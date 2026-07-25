Airbus e CFM International svelano la nuova livrea dell’A380 Flight Lab per il CFM RISE Open Fan program

Al Farnborough International Airshow, Airbus e CFM International (CFM) hanno presentato il nuovo livery design dell’A380 flight lab che supporterà la CFM RISE Open Fan flight test campaign entro la fine del decennio.
Si prevede che i test di volo confermeranno la disponibilità tecnologica di Open Fan per le future applicazioni dell’aviazione commerciale, parte del RISE technology demonstration program di CFM.
Open Fan è un jet engine design che rimuove il casing tradizionale, consentendo un fan di dimensioni maggiori e con meno resistenza, per migliorare la durata e la fuel efficiency
I team di ingegneri di Airbus e CFM stanno promuovendo attivamente l’aircraft and engine integration, completando recentemente la prima conceptual flight test design review.
Mentre il programma si avvicina ai test in volo, la collaborazione tra Airbus e CFM rimane fondamentale per portare questa tecnologia innovativa dal concetto alla realtà.
(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)