaborazione strategica al Farnborough International Air Show

Sikorsky, società di Lockheed Martin, e Safran Helicopter Engines hanno annunciato la firma di un accordo per esplorare congiuntamente aree di cooperazione in vertical lift platforms, sia esistenti che emergenti, in occasione del Farnborough International Airshow.

L’accordo, firmato da Rich Benton, vice president and general manager of Sikorsky, e Cédric Goubet, president of Safran Helicopter Engines, consolida una collaborazione pluridecennale e apre la strada a nuove iniziative congiunte sulle power and propulsion technologies per Sikorsky next-generation aircraft. Ciò consentirà di accelerare i cicli di progettazione, ridurre i tempi di risposta alle proposte e fornire soluzioni più veloci e performanti ai clienti nei settori commerciale e della difesa in tutto il mondo.

“Questo è un ottimo esempio dell’impegno di Lockheed Martin a collaborare con l’industria europea per migliorare i sistemi che forniamo, garantendo prestazioni elevate e capacità operative affidabili”, ha affermato Benton. “Collaborando con l’intero settore fin dal primo giorno, offriamo ai nostri clienti la possibilità di prendere decisioni rapide e la certezza che il velivolo finale soddisferà i requisiti di prestazioni, sicurezza e tempistiche”.

“Siamo particolarmente lieti di aver firmato questo accordo con Sikorsky. Le nostre due aziende condividono una storia di grande successo e i nostri motori hanno equipaggiato diversi loro elicotteri, tra cui in particolare l’S-76. Ci sono ancora nuovi capitoli da scrivere”, ha dichiarato Goubet. “In qualità di leader mondiale nella helicopter propulsion e pioniere della hybrid-electric propulsion, i nostri prodotti e servizi offriranno un vantaggio competitivo senza pari per i futuri elicotteri di Sikorsky”.

Il nuovo accordo si basa su 40 anni di collaborazione che ha contribuito alla realizzazione dell’elicottero Sikorsky S-76®, con oltre 1.230 motori Safran consegnati e quasi 10 milioni di ore di volo accumulate.

Le aziende hanno iniziato a individuare opportunità di collaborazione, tra cui rotary wing platforms and unmanned aerial systems, sia nuovi che già esistenti.

(Ufficio Stampa Safran – Lockheed Martin – Photo Credits: Safran – Lockheed Martin)