Loft Dynamics porta il VR Pilot Training in South Asia con Indocopters

Loft Dynamics, leader in virtual reality (VR) pilot training, ha annunciato che Indocopters Private Limited (ICPL) installerà il primo Loft Dynamics Airbus H125 TXi VR full-motion simulator in India. L’installazione creerà il primo dedicated H125 VR training site in South Asia, ampliando la capacità di addestramento dei piloti in tutta la regione.

“Per Indocopters, leading specialist helicopter maintenance, repair and overhaul (MRO) organization nel subcontinente indiano, l’installazione rappresenta una naturale estensione del suo ruolo in materia di sicurezza. L’azienda supporta gli operatori in tutta la regione, contribuendo a mantenere gli elicotteri idonei al volo, disponibili e pronti per la missione. Grazie al simulatore di Loft Dynamics, Indocopters contribuirà anche alla formazione dei piloti che li pilotano.

L’installazione coincide inoltre con l’inizio della produzione dell’H125 in India da parte di Airbus Helicopters e Tata Advanced Systems, presso la prima private-sector helicopter final assembly line in Vemagal, Karnataka. Oltre 80 elicotteri H125 sono già in servizio in India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka e Maldive e, con l’aumento del numero di velivoli in servizio, gli operatori avranno bisogno di infrastrutture per la formazione dei piloti in grado di crescere di pari passo con la flotta”, afferma Loft Dynamics.

“L’H125 è la spina dorsale delle multi-mission helicopter operations in tutto il subcontinente indiano, supportando missioni che vanno da utility and corporate transport a emergency medical services, disaster response and high-altitude operations, spesso all’interno della stessa flotta”, ha dichiarato Ajay Shah, CEO di Indocopters Private Limited. “Queste missioni impegnative richiedono quindi un livello di preparazione dei piloti molto elevato. Il Loft Dynamics H125 flight training device ci consentirà di offrire un addestramento realistico, sicuro e ripetibile per scenari critici come emergenze, condizioni meteorologiche avverse, atterraggi in aree ristrette e operazioni ad alta quota. Questo progetto rafforza il nostro impegno a migliorare la competenza dei piloti, la sicurezza del volo e gli helicopter training standard nel Paese”.

“Il prossimo passo avanti nell’aviation safety non arriverà solo da velivoli migliori. Arriverà dal fornire ai piloti strumenti di preparazione più efficaci”, ha affermato Sebastien Borel, CEO di Loft Dynamics. “L’advanced helicopter simulation è rimasta troppo a lungo fuori dalla portata dei piloti, qualcosa che questi dovevano raggiungere, pianificare e utilizzare troppo raramente. Questo modello non rispecchia il modo in cui gli operatori volano oggi. L’investimento di Indocopters dimostra la direzione in cui si sta muovendo il settore: verso un addestramento più vicino alla flotta, più frequente, che rifletta missioni reali e aiuti gli operatori a raggiungere la prontezza operativa prima ancora che l’elicottero decolli”.

“Indocopters utilizzerà il simulatore per Airbus H125 family type-specific training, emergency procedures, safety training, adattati alla topografia e alle sfide operative della regione, e per selected basic training. Il sistema supporterà i piloti di Indocopters, delle sue affiliate, tra cui Global Vectra Helicorp Limited, la più grande private helicopter company in India, e di altri operatori nella regione. Verrà installato presso la sede centrale di Indocopters a Greater Noida, vicino all’Indira Gandhi International Airport (DEL) di Delhi, il principale aeroporto internazionale che serve Nuova Delhi e la National Capital Region”, prosegue Loft Dynamics.

“L’H125 svolge un ruolo di primo piano nelle operazioni con elicotteri in India e nell’Asia meridionale e la sua prossima fase di crescita nella regione dipende da molto più della semplice disponibilità degli aeromobili”, ha affermato Sunny Guglani, Head of Airbus Helicopters, India and South Asia. “Dipende dall’ecosistema che circonda l’aeromobile: manutenzione, ricambi, addestramento e preparazione dei piloti. Con la H125 final assembly line ora operativa a Vemagal, l’India sta sviluppando maggiori capacità locali attorno a uno degli elicotteri di maggior successo di Airbus Helicopters. L’investimento di Indocopters nel simulatore di Loft Dynamics aggiunge un’importante capacità di addestramento a questo ecosistema e offre vantaggi cruciali in termini di sicurezza, consentendo ai piloti di esercitarsi in sicurezza in scenari di volo ad alto rischio. Di conseguenza, il simulatore offre agli operatori la possibilità di migliorare la sicurezza del volo nella regione”.

“L’H125 TXi VR full-motion simulator di Indocopters sarà dotato di six-degree-of-freedom motion system e integrated glass cockpit. Il sistema combina la full-motion simulation con un 360-degree 3D VR environment, force-feedback controls e un ingombro ridotto, consentendo ai piloti di esercitarsi in normal operations, abnormal events, emergency procedures and mission-specific conditions in un ambiente controllato. I Loft Dynamics flight simulation training devices sono molto più piccoli dei tradizionali full-flight simulators, rendendo più facile l’addestramento avanzato e il posizionamento più vicino agli operatori e ai piloti.

L’annuncio arriva mentre il settore elicotteristico indiano continua a sviluppare le proprie local aviation capacity, da aircraft operations and maintenance al training. Attraverso Indocopters e Global Vectra Helicorp Limited, Vectra Group combina operazioni di volo su larga scala con profonde competenze tecniche e di manutenzione in tutta la regione”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)