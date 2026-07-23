Tecnam annuncia il passaggio della Vectored Approach Flight Academy a una flotta completamente nuova

Tecnam annuncia che Vectored Approach Flight Academy, prestigiosa scuola di volo statunitense fondata nel 2019, sta passando a una flotta completamente nuova di velivoli Tecnam.

“Durante l’EAA AirVenture Oshkosh è stato annunciato che l’accademia ha acquistato due velivoli Tecnam, con un terzo ordine in corso, per modernizzare le proprie attività di addestramento.

Vectored Approach si distingue per l’eccellenza qualitativa, offrendo un’esperienza di addestramento al volo esclusiva. Questo impegno per l’eccellenza è uno dei motivi principali per cui la linea di prodotti Tecnam si integra perfettamente nella missione dell’accademia. I modelli Tecnam P-Mentor e P2010 offrono piattaforme di altissima qualità, specificamente progettate e dedicate a soddisfare le esigenze complesse delle moderne attività di addestramento al volo.

La nuova flotta sarà composta principalmente dal Tecnam P-Mentor e dal P2010 MkIII 180hp, che fungeranno da velivoli di punta della Vectored Approach Flight Academy.

Il P-Mentor è un addestratore biposto certificato IFR EASA-FAA CS-23. Dotato di un moderno cockpit digitale Garmin G3X e alimentato dal motore Rotax 912iSc.

Il P2010 MkIII 180hp IFR è un moderno velivolo monomotore a quattro posti che combina l’avanzata avionica Garmin G1000 NXi con un’eccezionale manovrabilità, rendendolo ideale per IFR pilot training. La versione MkIII è dotata di Flight Management System (FMS) keyboard che mette a disposizione del pilota funzionalità avanzate di pianificazione e navigazione.

Inoltre, questa flotta massimizza l’efficienza operativa, mantenendo al contempo uno sguardo rivolto al futuro. Il basso consumo di carburante e la capacità di utilizzare carburanti alternativi dei motori Rotax 912iSc3 offrono una soluzione sostenibile, garantendo la continuità operativa dell’accademia in vista della transizione della FAA dalla leaded Avgas entro il 2030.

Tecnam e Vectored Approach hanno stretto una partnership strategica volta a trasformare il modo in cui le scuole di volo operano negli Stati Uniti e nel mondo”, afferma Tecnam.

Walter da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha affermato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Vectored Approach nella famiglia Tecnam. Il P-Mentor e il P2010 sono stati progettati proprio per questa missione: fornire alle scuole di volo le piattaforme tecnologicamente più avanzate, efficienti e sicure oggi disponibili. L’impegno di Vectored Approach per la formazione procedurale di alto livello e la sicurezza si allinea perfettamente con la visione di Tecnam. Insieme, garantiamo che gli allievi piloti passino senza intoppi dalla loro prima lezione ai moderni flight decks delle compagnie aeree del futuro”.

Stephen Pitts, Presidente di Vectored Approach, ha sottolineato la visione strategica alla base della nuova flotta: “Vectored Approach esiste per liberare tutto il potenziale dell’aviazione professionale attraverso la conoscenza, la fiducia e le possibilità. Formiamo piloti con competenze aeronautiche eccezionali, innalzando al contempo gli standard di sicurezza aerea. Fin dalla prima lezione, i nostri aspiranti piloti apprenderanno non solo le abilità di pilotaggio, ma anche i concetti procedurali fondamentali relativi alle procedure FMS e alle attività di automazione. La nostra cultura e le nostre operazioni si basano su un solido Safety Management System, in cui integriamo i Safety Resource Management, FOQA and AQP concepts in tutta la nostra organizzazione e nel nostro programma di formazione. I nostri allievi piloti si diplomano con le conoscenze, le competenze e la situational awareness necessarie per raggiungere i massimi livelli della nostra professione. Saranno in grado di offrire prestazioni esemplari nei moderni cockpit fin dal primo giorno”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)