Il backlog di Embraer ha raggiunto 34,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026, segnando il settimo record consecutivo

Embraer ha riportato un backlog di 34,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2026 (2Q26).

“Continuando una tendenza al rialzo per sette trimestri consecutivi, la cifra ha stabilito ancora una volta un nuovo record, in aumento del 7% rispetto al livello riportato nel 1Q26 e del 16% in più rispetto al livello raggiunto nello stesso periodo dell’anno scorso (2Q25)”, afferma Embraer.

“In Commercial Aviation, il backlog ammonta a 15,1 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Il risultato è stato trainato dal nuovo ordine di Azorra per 15 velivoli E195-E2, spingendo il programma E2 oltre il traguardo dei 500 ordini fermi, con clienti in tutti i continenti. Durante il Farnborough Airshow, Embraer ha rivelato che Fuji Dream Airlines è il cliente dietro un ordine per due aerei E175. I jet erano già stati inclusi nel backlog e precedentemente erano elencati come ordini fermi da parte di un cliente sconosciuto. Commercial Aviation ha chiuso il trimestre con un 1,8x book-to-bill ratio basato sugli ultimi 12 mesi.

In Executive Aviation, il backlog è aumentato a 7,8 miliardi di dollari, il 5% in più rispetto al livello registrato nel 2Q25. Le prospettive della business unit sono ulteriormente rafforzate dalla tripla certificazione dei nuovi modelli Praetor 600E e Praetor 500E da parte delle autorità di regolamentazione dell’aviazione durante il secondo trimestre. Introdotti sul mercato nel 2026, entrambi i jet sono stati ora certificati dalla Brazil Civil Aviation Authority (ANAC), dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA). Executive Aviation ha registrato un 1,1x book-to-bill ratio negli ultimi 12 mesi”, prosegue Embraer.

“In Defense & Security, il backlog ammonta a 6,1 miliardi di dollari, con un aumento del 42% rispetto all’anno precedente, grazie a un accordo storico con gli Emirati Arabi Uniti che coinvolge il C-390 Millennium. L’accordo comprende 10 ordini fermi e 10 opzioni, che rappresentano il più grande ordine internazionale da parte di un singolo paese per il multi-mission aircraft e segnano il suo ingresso nel Middle East market. Defense & Security ha riportato un 2,6x book-to-bill ratio negli ultimi 12 mesi.

Sempre a livello record, il Services & Support backlog è salito a 5,5 miliardi di dollari, in crescita del 12% rispetto al secondo trimestre d2025. Durante il secondo trimestre 2026, la business unit ha annunciato un long-term support agreement con Jazz Aviation, che è diventato il primo cliente in Canada ad aderire al Collaborative Inventory Planning program di Embraer. Inoltre, Embraer ha firmato un nuovo support agreement per la Brazilian Air Force (FAB) KC-390 Millennium fleet, che copre sia gli aerei già in servizio che le consegne future. Di conseguenza, la Services & Support business unit ha chiuso il trimestre con un 1,3x book-to-bill ratio negli ultimi 12 mesi”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)